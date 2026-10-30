Αναταράξεις έχει προκαλέσει στο Πεντάγωνο η καρατόμηση του αντιστράτηγου του αμερικανού στρατού, Μπρετ Σίλβια, ο οποίος κατείχε την κορυφαία θέση στρατιωτικού σχεδιασμού.

Σύμφωνα με την εσωτερική έκθεση έρευνας, που επικαλείται το Axios, ο Σίλβια παραδέχτηκε ότι μέσα σε διάστημα περίπου ενός έτους διέρρευσε απόρρητες πληροφορίες για την Ουκρανία και το Ιράν σε δύο δημοσιογράφους διαφορετικών μέσων ενημέρωσης.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο αντιστράτηγος, που απομακρύνθηκε από τη θέση του από τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, παραδέχθηκε τη διαρροή πληροφοριών σε βιντεοσκοπημένη κατάθεση. Προηγουμένως, μάλιστα, είχε αποτύχει σε τέσσερις εξετάσεις με ανιχνευτή ψεύδους.

Ο Μπρετ Σίλβια αντιμετώπισε δυσκολίες σε επανειλημμένες εξετάσεις πολυγράφου, σύμφωνα με την εσωτερική έκθεση, και τον κατηγορεί για «μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη πληροφοριών στα μέσα ενημέρωσης».

Επίσης, αναφέρεται ότι ο Σίλβια συνεργάστηκε με τους ερευνητές, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τις επαφές του με δημοσιογράφους, ενώ παρέδωσε και το προσωπικό του κινητό τηλέφωνο για ψηφιακή εγκληματολογική εξέταση.

Οι διαρροές φέρεται να ξεκίνησαν από τον Ιούνιο του 2025, πριν επιβληθούν περιορισμοί στην πρόσβαση μεγάλων μέσων ενημέρωσης στο Πεντάγωνο.

Οι επαφές του φέρεται να συνεχίστηκαν και μετά την εφαρμογή των περιορισμών, μέσω της εφαρμογής κρυπτογραφημένων μηνυμάτων Signal, αλλά και με προσωπική συνάντηση σε εστιατόριο της Βιρτζίνια.

Σύμφωνα με την έκθεση, η συνάντηση στο εστιατόριο πραγματοποιήθηκε επειδή είχε ανακληθεί η άδεια πρόσβασης του συγκεκριμένου δημοσιογράφου στο Πεντάγωνο.

Ο Σίλβια, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, χρησιμοποίησε σημειώσεις που είχε κρατήσει κατά την εξέταση απόρρητης έκθεσης, προκειμένου να μεταφέρει προφορικά πληροφορίες σχετικά με την αμερικανική βοήθεια προς την Ουκρανία.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις επικοινωνίες του Σίλβια μέσω Signal, με Αμερικανούς αξιωματούχους να εκτιμούν ότι ενδέχεται να διέγραψε σκόπιμα τα ίχνη των επαφών του με έναν από τους δημοσιογράφους, παρουσιάζοντας τη διαγραφή ως ακούσιο λάθος.

Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι τον Ιούλιο, το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ανακοίνωσε τη συγκρότηση κοινής ομάδας δράσης με το υπουργείο Δικαιοσύνης, με στόχο τον εντοπισμό όσων διαρρέουν πληροφορίες από το Πεντάγωνο.

Επίσης, ζητήθηκε από τη Νομική Υπηρεσία του υπουργείου Άμυνας να δώσει προτεραιότητα στην ποινική δίωξη προσώπων, που προχωρούν σε μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση πληροφοριών στα μέσα ενημέρωσης.