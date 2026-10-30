Η αστυνομία της Σκωτίας ερευνά μια διαμονή του τότε πρίγκιπα Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ και του αποβιώσαντος Αμερικανού χρηματιστή, καταδικασμένου για εγκλήματα, Τζέφρι Έπστιν στο Κάστρο Μπαλμόραλ στη Σκωτία το 1999, σύμφωνα με πολλά βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

«Έχουμε λάβει πληροφορίες και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά είναι ακόμη σε πολύ προκαταρκτικό στάδιο», ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας, σύμφωνα με το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων PA και το Sky News.

Αυτά τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι η Γκίλεν Μάξγουελ, η βασική συνεργός του Έπστιν, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή φυλακισμένη, ήταν επίσης παρούσα.

«Όλες οι έρευνες βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία και στο επίκεντρο αυτών των ερευνών είναι οι ανάγκες των θυμάτων. Δεν πρόκειται ποτέ να επιβεβαιώσουμε λεπτομέρειες σχετικά με τις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη και θα ήταν απρεπές να σχολιάσουμε περαιτέρω», συνέχισε ο εκπρόσωπος.

Η Daily Express ανέφερε ότι οι έρευνες αφορούν ισχυρισμούς πως γυναίκες έπεσαν θύματα εμπορίας ανθρώπων και διακινήθηκαν προς το κτήμα στη Σκωτία.

Φωτογραφίες που δόθηκαν παλαιότερα στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ φαίνεται να δείχνουν τον Άντριου και τον Έπστιν σε μια εξόρμηση για σκοποβολή στο Κάστρο.

Το Κάστρο Μπαλμόραλ, το οποίο βρίσκεται στα Χάιλαντς της Σκωτίας, ανήκει στη βρετανική βασιλική οικογένεια από το 1852.

Το Κάστρο περιγράφεται ως «ένα πολύτιμο καταφύγιο για τη βασιλική οικογένεια» και είναι το μέρος όπου απεβίωσε η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ το 2022, σε ηλικία 96 ετών.

Στα τέλη του περασμένου έτους, ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε από τον αδελφό του τόσο τον τίτλο του πρίγκιπα όσο και τον τίτλο του δούκα, εξαιτίας της σχέσης του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Έπστιν.

Ο πρώην δούκας της Υόρκης συνελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου -ημέρα των 66ων γενεθλίων του- ως ύποπτος για ανάρμοστη συμπεριφορά κατά την άσκηση δημόσιου λειτουργήματος, κατόπιν καταγγελιών ότι μοιράστηκε ευαίσθητες πληροφορίες με τον Έπστιν στο διάστημα που ήταν εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Άντριου ανακρίθηκε από τις αρχές και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η αστυνομική έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.

Ο ίδιος έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε παράνομη ή ανάρμοστη πράξη.