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Στην Κριμαία έφτασαν τα πρώτα λεωφορεία που μεταφέρουν αμάχους από την ουκρανική πόλη Ολέσκι, η οποία βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, στο πλαίσιο μιας ανθρωπιστικής επιχείρησης που πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το Reuters, η αυτοκινητοπομπή πέρασε στην προσαρτημένη από τη Ρωσία χερσόνησο μέσω της περιοχής της Χερσώνας.

Η εκκένωση ξεκίνησε την Παρασκευή (30/10), με κατοίκους της πόλης που αντιμετωπίζουν σοβαρή έλλειψη τροφίμων να εγκαταλείπουν την περιοχή.

Πρόκειται για την πρώτη κοινή επιχείρηση απομάκρυνσης αμάχων αυτού του είδους από τις δύο εμπόλεμες πλευρές, έπειτα από τέσσερα χρόνια και οκτώ μήνες πολέμου.

Η άφιξη των πρώτων λεωφορείων στην Κριμαία σηματοδοτεί την έναρξη της μεταφοράς των αμάχων από την περιοχή, όπου οι ανθρωπιστικές συνθήκες έχουν γίνει ιδιαίτερα δύσκολες.