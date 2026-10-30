Ένα νέο μέτρο που προβλέπει ότι οι ζημιές από επεισόδια και λεηλασίες θα μπορούν να καλύπτονται ακόμη και από τα οικογενειακά επιδόματα και το στεγαστικό βοήθημα προωθεί η Γαλλία, διευρύνοντας σημαντικά το πλαίσιο ευθύνης για όσους συμμετέχουν σε βίαιες διαδηλώσεις. Η σχετική νομοθετική ρύθμιση εγκρίθηκε από τη Γερουσία με 229 ψήφους υπέρ και 105 κατά, λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά τις διαδηλώσεις για το κόστος διαβίωσης, οι οποίες εξελίχθηκαν στις σοβαρότερες ταραχές των τελευταίων ετών στη χώρα.

Τα επεισόδια προκάλεσαν ζημιές που εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ (1,1 δισ. δολάρια). Μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, η αστυνομία προχώρησε σε σχεδόν 2.400 συλλήψεις, ενώ σύμφωνα με τις Αρχές χιλιάδες καταστήματα λεηλατήθηκαν ή υπέστησαν φθορές. Στη Λιμόζ, μάλιστα, η φωτιά κατέστρεψε μεγάλο μέρος του δημαρχείου της πόλης, ένα κτίριο του 19ου αιώνα.

Η Γαλλία δεν αποτελεί τη μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που εξετάζει αυστηρότερα μέτρα για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Σε ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη, κυβερνήσεις επιχειρούν να διευρύνουν την ευθύνη πέρα από τους ίδιους τους ταραξίες, στρέφοντας την προσοχή τους στους γονείς τους, αλλά και στις ψηφιακές πλατφόρμες μέσω των οποίων οργανώνονται οι συγκεντρώσεις.

Οι ανησυχίες εντείνονται καθώς, σύμφωνα με έρευνα του ισπανικού οργανισμού διασταύρωσης ειδήσεων Maldita.es, έχουν εντοπιστεί καλέσματα για διαδηλώσεις την περίοδο του Χάλογουιν σε 46 πόλεις τουλάχιστον εννέα ευρωπαϊκών χωρών. Ορισμένα από τα μηνύματα προτρέπουν ακόμη και σε λεηλασίες καταστημάτων.

Οι κυβερνήσεις υποστηρίζουν ότι στόχος των νέων ρυθμίσεων είναι να αποτρέψουν την εκδήλωση νέων επεισοδίων, αλλά και να διασφαλίσουν ότι οι υπεύθυνοι θα πληρώνουν για τις ζημιές που προκαλούν. Από την άλλη πλευρά, επικριτές των μέτρων προειδοποιούν ότι η διεύρυνση της ευθύνης ενδέχεται να οδηγήσει στην τιμωρία ανθρώπων που δεν άσκησαν βία, αλλά και να αποθαρρύνει πολίτες από τη συμμετοχή τους σε ειρηνικές διαδηλώσεις.

Ποιοι θα πληρώνουν τις ζημιές από τις ταραχές στη Γαλλία

Με βάση τη νομοθετική πρόταση, στη Γαλλία θα μπορεί να επιβάλλεται αποζημίωση έως και 10.000 ευρώ σε όποιον συμμετέχει εν γνώσει του σε ομάδα που προετοιμάζει βίαιες ενέργειες, ακόμη και αν ο ίδιος δεν έχει προκαλέσει κάποια από τις καταστροφές.

Αντίστοιχη ευθύνη θα μπορεί να αναλαμβάνει και όποιος παραμένει εν γνώσει του σε μια βίαιη συγκέντρωση, αφού η αστυνομία έχει διατάξει τη διάλυσή της. Σε αυτή την περίπτωση, θα μπορεί να υποχρεωθεί να πληρώσει για τις ζημιές που θα προκληθούν στη συνέχεια.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται σε έκθεση της Γερουσίας, η είσπραξη των χρημάτων αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Οι παραβάτες συχνά δεν διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους, ενώ ένα μέρος των εισοδημάτων τους προστατεύεται από τη νομοθεσία και δεν μπορεί να κατασχεθεί.

Η νέα ρύθμιση επιχειρεί να αντιμετωπίσει αυτό το εμπόδιο, επιτρέποντας την παρακράτηση χρημάτων από κρατικές παροχές που προορίζονται για τη στήριξη των οικογενειών.

Η γαλλική νομοθεσία προβλέπει ήδη, σε γενικές γραμμές, ότι οι γονείς ευθύνονται για τις ζημιές που προκαλούν τα παιδιά τους κάτω των 18 ετών. Με το νέο νομοσχέδιο, όταν μια δικαστική απόφαση καταστεί οριστική, τα ποσά που οφείλονται θα μπορούν να αφαιρούνται από τα οικογενειακά επιδόματα και το στεγαστικό βοήθημα.

Οι γερουσιαστές πρόσθεσαν στις πιθανές πηγές παρακράτησης και το RSA, το ελάχιστο εισόδημα κοινωνικής αλληλεγγύης της Γαλλίας, το οποίο φτάνει περίπου τα 650 ευρώ τον μήνα για ένα άτομο, καθώς και το επίδομα που λαμβάνουν οι οικογένειες για την αγορά σχολικών ειδών πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Παρά τις προβλέψεις αυτές, θα εξακολουθεί να προστατεύεται ένα ελάχιστο ποσό, ώστε οι οικογένειες να διαθέτουν τα απαραίτητα χρήματα για την κάλυψη των βασικών εξόδων διαβίωσης.

Ο κομμουνιστής γερουσιαστής Φαμπιέν Γκέι αναφέρθηκε στο παράδειγμα μιας οικογένειας που λαμβάνει το RSA και από την οποία παρακρατούνται 57 ευρώ κάθε μήνα. Με αυτόν τον ρυθμό, η αποπληρωμή μιας οφειλής 10.000 ευρώ θα απαιτούσε σχεδόν 15 χρόνια.

Οι υποστηρικτές και οι αντιδράσεις των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Όπως αναφέρει το ABC οι υποστηρικτές του νομοσχεδίου υποστηρίζουν ότι τα θύματα των καταστροφών δικαιούνται αποζημίωση και ότι το οικονομικό βάρος δεν πρέπει να μεταφέρεται στους φορολογούμενους. Όπως επισημαίνουν, ακόμη και η αντικατάσταση μιας μεγάλης βιτρίνας καταστήματος μπορεί να κοστίσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Τα οικονομικά στοιχεία από τις ταραχές του 2023 αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Σύμφωνα με την ένωση ασφαλιστικών εταιρειών της Γαλλίας, France Assureurs, οι ασφαλιστικές κατέβαλαν 793 εκατ. ευρώ για 16.400 αιτήσεις αποζημίωσης.

Αντίθετα, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάλεσαν τους νομοθέτες να απορρίψουν τη ρύθμιση, εκφράζοντας φόβους ότι θα αποθαρρύνει τη συμμετοχή σε ειρηνικές διαδηλώσεις και θα επιβαρύνει οικονομικά οικογένειες που εξαρτώνται από κρατικά επιδόματα.

«Η κατάσχεση αυτών των παροχών θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για τους φτωχότερους», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Ναταλί Γκοντάρ, από τη Διεθνή Αμνηστία Γαλλίας.

Το νομοσχέδιο υποστηρίχθηκε από την ακροδεξιά στη Γερουσία, στην οποία κυριαρχούν οι συντηρητικές δυνάμεις. Επόμενος σταθμός είναι η Εθνοσυνέλευση, όπου κανένα πολιτικό μπλοκ δεν διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία.

Η κατάσχεση των επιδομάτων των ταραξιών αποτελούσε εδώ και χρόνια πρόταση της Μαρίν Λεπέν, επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Εθνικός Συναγερμός. Πλέον, η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει τη συγκεκριμένη ιδέα, ενώ η Λεπέν προηγείται στις δημοσκοπήσεις ενόψει των προεδρικών εκλογών της επόμενης άνοιξης.

Τα καλέσματα μέσω TikTok και οι λεηλασίες στη Βαρκελώνη

Ανησυχία προκαλεί και ο τρόπος με τον οποίο οργανώνονται οι συγκεντρώσεις μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως φάνηκε από τα πρόσφατα γεγονότα στη Βαρκελώνη.

Στη Γαλλία, οι μαθητές χρησιμοποιούν τον όρο blocus, δηλαδή αποκλεισμό, για να περιγράψουν μια διαμαρτυρία που έχει ως αποτέλεσμα να κλείσει το σχολείο τους. Στη Βαρκελώνη, η ίδια λέξη μετατράπηκε σε hashtag στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αναρτήσεις στο TikTok με τη συγκεκριμένη ετικέτα καλούσαν τον κόσμο να συγκεντρωθεί στην Πλατεία Καταλονίας το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Παράλληλα, κωδικοί QR παρέπεμπαν τους ενδιαφερόμενους σε κανάλια επικοινωνίας στο WhatsApp και το Telegram, όπως δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena SER η επικεφαλής του υπουργείου Εσωτερικών της Καταλονίας, Νούρια Πάρλον.

Στα χαρτιά, η συγκέντρωση παρουσιαζόταν ως διαμαρτυρία για ζητήματα εκπαίδευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με την Πάρλον, δεν υπήρχε συγκεκριμένη διαδρομή, πανό ή μανιφέστο. Αντίθετα, σχηματίστηκαν ομάδες 10 έως 15 νεαρών ανδρών, οι οποίοι λεηλάτησαν καταστήματα, έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και προκάλεσαν καταστροφές σε στάσεις λεωφορείων.

Όταν έφτασαν οι αστυνομικές δυνάμεις, οι συμμετέχοντες στις λεηλασίες διασκορπίστηκαν, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Associated Press που βρισκόταν στο σημείο.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε 130 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν 76 ανήλικοι, σύμφωνα με το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE.

Όπως ανέφερε το Maldita.es, ορισμένοι λογαριασμοί στο TikTok που προωθούσαν τις συγκεντρώσεις εξαφανίστηκαν, ενώ άλλοι άρχισαν να διαφημίζουν νέες διαδηλώσεις για την περίοδο του Χάλογουιν.

Σε μία ομάδα στο Telegram, μάλιστα, υπήρχαν μηνύματα που καλούσαν τους συμμετέχοντες να φορούν μάσκες και γάντια και να περιμένουν να τους υποδειχθεί κάποιο κατάστημα «χωρίς αστυνομία».

Η Ιταλία βάζει στο στόχαστρο και τους γονείς των ανήλικων ταραξιών

Στην Ιταλία, η συζήτηση για την ευθύνη των οικογενειών ξεκίνησε με αφορμή τις λεηλασίες στο Μιλάνο.

«Πίσω από αυτή τη βιτρίνα υπάρχει μια οικογένεια που έχει επενδύσει μια ολόκληρη ζωή θυσιών», δήλωσε στις 20 Οκτωβρίου η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ανακοινώνοντας διάταγμα για την ασφάλεια μετά τα περιστατικά λεηλασιών στην πόλη.

Η βασική αρχή που παρουσίασε συνοψίζεται σε τρεις ιταλικές λέξεις: «Chi rompe paga», δηλαδή «όποιος προκαλεί τη ζημιά πληρώνει».

«Και αν αυτός που προκαλεί τη ζημιά είναι ανήλικος», πρόσθεσε, «πληρώνουν οι γονείς του».

Με βάση τις νέες προβλέψεις, οι γονείς αντιμετωπίζουν πρόστιμα έως 1.000 ευρώ, τα οποία διπλασιάζονται σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, εκτός εάν αποδείξουν ότι δεν είχαν τη δυνατότητα να αποτρέψουν τη συμπεριφορά του παιδιού τους. Παράλληλα, μπορούν να υποχρεωθούν να καταβάλουν αποζημίωση για τις ζημιές.

Ο Κλάουντιο Μπερτολότι, διευθυντής της εταιρείας ερευνών ασφαλείας START InSight, εκτιμά ότι η απόδοση ευθύνης στους γονείς μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση του φαινομένου. Ωστόσο, προειδοποιεί ότι «τα πρόστιμα από μόνα τους είναι απίθανο να αποτρέψουν εφήβους που παρασύρονται από την πίεση των συνομηλίκων τους ή από την επιθυμία να αναγνωριστούν από την ομάδα».

Στην Ιταλία, η οργάνωση βίαιων επεισοδίων κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων, ακόμη και μέσω διαδικτύου, τιμωρείται πλέον με ποινές φυλάκισης από τέσσερα έως 12 χρόνια.

Στο επίκεντρο της συζήτησης και οι ψηφιακές πλατφόρμες

Παράλληλα με τις ευθύνες των συμμετεχόντων και των οικογενειών τους, οι ευρωπαϊκές Αρχές στρέφουν την προσοχή τους και στις ψηφιακές πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται για την οργάνωση βίαιων κινητοποιήσεων.

Η Νούρια Πάρλον υποστήριξε ότι το Telegram και το WhatsApp «πρέπει να κλείνουν τέτοια κανάλια όταν υποκινούν τη βία».

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Telegram, Ρεμί Βον, δήλωσε στο Associated Press ότι η εταιρεία υποστηρίζει την ειρηνική έκφραση και τις διαδηλώσεις, ωστόσο «οι εκκλήσεις για βία, βανδαλισμούς και κλοπές απαγορεύονται ρητά και αφαιρούνται κάθε φορά που εντοπίζονται».

Όπως ανέφερε, το Telegram είχε ήδη αφαιρέσει αντίστοιχα καλέσματα που συνδέονταν με διαδηλώσεις στη Μαδρίτη.

Οι εταιρείες TikTok και Meta, στην οποία ανήκει το WhatsApp, δεν απάντησαν στα αιτήματα του Associated Press για κάποιο σχόλιο.

Το Telegram έκλεισε ομάδα στη Βαρκελώνη που προωθούσε λεηλασίες κατά την περίοδο του Χάλογουιν. Ωστόσο, σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, μια νέα ομάδα που δημιουργήθηκε στη θέση της συγκέντρωσε περισσότερα από 2.000 μέλη.

Το γαλλικό νομοσχέδιο προβλέπει επίσης τη δυνατότητα των Αρχών να ζητούν την αφαίρεση συγκεκριμένων παράνομων καλεσμάτων που υποκινούν τη βία ή τις λεηλασίες, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη δικαστική έγκριση. Εάν το περιεχόμενο παραμείνει αναρτημένο για 24 ώρες, οι Αρχές θα μπορούν να διατάξουν τον αποκλεισμό των αντίστοιχων διαδικτυακών διευθύνσεων. Οι σχετικές αποφάσεις θα μπορούν να προσβληθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Οι διαφορετικές προσεγγίσεις στις ΗΠΑ και τη Βρετανία

Η προσέγγιση των Ηνωμένων Πολιτειών κινείται προς διαφορετική κατεύθυνση σε σχέση με τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Η αμερικανική νομοθεσία προστατεύει γενικά τις ψηφιακές πλατφόρμες από αστική ευθύνη για τις αναρτήσεις των χρηστών τους, ενώ η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζει τους ευρωπαϊκούς κανόνες μορφή λογοκρισίας.

Η Βρετανία, από την άλλη, αναδεικνύει τα όρια της αφαίρεσης περιεχομένου από το διαδίκτυο.

Μετά τη δολοφονία τριών κοριτσιών στο Σάουθπορτ το 2024, διαδόθηκαν στο διαδίκτυο ψευδείς ισχυρισμοί, ενώ ακολούθησαν ταραχές. Κοινοβουλευτική επιτροπή διαπίστωσε ότι οι αλγόριθμοι ενίσχυσαν τη διάδοση επιβλαβούς περιεχομένου, μεγάλο μέρος του οποίου ήταν νόμιμο.

Η νέα γαλλική νομοθετική πρωτοβουλία φέρνει έτσι στο προσκήνιο ένα ευρύτερο ζήτημα σχετικά με την αντιμετώπιση των βίαιων επεισοδίων στην Ευρώπη: από τη μία πλευρά, την αναζήτηση τρόπων ώστε οι υπεύθυνοι να αποζημιώνουν τα θύματα και, από την άλλη, τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν τα νέα μέτρα στις οικογένειες και στο δικαίωμα της ειρηνικής διαμαρτυρίας.

Σύμφωνα με τη γαλλική πρόταση, ακόμη και χρήματα που προορίζονται για τη στέγαση και την ανατροφή των παιδιών θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή των ζημιών που προκλήθηκαν από τη λεηλασία ενός καταστήματος.