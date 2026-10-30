Ένταση, αλλά και σύγχυση, επικρατεί στη Γαλλία, ως προς τις προγραμματισμένες για σήμερα και αύριο, Σάββατο, εκδηλώσεις διαμαρτυρίας.

Οι αστυνομικές αρχές του Παρισιού αποφάσισαν να απαγορεύσουν τις αυριανές πορείες και τις διαδηλώσεις σε κεντρικά σημεία της πόλης, απαντώντας αρνητικά σε σχετικά αιτήματα τόσο των εργατικών συνδικάτων όσο και του κινήματος των λεγόμενων «Κίτρινων Γιλέκων».

Αντιπρότειναν διαδρομές στα όρια της πόλης του Παρισιού, υποστηρίζοντας ότι η ελευθερία στη διαδήλωση δεν μπορεί να αντιτίθεται στην ελευθερία του εμπορίου.

Ιδιοκτήτες καταστημάτων στο κέντρο του Παρισιού δηλώνουν τις τελευταίες ημέρες ότι τόσο λόγω των διαδηλώσεων και των λεηλασιών που υπέστησαν, όσο και λόγω των απαγορεύσεων στην κυκλοφορία των προσώπων, έχουν πληγεί άμεσα και αντιμετωπίζουν οξυμένα οικονομικά προβλήματα.

Από την άλλη, όπως σημειώνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, εκπρόσωποι των φοιτητών και των μαθητών, που έχουν δηλώσει ότι θα συμμετάσχουν στις αυριανές πορείες, καταγγέλλουν τις απαγορεύσεις, κάνοντας λόγο για «ανυπόφορη διοικητική καταπίεση» που, όπως υποστηρίζουν, «θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των διαδηλωτών».

Στο ίδιο μήκος κύματος, κινούνται και οι ανακοινώσεις των συνδικάτων, που καταγγέλλουν τις κυβερνητικές απαγορεύσεις.

Στο μεταξύ, στην πόλη Τραπ, όπου την περασμένη εβδομάδα σημειώθηκε η τρομοκρατική επίθεση ενός ένοπλου άνδρα, ο οποίος πυροβολώντας αδιακρίτως μέσα από το αυτοκίνητό του σκότωσε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε σοβαρά άλλους επτά, θέλοντας να εκδικηθεί, όπως είπε, τους μετανάστες, πραγματοποιείται σήμερα, με την άδεια της αστυνομίας, συγκέντρωση για την απόδοση φόρου τιμής στα θύματα.

Στο στόχαστρο των οργανωτών της συγκέντρωσης βρίσκεται το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν «Εθνικός Συναγερμός», του οποίου ο πρόεδρος Τζορντάν Μπαρντελά είχε κατά το παρελθόν δηλώσει για την πόλη Τραπ ότι είναι «κρησφύγετο ισλαμιστών».

Για σήμερα το απόγευμα είχε ανακοινωθεί, επίσης, καθιστική συγκέντρωση διαμαρτυρίας με κατσαρόλες των «Κίτρινων Γιλέκων», έξω από τη γαλλική Εθνοσυνέλευση, στο κέντρο του Παρισιού, την οποία απαγόρευσε, ωστόσο, η αστυνομία.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνέζ, χαρακτήρισε εξάλλου «υψηλού κινδύνου» την αυριανή νύχτα, όχι μόνο λόγω των διαδηλώσεων, αλλά και λόγω του εορτασμού του Halloween, εξαιτίας του οποίου είθισται κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι να βρίσκονται ως τις πρώτες πρωινές ώρες στους δρόμους.

Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι, όπως συνέβη και το προηγούμενο Σάββατο, περίπου 70.000 αστυνομικοί θα βρίσκονται επί ποδός πολέμου στο Παρίσι και στις άλλες μεγάλες πόλεις της Γαλλίας.

Η αστυνομία του Παρισιού ανακοίνωσε επίσης ότι θα ισχύσουν για αύριο, Σάββατο, και μεθαύριο, Κυριακή, το βράδυ περιοριστικά μέτρα αναφορικά με την κυκλοφορία των προσώπων σε περιοχές του κέντρου του Παρισιού.

Τέλος, όπως το συνηθίζει τις τελευταίες εβδομάδες, η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Παρίσι εξέδωσε ανακοίνωση, μέσω της οποίας καλεί τους Αμερικανούς πολίτες, που βρίσκονται στη Γαλλία, να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και να αποφύγουν τις περιοχές που θα πραγματοποιηθούν διαδηλώσεις.