Οι ΗΠΑ «επανεξετάζουν» τη συνεργασία των μυστικών υπηρεσιών τους με τις αντίστοιχες της Γερμανίας, μετά τη σύλληψη του πρώην επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (BND) Άουγκουστ Χάνινγκ, αποκάλυψαν γερμανικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με έρευνα των δικτύων WDR και NDR και της Süddeutsche Zeitung, αμέσως μετά τη σύλληψη του κ. Χάνινγκ με την υποψία της κατασκοπείας για λογαριασμό ξένης δύναμης, οι αμερικανικές υπηρεσίες ενημέρωσαν τους Γερμανούς ομολόγους τους ότι η συνεργασία τους «επανεξετάζεται».

Το γεγονός, επισημαίνουν τα εν λόγω ΜΜΕ, και μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στο Βερολίνο, το οποίο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη συνδρομή μυστικών υπηρεσιών των εταίρων του.

«Στους κόλπους της BND επικρατεί βαθύς προβληματισμός για το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες -ο σημαντικότερος εταίρος της Γερμανίας στον τομέα των πληροφοριών- να διακόψουν τη ροή πληροφοριών», επισημαίνει το ARD σε σχετικό ρεπορτάζ, διευκρινίζει ωστόσο ότι οι ΗΠΑ διαβεβαίωσαν ότι θα συνεχίσουν να διαβιβάζουν πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις. Η ηγεσία της υπηρεσίας έχει στο μεταξύ δώσει οδηγίες στα υψηλόβαθμα στελέχη της να καταγράφουν οποιαδήποτε μεταβολή στη ροή πληροφοριών από τις ΗΠΑ.