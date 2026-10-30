Μια υπόθεση πιθανής εκμετάλλευσης εκατοντάδων Κινέζων εργατών βρίσκεται στο επίκεντρο αστυνομικής έρευνας στη Φινλανδία, με τις αρχές να εξετάζουν καταγγελίες για εμπορία ανθρώπων σε εργοτάξιο κατασκευής εργοστασίου υλικών μπαταριών, αξίας 800 εκατομμυρίων ευρώ.

Η φινλανδική αστυνομία ανακοίνωσε την Παρασκευή (30/10) ότι έχουν συλληφθεί εννέα άτομα, εκ των οποίων τέσσερα παραμένουν προφυλακισμένα. Η έρευνα αφορά εργαζομένους που μεταφέρθηκαν από την Κίνα για να απασχοληθούν στο εργοστάσιο της πόλης Κότκα, περίπου 130 χιλιόμετρα ανατολικά του Ελσίνκι.

Πίσω από τις συλλήψεις βρίσκεται μια υπόθεση που είχε αρχίσει να αποκαλύπτεται ήδη από το καλοκαίρι. Σύμφωνα με το φινλανδικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Yle, Κινέζοι εργάτες είχαν καταγγείλει ότι δεν πληρώνονταν κανονικά, ότι τους παρακρατούνταν μεγάλα ποσά για τη διαμονή και τη σίτισή τους και ότι δέχονταν πιέσεις και απειλές.

Απλήρωτοι μισθοί και παράνομες συμβάσεις

Το εργοτάξιο ανήκει σε ένα από τα σημαντικότερα βιομηχανικά επενδυτικά σχέδια της περιοχής. Η εταιρεία Easpring Finland New Materials, που αναπτύσσει το έργο, έχει κυρίως κινεζική ιδιοκτησία, ενώ σε αυτή συμμετέχει και η κρατική φινλανδική εταιρεία Finnish Minerals Group.

Το εργοστάσιο προορίζεται για την παραγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται στις καθόδους των μπαταριών ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, στο εργοτάξιο εργάζονταν περισσότεροι από 300 Κινέζοι, ενώ ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων ξεπερνούσε κατά περιόδους τους 1.000.

Όπως είχε αποκαλύψει το Yle, ορισμένοι Κινέζοι εργαζόμενοι φέρονται να υποχρεώθηκαν να υπογράψουν συμβάσεις που δεν ήταν νόμιμες βάσει της φινλανδικής εργατικής νομοθεσίας. Παράλληλα, καταγγέλθηκαν καθυστερήσεις ή μη καταβολή μισθών, καθώς και υπέρογκες κρατήσεις για γεύματα και καταλύματα.

Οι εργαζόμενοι, σύμφωνα με την αστυνομία, μιλούσαν μόνο κινεζικά και δεν διέθεταν επαρκείς γνώσεις για τα δικαιώματά τους ή τις υποχρεώσεις των εργοδοτών τους στη Φινλανδία.

Προφυλακίστηκε διευθύνων σύμβουλος υπεργολαβικής εταιρείας

Σύμφωνα με το Yle, μεταξύ των προφυλακισμένων βρίσκεται ο Τζιν Ζανγκ, διευθύνων σύμβουλος της Jiangsu Installation Finland, εταιρείας που συμμετέχει ως υπεργολάβος στην κατασκευή του εργοστασίου.

Δικαστήριο της περιοχής Κιμενλάακσο διέταξε την προφυλάκισή του, καθώς υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για εμπλοκή σε υπόθεση εμπορίας ανθρώπων και οργάνωσης παράνομης εισόδου αλλοδαπών στη χώρα.

Ο δικηγόρος του, Γιούκα Σανκάμο, δήλωσε ότι ο πελάτης του αρνείται όλες τις κατηγορίες και συνεργάζεται με τις αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η αστυνομική έρευνα εξετάζει επίσης τις δραστηριότητες της φινλανδικής εταιρείας παροχής προσωπικού Eezy και της κινεζικής εταιρείας που χρησιμοποιούσε τις υπηρεσίες της.

Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε μισθούς έχουν ήδη επιστραφεί

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αποκαλύψεις του φινλανδικού συνδικάτου οικοδόμων Rakennusliitto, το οποίο ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι διερευνά τις παρατυπίες στο εργοτάξιο εδώ και δύο μήνες.

Σύμφωνα με το συνδικάτο, ύστερα από παρεμβάσεις του έχουν ήδη διορθωθεί μισθολογικές οφειλές ύψους αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Ωστόσο, μόνο ένα μικρό μέρος των χρημάτων που παρακρατήθηκαν από τους εργαζομένους για φαγητό και διαμονή έχει επιστραφεί.

Το συνδικάτο ζητά την άμεση καταβολή όλων των οφειλόμενων ποσών και την επιστροφή των αδικαιολόγητων κρατήσεων.

Τι απαντούν οι εταιρείες

Η Easpring Finland New Materials χαρακτήρισε την αστυνομική έρευνα σοβαρή υπόθεση και διαβεβαίωσε ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές.

Σύμφωνα με τον εμπορικό διευθυντή της, Βέσα Κόιβιστο, έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία καταγγελίας της υπεργολαβικής σύμβασης που συνδέεται με την Jiangsu Installation Finland.

Από την πλευρά της, η Eezy ανακοίνωσε ότι το προσωπικό της έχει καταθέσει στο πλαίσιο της έρευνας και ότι η εταιρεία παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή στις αρχές.

Η προανάκριση αφορά φερόμενα αδικήματα που διαπράχθηκαν μέσα στο 2026. Οι φινλανδικές αρχές εκτιμούν ότι η έρευνα θα είναι μακρά και ότι η υπόθεση ενδέχεται να φτάσει στο στάδιο της εξέτασης για άσκηση διώξεων μέσα στο 2027.