Στην Κριμαία έφτασαν τα πρώτα λεωφορεία που μεταφέρουν αμάχους από την ουκρανική πόλη Ολέσκι, η οποία βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, στο πλαίσιο μιας ανθρωπιστικής επιχείρησης που πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Ρωσίας και της Ουκρανίας.
The humanitarian convoy from Aleshky has arrived in Crimea #Алёшки #Alyoshki #Oleshky Hundreds of people found a new home!! from @sashakots https://t.co/sm82wY0Cge— Tom Welschen (@TWelschen) October 30, 2026
Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το Reuters, η αυτοκινητοπομπή πέρασε στην προσαρτημένη από τη Ρωσία χερσόνησο μέσω της περιοχής της Χερσώνας.
«Nous vous prendrons tous, personne ne vous fera rien», Lubinec rassure les Ukrainiens à Oleshky qui craignent que les forces russes ne les pressent🙏 https://t.co/zUK54AY9xe— Bounty et Rex (@JoelTarnawski) October 30, 2026
Η εκκένωση ξεκίνησε την Παρασκευή (30/10), με κατοίκους της πόλης που αντιμετωπίζουν σοβαρή έλλειψη τροφίμων να εγκαταλείπουν την περιοχή.
The distribution of several dozen tons of humanitarian aid has begun for the population of Oleshky in Kherson Oblast, according to Russian Ombudswoman Yana Lantratova. Local residents were literally starving due to a complete blockade of the city. https://t.co/ZHKEn9pNy5— HatsOff (@HatsOffff) October 30, 2026
Πρόκειται για την πρώτη κοινή επιχείρηση απομάκρυνσης αμάχων αυτού του είδους από τις δύο εμπόλεμες πλευρές, έπειτα από τέσσερα χρόνια και οκτώ μήνες πολέμου.
Η άφιξη των πρώτων λεωφορείων στην Κριμαία σηματοδοτεί την έναρξη της μεταφοράς των αμάχων από την περιοχή, όπου οι ανθρωπιστικές συνθήκες έχουν γίνει ιδιαίτερα δύσκολες.
Ukrainian media have published exclusive footage from Russian-occupied Oleshky as residents are evacuated toward Ukrainian-controlled territory. One woman summed up the moment in a few words: “I’m going because I missed my children so much.” The footage also captures residents describing life under occupation and the emotions surrounding the long-awaited humanitarian mission. Evacuees are being taken out through Anapa. #Ukraine— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 30, 2026