Οχηματοπομπή με ανθρωπιστική βοήθεια έφτασε στο Ολέσκι, πόλη στη νότια Ουκρανία, η οποία βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή, μεταφέροντας τρόφιμα, ιατρικές προμήθειες και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Επιπλέον, «στόλος 25 λεωφορείων με τουλάχιστον 750 θέσεις απομακρύνει αυτούς που θέλουν να φύγουν, οι ίδιοι και τα κατοικίδιά τους», πρόσθεσε η Λαντράτοβα.

Η αποστολή ξεκίνησε το βράδυ της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου, σύμφωνα με δημοσίευμα της ρωσικής εφημερίδας «Ιζβέστια».

«Κόσμος επιβιβάζεται σταδιακά σε λεωφορεία για να απομακρυνθεί από εκεί τόσο προς τη Ρωσία όσο και προς την Ουκρανία. Ο κόσμος που θέλει να ταξιδέψει στη Ρωσία συγκεντρώνεται εδώ. Υπάρχουν επίσης άνθρωποι που θέλουν να ταξιδέψουν στην Ουκρανία. Όποιος θέλει, μπορεί να ταξιδέψει», ανακοίνωσε σήμερα μέσω Telegram η Ρωσίδα συνήγορος του πολίτη, Γιάνα Λαντράτοβα.

Ο Ουκρανός πρωθυπουργός, Σέρχιι Κορέτσκι, σημείωσε πριν από λίγο ότι «ο αριθμός των κατοίκων που σχεδιάζουν να απομακρυνθούν από την υπό ρωσική κατοχή ουκρανική πόλη δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί».

Η κίνηση αυτή γίνεται έπειτα από εβδομάδες προσπαθειών να διοργανωθεί επιχείρηση κάλυψης των αναγκών των κατοίκων της πόλης, η οποία είχε καταληφθεί από τις ρωσικές δυνάμεις λίγο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 και οι κάτοικοί της αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις.

Ο Ουκρανός συνήγορος του πολίτη, Ντμίτρο Λούμπινετς και η Γιάνα Λαντράτοβα, φορώντας και οι δύο διακριτικά με τις σημαίες των χωρών τους, συναντήθηκαν τη νύχτα: «Είναι όλα εντάξει;» ρώτησε στα ρωσικά η Λαντράτοβα. «Ναι, μας επιφύλαξαν θερμή υποδοχή», απάντησε ο Λούμπινετς στα ουκρανικά. Ο σταθμός μετέδωσε ότι η συνάντηση αυτή ήταν στο Ολέσκι.

Αναφερόμενος στην απομάκρυνση των κατοίκων που επιθυμούν να εγκαταλείψουν την περιοχή, ο Ουκρανός ομόλογος της δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι «οι κάτοικοι φεύγουν με ασφάλεια» και υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης της εξαήμερης κατάπαυσης του πυρός στην πόλη αυτή που συμφωνήθηκε υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.

Η Λαντράτοβα δήλωσε παράλληλα σήμερα μέσω του Telegram ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ καθώς και οι δύο πλευρές, η ρωσική και η ουκρανική, συμμορφώνονται πλήρως με τις δεσμεύσεις τους, ώστε να επιτραπεί η είσοδος βοήθειας στην πόλη. Οι δύο συνήγοροι του πολίτη και οι ΗΠΑ συμμετείχαν στη μεσολάβηση για την επίτευξη της κατάπαυσης του πυρός.

Σύμφωνα με την Ιζβέστια, την οχηματοπομπή με τη βοήθεια συνοδεύουν δημοσιογράφοι από χώρες, όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Ρωσία, η Ουκρανία και οι ΗΠΑ.

Χθες, η Ρωσία και η Ουκρανία ανακοίνωσαν ότι οι επιχειρήσεις άρσης ναρκοπεδίου γύρω από την Ολέσκι είχαν ολοκληρωθεί και ότι η επιχείρηση αυτή αρωγής ήταν έτοιμη να ξεκινήσει, ώστε να παραδοθεί βοήθεια στους κατοίκους και να επιτραπεί σε ορισμένους να φύγουν.

Η Λαντράτοβα πρόσθεσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στη διάρκεια της επιχείρησης αποναρκοθέτησης στο Ολέσκι.

Στο μεταξύ σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, η Ρωσία έπληξε βιομηχανική εγκατάσταση κοντά στο Κρεμεντσούκ, όπως και την πρωτεύουσα Κίεβο και τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το Χάρκοβο, προκαλώντας πυρκαγιές, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ύστερα από πολύνεκρα πλήγματα τη χθεσινή ημέρα.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα επίσης μέσω Telegram ότι η Μόσχα έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία.

Πρόσθεσε ότι έπληξε ενεργειακή υποδομή μέσα στο Κίεβο και γύρω απ’ αυτό, όπως και την περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, λιμενικές εγκαταστάσεις στην περιφέρεια της Οδησσού και φορτηγά πλοία που, όπως σημείωσε, χρησιμοποιούνταν από τον ουκρανικό στρατό.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax μετέδωσε παράλληλα επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, ότι η αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας κατέρριψε 1.043 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα πάνω από ρωσικές περιφέρειες στη διάρκεια της νύχτας.

Νωρίτερα ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν είχε επίσης δηλώσει μέσω Telegram ότι οι ρωσικές αρχές κατέρριψαν τα περισσότερα από τα πάνω από 850 drones που κατευθύνονταν τη νύχτα προς τη Μόσχα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.