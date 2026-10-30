Νέα περιστατικά με εκρήξεις και πυρκαγιές σε πετρελαιοφόρα καταγράφονται στα Στενά του Ορμούζ, με το Ομάν να ανακοινώνει τη διάσωση 25 ναυτικών από εμπορικό πλοίο που δέχθηκε επίθεση στα ανοικτά των ακτών του, την ώρα που η ένταση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών παραμένει υψηλή.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι τρία πετρελαιοφόρα ακινητοποιήθηκαν έπειτα από περιστατικά στην περιοχή, ενώ η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι έχει καταφέρει να απομακρύνει τις ιρανικές θαλάσσιες νάρκες από τις βασικές οδούς διέλευσης του στενού.

Οι εξελίξεις εντείνουν την ανησυχία για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Επιχείρηση διάσωσης 25 ναυτικών από το Ομάν

Το Κέντρο Θαλάσσιας Ασφάλειας του Ομάν ανακοίνωσε ότι το Βασιλικό Ναυτικό πραγματοποίησε επιχείρηση απομάκρυνσης του πληρώματος του εμπορικού πλοίου RITI, το οποίο έπλεε υπό σημαία Παναμά.

Συνολικά 25 μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν από το πλοίο και τους παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το RITI έγινε στόχος επίθεσης, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά.

Οι αρχές του Ομάν δεν διευκρίνισαν ποιος ευθύνεται για το περιστατικό ούτε έδωσαν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χτυπήθηκε το πλοίο.

ΗΠΑ: «Απομακρύναμε τις ιρανικές νάρκες από τις κύριες θαλάσσιες οδούς»

Την ίδια ώρα, η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της έχουν πραγματοποιήσει επιχειρήσεις εκκαθάρισης των βασικών διαδρομών του στενού.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε στην πλατφόρμα X, ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ υποστήριξε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «απελευθέρωσαν με επιτυχία τις κύριες οδούς του στενού από κάθε ιρανική νάρκη».

Η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην περιοχή, όπου, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, βρίσκονται ανεπτυγμένοι περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ ο Αμερικανός ναύαρχος ανέφερε επίσης ότι οι ΗΠΑ συνέβαλαν στη μεταφορά 1,5 δισεκατομμυρίου βαρελιών πετρελαίου από τα κράτη του Κόλπου μέσω του Ορμούζ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, παρά τους περιορισμούς που είχε επιβάλει το Ιράν στη διέλευση πλοίων.