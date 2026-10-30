Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι ελβετικές αρχές, εξιχνιάζοντας μια φρικιαστική υπόθεση που αποκαλύφθηκε πριν από λίγες ημέρες στον ποταμό Ρήνο. Πρόκειται για έναν υπήκοο Μπαγκλαντές, ο οποίος κατηγορείται για τη στυγερή δολοφονία και τον διαμελισμό του συγκάτοικού του.

Το θύμα, ένας άνδρας με καταγωγή από το Μπουρούντι, διέμενε μαζί με τον φερόμενο ως δράστη στο ίδιο δωμάτιο σε δομή φιλοξενίας αιτούντων άσυλο. Η εντοπισμός των μελών της σορού στο νερό κινητοποίησε αμέσως τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες έφτασαν γρήγορα στα ίχνη του υπόπτου, αποκαλύπτοντας το άγριο έγκλημα που σοκάρει την κοινή γνώμη.

Την Κυριακή, τρεις άνδρες που βρίσκονταν στις όχθες του ποταμού στο Στάιν, στη βόρεια Ελβετία, είδαν στο νερό έναν σάκο που περιείχε ένα ανθρώπινο πόδι, κοντά σε ένα καταφύγιο για αιτούντες άσυλο.



Στις έρευνες που διεξήχθησαν από την αστυνομία, με τη συνδρομή ενός σκάφους και δυτών, βρέθηκαν άλλοι σάκοι που περιείχαν επιπλέον μέλη του πτώματος. Η έρευνα διαπίστωσε ότι ο νεκρός ήταν ένας 33χρονος άνδρας από το Μπουρούντι, ο οποίος αγνοούνταν από τις 24 Οκτωβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας του ελβετικού καντονιού Ααργκάου.



Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας «ενίσχυσαν τις υποψίες εναντίον ενός 43χρονου άνδρα από το Μπαγκλαντές, ο οποίος μοιραζόταν ένα δωμάτιο με το θύμα στο καταφύγιο», πρόσθεσε η ανακοίνωση.



Ο ύποπτος συνελήφθη το βράδυ της 27ης Οκτωβρίου.



Οι ακριβείς συνθήκες των γεγονότων και τα κίνητρα του εγκλήματος εξακολουθούν να διερευνώνται.

«Σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι επρόκειτο για ανθρωποκτονία με κίνητρο πολιτικές ή θρησκευτικές σκοπιμότητες», δήλωσε η εισαγγελία του καντονιού.



«Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο ύποπτος εμφάνισε σημάδια ψυχικών προβλημάτων. Το αν και σε ποιο βαθμό αυτά συνδέονται» με την ανθρωποκτονία «είναι αντικείμενο περαιτέρω εξέτασης», πρόσθεσαν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.