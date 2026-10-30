Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας απέρριψε σήμερα τις εκκλήσεις για παραίτησή του έπειτα από το δεύτερο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα κατά τη διάρκεια της θητείας του φέτος, καθώς οι Αρχές εργάζονται αδιάκοπα για την ταυτοποίηση των θυμάτων.

Βουλευτές από όλο το πολιτικό φάσμα καταδίκασαν αυτή την εβδομάδα τον υπουργό Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε επειδή απέδωσε το δυστύχημα της Τετάρτης σε παραβίαση του πρωτοκόλλου από τους χειριστές του κέντρου ελέγχου αντί να αναλάβει την ευθύνη, με τα συνδικάτα των εργαζομένων στους σιδηροδρόμους να ζητούν την άμεση αποπομπή του.

Το δυστύχημα, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 69 ανθρώπους και το οποίο συνέβη κοντά στην πόλη Ούρντα στην κεντρική Ισπανία, ακολούθησε ένα άλλο που αφορούσε τις ίδιες σιδηροδρομικές εταιρείες στην ίδια γραμμή και άφησε πίσω του 46 νεκρούς τον Ιανουάριο.

Αυτό προκάλεσε εκ νέου διάλογο για την ασφάλεια και τη συντήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής ταχύτητας της Ισπανίας, του πιο εκτεταμένου στην Ευρώπη, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για εκλογές που ο αριστερός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες έχει προκηρύξει για τις 29 Νοεμβρίου.

«Το καθήκον μου τώρα δεν είναι να επικεντρωθώ στη συζήτηση για το αν θα παραμείνω στο αξίωμα, αλλά στην επίλυση του προβλήματος, στον ακριβή προσδιορισμό του τι συνέβη και στην παροχή σαφών εξηγήσεων», δήλωσε σήμερα ο Πουέντε σε συνέντευξη Τύπου.

Το τρένο το οποίο έπεσε πάνω σε ένα άλλο, ακινητοποιημένο ταξίδευε με ταχύτητα μεταξύ 160 και 200 ​​χλμ/ώρα όταν σημειώθηκε η σύγκρουση, σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση που δημοσιεύθηκε χθες Πέμπτη από την Ανεξάρτητη Αρχή Τεχνικής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Συμβάντων (AITAT).