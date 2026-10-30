Τουλάχιστον 14 άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά, σκοτώθηκαν από επιθέσεις με drones σε καταυλισμό εκτοπισμένων στην περιοχή Αμχάρα, στη βόρεια Αιθιοπία. Τα πλήγματα σημειώθηκαν την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, περίπου 400 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Αντίς Αμπέμπα, σύμφωνα με μαρτυρίες που μεταφέρθηκαν στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Τα drones έθεσαν στο στόχαστρο τον καταυλισμό εκτοπισμένων της Χάιγκ, κοντά στην πόλη Ντέσι, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

«Τέσσερα πλήγματα drones πραγματοποιήθηκαν το ένα μετά το άλλο. Ενταφιάσαμε 14 άτομα στο κέντρο για τους εκτοπισμένους. Άλλα δύο πέθαναν ενώ δέχονταν ιατρική φροντίδα», δήλωσε ο Γιάσιν (όλα τα ονόματα των αυτοπτών μαρτύρων είναι πλαστά για λόγους ασφαλείας ασφαλείας), διευκρινίζοντας ότι έγκυες και παιδιά είναι μεταξύ των θυμάτων.

Άλλοι κάτοικοι του καταυλισμού ανέφεραν ότι οι νεκροί ανέρχονται σε 14 με 15, ανάμεσά τους και αρκετά παιδιά, ενώ ένας από τους αυτόπτες μάρτυρες δήλωσε ότι συμμετείχε στην ταφή των θυμάτων.

Τα πλήγματα διενεργήθηκαν «ακριβώς την ώρα που οι μαθητές επέστρεφαν από το σχολείο», είπε ο Άχμεντ, ένας από τους άλλους δύο μάρτυρες. «Η κουνιάδα μου σκοτώθηκε και δεν μπορέσαμε καν να βρούμε τη σορό της γιατί ήταν διαμελισμένη».

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ Acled, που ειδικεύεται στη συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων για τις ένοπλες συγκρούσεις στον κόσμο, «16 έως 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας άγνωστος αριθμός ανθρώπων τραυματίστηκαν». Δεν έδωσε λεπτομέρειες για τα θύματα, κυρίως αν περιλαμβάνονται παιδιά σε αυτά.

Ορισμένοι εκτοπισμένοι στον καταυλισμό δήλωσαν πως μέλη των Fano, της παραστρατιωτικής δύναμης της εθνότητας Αμχάρα που πολεμούν τις ομοσπονδιακές δυνάμεις εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια, «δραστηριοποιούνται στις γειτονικές ζώνες», υπογράμμισε επίσης η Acled.

Οι δυνάμεις της Αντίς Αμπέμπα εξαπέλυσαν πολλά πλήγματα με drones στην Αμχάρα, τη δεύτερη πιο πολυπληθή επαρχία της Αιθιοπίας, με περισσότερους από 20 εκατομμύρια κατοίκους, όπου σχεδόν μισό εκατομμύριο άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε τον Ιούλιο ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.

Ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο, εκπρόσωπος του ομοσπονδιακού στρατού δεν έδωσε προσώρας συνέχεια.

Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, οι εκτοπισμένοι προέρχονται από την Ορόμια, μια περιοχή γειτονική της Αμχάρα που είναι και η πιο πολυπληθής της χώρας, όπου ο Στρατός Απελευθέρωσης Ορόμο (OLA), που χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική οργάνωση» από την Αντίς Αμπέμπα, διεξάγει ένοπλο αγώνα εδώ και περισσότερα από οκτώ χρόνια εναντίον των ομοσπονδιακών δυνάμεων.

Οι Fano και OLA συνέπηξαν τον Σεπτέμβριο στρατιωτική συμμαχία με πολλές άλλες αιθιοπικές ένοπλες οργανώσεις, κυρίως το Μέτωπο Απελευθέρωσης του Λαού του Τιγκράι (TPLF), σκοπός της οποίας είναι «να ανατρέψει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση υπό τον πρωθυπουργό Αμπίι Άχμεντ».

Αφού κατέλαβαν αρχικά εδάφη στο βόρειο τμήμα τη χώρας, οι Fano και οι δυνάμεις του TPLF αναγκάστηκαν να αναδιπλωθούν έπειτα από πλήγματα του ομοσπονδιακού στρατού, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.