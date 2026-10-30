Ο Πάπας Λέων ψήφισε στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ το 2026, γράφοντας ιστορία ως ο πρώτος εν ενεργεία Ποντίφικας που συμμετέχει σε αμερικανική εκλογική διαδικασία.

Σύμφωνα με τον ραδιοφωνικό σταθμό WJOL, ο Πάπας άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα μέσω επιστολικής ψήφου στην πολιτεία του Ιλινόις.

Το Βατικανό επιβεβαίωσε ότι ο Ποντίφικας «άσκησε το δικαίωμα ψήφου του ως πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών, όποτε είχε το δικαίωμα να το πράξει», διευκρινίζοντας ότι, «σύμφωνα με αυτή τη μακροχρόνια πρακτική πολιτικής συμμετοχής, υπέβαλε το ψηφοδέλτιό του μέσω ταχυδρομείου στο Σικάγο».

Όπως αναφέρει το Axios, ο Αμερικανός στην καταγωγή Πάπας Λέων συμμετείχε συστηματικά στις εκλογικές διαδικασίες των ΗΠΑ πριν αναλάβει τα καθήκοντά του στο Βατικανό, ενώ στο παρελθόν έχει στηρίξει υποψηφίους και από τα δύο μεγάλα αμερικανικά κόμματα.