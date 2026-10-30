Πορείες πραγματοποιούνται από νωρίς σήμερα, Παρασκευή 30/10 το πρωί σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ιταλίας, με κύριο αίτημα την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη χρήση των κονδυλίων των εξοπλιστικών προγραμμάτων για την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής, με ιδιαίτερη έμφαση στην παιδεία και στη δημόσια υγεία.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν μαθητές και φοιτητές, μαζί με τα μέλη του αυτόνομου συνδικάτου USB, το οποίο έχει κηρύξει πανιταλική απεργία.

«Η επιφυλακή είναι στο υψηλότερο επίπεδο, σε μια φάση κατά την οποία στις διαδηλώσεις ελλοχεύουν και κάποιοι κίνδυνοι, αλλά η κατάσταση είναι ίδια με όσες αντιμετωπίσαμε μέχρι τώρα», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι.

Ο υπουργός Μεταφορών και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι αποφάσισε παράλληλα να επιτάξει όλους τους εργαζόμενους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οι υπεύθυνοι του συνδικάτου USB απάντησαν ότι η κινητοποίησή τους δεν αναστέλλεται, αλλά οι προβλεπόμενες κυρώσεις για όποιον δεν σεβαστεί την υπουργική απόφαση είναι ιδιαίτερα αυστηρές.

Στο Μιλάνο, όπου στις 17 και 18 Οκτωβρίου σημειώθηκαν εκτεταμένες συγκρούσεις και βανδαλισμοί, η πορεία των φοιτητών και των μαθητών των λυκείων πρόκειται να ενωθεί, γύρω στις 12 το μεσημέρι, τοπική ώρα, με εκείνη των εργαζομένων. Στο Παλέρμο της Σικελίας, το κύριο σύνθημα της κινητοποίησης είναι «κάτω τα όπλα, πάνω οι μισθοί, μπλοκάρουμε τα πάντα».