Έναν μήνα μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της στο Τενεσί των ΗΠΑ, η 50χρονη θανατοποινίτισσα Κρίστα Πάικ μιλά για πρώτη φορά δημόσια για όσα έζησε, αποκαλύπτοντας ότι εξακολουθεί να υποφέρει από έντονους σωματικούς και ψυχικούς πόνους.

Η Πάικ επέζησε από τη χορήγηση δύο δόσεων πεντοβαρβιτάλης στις 30 Σεπτεμβρίου, όταν οδηγήθηκε στον θάλαμο εκτελέσεων της φυλακής Riverbend. Παρά τη χορήγηση της ουσίας, συνέχισε να αναπνέει και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε προτού επιστρέψει στη φυλακή.

Σήμερα βρίσκεται στο ιατρικό τμήμα του σωφρονιστικού καταστήματος, ενώ, σύμφωνα με προηγούμενη ενημέρωση των δικηγόρων της, έχει ανακτήσει την ικανότητα να περπατά και να σχηματίζει προτάσεις.

«Μπήκα στον θάλαμο εκτελέσεων έτοιμη να πεθάνω»

Σε δήλωση που δημοσιοποιήθηκε από τη νομική της ομάδα, η Κρίστα Πάικ περιγράφει τις τελευταίες στιγμές πριν από την προγραμματισμένη εκτέλεσή της.

«Πριν από έναν μήνα, στις 30 Σεπτεμβρίου, μπήκα στην αίθουσα εκτέλεσης της ανδρικής φυλακής Riverbend έτοιμη να πεθάνω. Είχα συμφιλιωθεί με τη μοίρα μου», αναφέρει.

Όπως εξηγεί, είχε ήδη αποχαιρετήσει τους ανθρώπους που τη στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για την παρουσία τους στη ζωή της.

Παράλληλα, είχε απευθυνθεί και σε όσους βρίσκονταν στον θάλαμο για να παρακολουθήσουν την εκτέλεση, λέγοντάς τους ότι τους αποχαιρετούσε με αγάπη και καλοσύνη.

Ωστόσο, αντί να πεθάνει, η 50χρονη ανέκτησε τις αισθήσεις της λίγες ημέρες αργότερα σε νοσοκομείο.

«Δεν έχει περάσει ούτε μία στιγμή χωρίς να πονάω»

«Μερικές μέρες αργότερα ξύπνησα μόνη μου σε ένα νοσοκομείο, μπερδεμένη και πονώντας», αναφέρει η Πάικ.

Σύμφωνα με την ίδια, οι επιπτώσεις της αποτυχημένης εκτέλεσης εξακολουθούν να επηρεάζουν κάθε πτυχή της καθημερινότητάς της.

«Από εκείνη τη νύχτα δεν έχει περάσει ούτε μία στιγμή χωρίς να πονάω. Πονάει το σώμα μου. Πονάνε τα χέρια μου. Πονάει ο λαιμός μου. Ακόμα δυσκολεύομαι να μιλήσω».

Η 50χρονη διευκρινίζει ότι η δοκιμασία της δεν περιορίζεται στους σωματικούς τραυματισμούς.

«Και ο πόνος δεν είναι μόνο σωματικός. Υπάρχει πόνος στο μυαλό μου και στην ψυχή μου», σημειώνει.

«Πέρασα 28 χρόνια στην απομόνωση»

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει η Κρίστα Πάικ στις συνθήκες κράτησής της μετά την επιστροφή από το νοσοκομείο.

Όπως υποστηρίζει, βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό απομονωμένη στο ιατρικό τμήμα της φυλακής, χωρίς την ανθρώπινη επαφή που είχε αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για την ίδια.

«Αυτή η απομόνωση φέρνει το δικό της είδος πόνου», τονίζει, προσθέτοντας ότι είχε περάσει 28 χρόνια σε καθεστώς απομόνωσης και ότι η σημερινή εμπειρία της θυμίζει εκείνη την περίοδο.

Η ίδια αναγνωρίζει ότι η κατάσταση της υγείας της παρουσιάζει βελτίωση, ωστόσο επισημαίνει πως η σωματική ανάρρωση δεν συνεπάγεται και ψυχική αποκατάσταση.

«Αναρρώνω και ξέρω ότι γίνομαι πιο δυνατή. Όμως, η ανάρρωση δεν είναι το ίδιο με το να είσαι εντάξει», αναφέρει.

Η αναφορά στην οικογένεια της 19χρονης που δολοφόνησε

Στη δήλωσή της, η Πάικ αναφέρεται και στην οικογένεια της Κολίν Σλέμερ, της 19χρονης για τη δολοφονία της οποίας καταδικάστηκε σε θάνατο.

«Συνεχίζω να σκέφτομαι την οικογένεια του θύματός μου και τον τρομερό πόνο και την απώλεια που έχουν υποστεί», σημειώνει.

Παράλληλα, εκφράζει την απογοήτευσή της για όσα συνέβησαν κατά την εκτέλεση, αποδίδοντας τη δραματική κατάληξη της διαδικασίας σε ανικανότητα των υπευθύνων.

«Δεν ξέρω τι θα ακολουθήσει»

Η 50χρονη δηλώνει ότι προσπαθεί να βρει νόημα σε όσα της συνέβησαν, ενώ ιδιαίτερη δύναμη αντλεί από τα μηνύματα συμπαράστασης που έχει δεχθεί από ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ευχαριστεί τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και το υπόλοιπο προσωπικό του νοσοκομείου για τη φροντίδα που της παρείχαν, καθώς και τους δικηγόρους και τους υποστηρικτές της.

«Δεν ξέρω γιατί επέζησα εκείνη τη νύχτα. Δεν ξέρω τι θα ακολουθήσει. Κάποιες μέρες, το να βρω ελπίδα είναι πιο δύσκολο από άλλες», αναφέρει.

«Προς το παρόν, προσπαθώ να αναρρώσω, μια μέρα τη φορά. Και κρατιέμαι από την αγάπη και την καλοσύνη τόσων πολλών ανθρώπων που μου υπενθύμισαν ότι δεν είμαι μόνη», καταλήγει.