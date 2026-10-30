Την πεποίθηση ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο στις 3 Νοεμβρίου. Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν διευκρίνισε πώς θα συμβεί αυτό.

«Θα τελειώσει σύντομα», τόνισε ο Τραμπ, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό KCMO του Κάνσας Σίτι και πρόσθεσε:

«Χρειαζόμαστε μια εγγύηση ότι δεν θα υπάρξει ποτέ πυρηνικό όπλο».

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να πλήξουν το Ιράν πριν από τις εκλογές.

Βέβαια, τις τελευταίες εβδομάδες, είχε υποσχθεί ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα «ολοκληρώσουν σύντομα τη δουλειά» στο Ιράν, χωρίς να διευκρινίζει αν προτίθεται να προωθήσει διπλωματικά ή στρατιωτικά μέτρα.