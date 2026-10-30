Στο στόχαστρο των βρετανικών αρχών βρέθηκε ο Σουηδός ακαδημαϊκός και ειδικός σε θέματα κλίματος, Άντρεας Μαλμ, στον οποίο απαγορεύτηκε η είσοδος στη χώρα. Ο ίδιος κατήγγειλε την απόφαση, αποκαλύπτοντας πως ο αποκλεισμός του συνδέεται με την προγραμματισμένη συμμετοχή του σε εκδήλωση στο Λονδίνο. Στο ίδιο πάνελ επρόκειτο να μιλήσει μαζί με τη συνιδρύτρια της φιλοπαλαιστινιακής οργάνωσης Palestine Action.



Η ακτιβιστική ομάδα έχει πλέον τεθεί εκτός νόμου από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς περιλαμβάνεται στον επίσημο κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων. Το περιστατικό προκαλεί ήδη έντονες αντιδράσεις στους ακαδημαϊκούς κύκλους.

Ο Μαλμ, ακαδημαϊκός στο Πανεπιστήμιο Λουντ της Σουηδίας, έχει ασκήσει έντονη κριτική στο Ισραήλ και έχει εκφράσει ισχυρή υποστήριξη στο παλαιστινιακό κίνημα. Το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών τόνισε ότι δεν σχολιάζει μεμονωμένες περιπτώσεις.



Ο Μαλμ δήλωσε στο Radio 4 του BBC ότι έλαβε μήνυμα από το υπουργείο Εσωτερικών, στο οποίο αναφερόταν ότι η «παρουσία του στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν ευνοεί το δημόσιο συμφέρον», χωρίς να του δίνεται περαιτέρω διευκρίνιση.



Ο ίδιος τόνισε πως υποψιάζεται ότι του απαγορεύτηκε η είσοδος στη χώρα επειδή επρόκειτο να συμμετάσχει, την ερχόμενη Τετάρτη, σε εκδήλωση που διοργανώνεται από ένα σοσιαλιστικό περιοδικό, μαζί με τη συνιδρύτρια της Palestine Action, Χάντα Αμόρι. Όπως είπε, θα μιλούσε στην εκδήλωση για τον πόλεμο στο Ιράν. Πρόσθεσε ότι δεν έχει υποστηρίξει δημόσια, δεν έχει προωθήσει, ούτε έχει ενισχύσει οικονομικά την Palestine Action.



«Πηγαινοέρχομαι στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και χρόνια, εδώ και δεκαετίες, για να επιτελέσω το επιστημονικό μου έργο, για την αρχειακή μου έρευνα και τη συμμετοχή μου σε συνέδρια. Αυτός είναι ο κύριος σκοπός της επίσκεψής μου στο Ηνωμένο Βασίλειο και αυτή τη φορά», δήλωσε ο Μαλμ. «Αυτό σημαίνει ότι μου απαγορεύεται να κάνω τη δουλειά μου ως διανοούμενος, ως ακαδημαϊκός», πρόσθεσε.



Όταν ρωτήθηκε από το BBC αν η απαγόρευση εισόδου θα μπορούσε να συνδέεται με προηγούμενα σχόλια που έκανε, όταν χαρακτήρισε την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, «ενέργεια απελευθέρωσης», ο Μαλμ απάντησε: «θα μπορούσε».



Ο Μαλμ είναι ευρύτερα γνωστός για το βιβλίο του “Πώς να Ανατινάξετε έναν Αγωγό”(How to Blow Up a Pipeline), στο οποίο επιχειρηματολογεί ότι απαιτείται ριζοσπαστική δράση για να σταματήσει η εξόρυξη ορυκτών καυσίμων.



Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βρετανίας πρόκειται να εξετάσει την ερχόμενη εβδομάδα έφεση σχετικά με την απαγόρευση της Palestine Action βάσει της νομοθεσίας περί τρομοκρατίας, που καθιστά την έκφραση υποστήριξης προς την εν λόγω οργάνωση ποινικό αδίκημα.



Νωρίτερα αυτό τον μήνα, η Ιρλανδή συγγραφέας Σάλι Ρούνεϊ δήλωσε ότι τα βιβλία της δεν θα πωλούνται πλέον στη Βρετανία, επειδή σκοπεύει να διαθέσει τα έσοδα από τα πνευματικά της δικαιώματα για την ενίσχυση της Palestine Action.



Τον Ιούνιο, η Βρετανία εμπόδισε τον Τουρκοαμερικανό, προσωπικότητα των μέσων ενημέρωσης, αριστερών πεποιθήσεων, Τσενκ Ούιγκουρ, καθώς και τον ανιψιό του, Χασάν Πίκερ , να εισέλθουν στη χώρα όπου επρόκειτο να μιλήσουν σε εκδηλώσεις.



Η Βρετανία έχει επίσης επιβάλει ταξιδιωτικές απαγορεύσεις σε ακροδεξιούς Ισραηλινούς υπουργούς, ενώ έχει απαγορεύσει σε Ισραηλινούς τη φοίτηση σε μια διακεκριμένη σχολή αμυντικών σπουδών στο Λονδίνο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.