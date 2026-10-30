Ένα απόκοσμο θέαμα αντίκρισαν οι κάτοικοι σε περιοχή της Ινδίας, όταν ο ουρανός πήρε ένα έντονο κατακόκκινο χρώμα, δημιουργώντας εικόνες που θύμιζαν σκηνές από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Τα βίντεο από το εντυπωσιακό φαινόμενο κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, με πολλούς χρήστες να το παρομοιάζουν με το «Upside Down», τον σκοτεινό παράλληλο κόσμο της δημοφιλούς σειράς «Stranger Things».

Το ασυνήθιστο φαινόμενο καταγράφηκε πάνω από την περιοχή Κιραντούλ, στην περιφέρεια Νταντεουάντα, στην πολιτεία Τσατίσγκαρ της κεντρικής Ινδίας. Ο ουρανός φωτίστηκε με μια έντονη κόκκινη απόχρωση, προκαλώντας έκπληξη στους κατοίκους και συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τις αναφορές, το φαινόμενο εκδηλώθηκε καθώς τα υπολείμματα του κυκλώνα Αρνάμπ επηρέαζαν την περιοχή, προκαλώντας ατμοσφαιρικές διαταραχές.

Οι εικόνες που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο προκάλεσαν ποικίλα σχόλια, με αρκετούς χρήστες να κάνουν λόγο για ένα σκηνικό που παραπέμπει στον φανταστικό κόσμο του «Stranger Things», ενώ άλλοι συνέδεσαν το κατακόκκινο χρώμα με την ατμόσφαιρα του Halloween.

🇮🇳 The sky over part of India just turned BLOOD-RED, and people are comparing it to the Upside Down from Stranger Things. Videos from Kirandul, in Chhattisgarh state in central India, show the sky glowing a deep red as the remnants of Cyclone Arnab passed through on Wednesday. Meteorologists say it’s down to light scattering off particles in the air, not anything supernatural. Meh, we’re going with the Upside Down. Perfect timing for Halloween 😆 Writer: Julie https://t.co/VuXrqU6bll — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 30, 2026

Γιατί έγινε κόκκινος ο ουρανός στην Ινδία

Παρά την απόκοσμη όψη του, το φαινόμενο έχει φυσική εξήγηση. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές αναφορές, το έντονο κόκκινο χρώμα οφείλεται στη σκέδαση του φωτός από σωματίδια που αιωρούνται στην ατμόσφαιρα.

Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικράτησαν μετά το πέρασμα του κυκλώνα φαίνεται πως συνέβαλαν στη δημιουργία του εντυπωσιακού θεάματος, καθώς τα αιωρούμενα σωματίδια επηρέασαν τον τρόπο με τον οποίο το φως διαχέεται στην ατμόσφαιρα και φτάνει στα μάτια των παρατηρητών.

Έτσι, ο ουρανός απέκτησε μια ασυνήθιστα έντονη κόκκινη απόχρωση, χωρίς να υπάρχει κάποια υπερφυσική εξήγηση πίσω από τις εικόνες που εντυπωσίασαν το διαδίκτυο.