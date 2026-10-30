Σημαντικές διπλωματικές εξελίξεις αναμένονται στην Κωνσταντινούπολη, καθώς ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μεταβαίνει αύριο Σάββατο στην Τουρκία κατόπιν επίσημης πρόσκλησης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Την είδηση επιβεβαίωσε ο επικεφαλής Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Μπουρχανεττίν Ντουράν, υπογραμμίζοντας τη βαρύτητα που δίνει η Άγκυρα στις διαβουλεύσεις.

Η ατζέντα της τετ α τετ συνάντησης των δύο ηγετών περιλαμβάνει τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και την ενίσχυση των διμερών σχέσεων σε τομείς στρατηγικής σημασίας. Η συνάντηση θεωρείται κομβική για τις ισορροπίες στην περιοχή.

Ο Ντουράν διευκρίνισε ότι πρόκειται για επίσκεψη εργασίας, κατά την οποία οι δύο ηγέτες θα εξετάσουν τόσο τη διμερή συνεργασία όσο και τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.



«Ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του προέδρου μας, κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα πραγματοποιήσει επίσκεψη εργασίας στη χώρα μας στις 31 Οκτωβρίου 2026. Κατά τις συνομιλίες που θα διεξαχθούν στην Κωνσταντινούπολη, θα εξεταστούν τα βήματα που μπορούν να γίνουν για την περαιτέρω ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας Τουρκίας-Ουκρανίας, καθώς και οι περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, με κυριότερα θέματα τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και την κατάσταση ασφαλείας στη Μαύρη Θάλασσα», ανέφερε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.