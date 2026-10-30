Η αστυνομία στην Πολωνία ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή 30/10 ότι συνέλαβε έναν 55χρονο Ρώσο ως ύποπτο ότι διενεργούσε κατασκοπεία για λογαριασμό ξένης υπηρεσίας πληροφοριών και πρόσθεσε ότι δικαστήριο διέταξε την κράτησή του για τρεις μήνες.

Αξιωματικοί που ήταν υπεύθυνοι για την ασφάλεια για έναν αγώνα ποδοσφαίρου στην πόλη Σβιντίντσα της νότιας Πολωνίας εντόπισαν έναν άνδρα κοντά σε σιδηροδρομική διάβαση να φωτογραφίζει τα τρένα που περνούσαν και εγκαταστάσεις των σιδηροδρόμων.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι βρήκε στην κατοχή του χιλιάδες φωτογραφίες από σημαντικές τοποθεσίες και εγκαταστάσεις μεταφορών, όχι μόνο στην Πολωνία.

«Ο άνδρας αυτός είναι ύποπτος ότι δρούσε για λογαριασμό μιας ξένης υπηρεσίας πληροφοριών. Όλες οι ενδείξεις παραπέμπουν στο ότι οι φωτογραφίες που τράβηξε μπορεί να έχουν χρησιμοποιηθεί εναντίον της ασφάλειας του κράτους», τόνίζει η αστυνομία σε ανακοίνωσή της όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το Reuters.

Η Πολωνία έχει επανειλημμένως κατηγορήσει τη Ρωσία για κατασκοπεία και επιχειρήσεις επηρεασμού στο έδαφός της χρησιμοποιώντας και ξένους υπηκόους, ενώ η Μόσχα έχει διαψεύσει τέτοιες ενέργειες.

Η ρωσική πρεσβεία δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού που εστάλη με email.