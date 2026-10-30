Το δικαίωμα στην άμβλωση φαίνεται να έχει περάσει απαρατήρητο στις ΗΠΑ, καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι αποφεύγουν το θέμα και οι Δημοκρατικοί επικεντρώνονται στην αγοραστική δύναμη.

Ωστόσο, στις ενδιάμεσες εκλογές που πρόκειται να διεξαχθούν την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, τέσσερις πολιτείες θα διενεργήσουν σημαντικά δημοψηφίσματα για το θέμα.

Τέσσερα χρόνια αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο κατήργησε τη συνταγματική εγγύηση του δικαιώματος στην άμβλωση, η χώρα έχει μετατραπεί σε ένα μωσαϊκό, όπου η κάθε πολιτεία εφαρμόζει τον δικό της νόμο, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Αυτό έχει οδηγήσει σε ατέλειωτες νομικές συζητήσεις και ιατρική περίθαλψη χαμηλότερης ποιότητας για εκατομμύρια ασθενείς με επικίνδυνες, ακόμη και θανατηφόρες κάποιες φορές, συνέπειες.

Στο Άινταχο (στα δυτικά), μια υπερσυντηρητική πολιτεία που έχει υιοθετήσει έναν από τους αυστηρότερους νόμους για την άμβλωση στη χώρα, η πρακτική αυτή συνιστά «τεράστιο ζήτημα», δήλωσε η Τζεν Τζάκσον Κουιντάνο στο AFP.

Η ακτιβίστρια είναι μέλος μιας από τις πολλές οργανώσεις που υποστηρίζουν πρωτοβουλία πολιτών που θα μπορούσε να επαναφέρει το δικαίωμα στην άμβλωση μέχρι τη βιωσιμότητα του εμβρύου, γενικά μεταξύ 22 και 24 εβδομάδων κύησης.

Προς το παρόν, το Άινταχο απαγορεύει την άμβλωση σε όλα τα στάδια της εγκυμοσύνης, με μια σπάνια εξαίρεση όταν πρόκειται να αποφευχθεί ο θάνατος της μητέρας, αλλά όχι για τη διατήρηση της υγείας της.

Οι ψηφοφόροι στη Νεβάδα (δυτικά) και τη Βιρτζίνια (ανατολικά) θα ψηφίσουν, επίσης, σε δημοψηφίσματα για την προστασία του δικαιώματος στην άμβλωση, ενώ το Μιζούρι (κεντρικά) θα μπορούσε να αφαιρέσει αυτή την εγγύηση από το Σύνταγμά του.

Σχεδόν 20 πολιτείες με ρεπουμπλικανική βουλή εφαρμόζουν πλέον πλήρη απαγόρευση της άμβλωσης ή την επιτρέπουν μόνο σε πολύ πρώιμο στάδιο της εγκυμοσύνης.

Ένα σημαντικό ζήτημα σε τοπικό επίπεδο, το οποίο απέφυγε προσεκτικά ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για τις ενδιάμεσες εκλογές.

Οι Συντηρητικοί σε δύσκολη θέση

«Οι Ρεπουμπλικάνοι προφανώς δεν έχουν κανένα συμφέρον να φέρουν το ζήτημα της άμβλωσης στο προσκήνιο, επειδή τους βλάπτει», παρατηρεί η Μαίρη Ζίγκλερ, καθηγήτρια Νομικής στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια (Ντέιβις), η οποία είναι πεπεισμένη ότι «η κυβέρνηση Τραμπ αναβάλλει σκόπιμα» τα μέτρα για αυτό το ζήτημα μέχρι «μετά τις εκλογές».

Περίπου 60% των ενηλίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι η άμβλωση θα πρέπει να είναι νόμιμη σε όλες ή στις περισσότερες περιπτώσεις, σύμφωνα με το Pew Research Center.

Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα διαφωνεί ακόμη και με ένα μέρος της βάσης του, επειδή στο Άινταχο, περίπου 30% όσων υπέγραψαν τη λαϊκή πρωτοβουλία που μετατράπηκε σε δημοψήφισμα είναι εγγεγραμμένοι Ρεπουμπλικάνοι ψηφοφόροι, σύμφωνα με τη Μέλανι Φόλγουελ, διευθύντρια του Idahoans United for Women and Families.

Αυτό καταδεικνύει ότι το ζήτημα της άμβλωσης δεν είναι «μαύρο ή άσπρο» και θολώνει τις κομματικές γραμμές. «Το ζήτημα είναι στην πραγματικότητα πολύ πιο λεπτό, επειδή είναι τόσο προσωπικό», σχολιάζει.

Πολλοί γιατροί δήλωσαν στο AFP ότι αισθάνονται «φιμωμένοι» από την αυστηρή απαγόρευση του Άινταχο. Μερικές ασθενείς τους χρειάστηκε να μεταφερθούν αεροπορικώς σε άλλες πολιτείες για επείγουσα περίθαλψη.

«Είναι επικίνδυνο να συνεχιστεί μια εγκυμοσύνη εδώ», εξηγεί η μαιευτήρας-γυναικολόγος Μπέκι Ουράνγκα και προσθέτει ότι οι γιατροί μπορεί να καταλήξουν στη φυλακή αν αντιμετωπίσουν προβλήματα.

Ισχυρές θρησκευτικές και συντηρητικές ομάδες χρηματοδοτούν την αντιπολίτευση στο δημοψήφισμα που προτείνει την άρση της απαγόρευσης του Άινταχο.

Από την άλλη πλευρά, αρκετές εκατοντάδες γιατροί υπέγραψαν μια επιστολή, που προτρέπει τους ψηφοφόρους να ψηφίσουν υπέρ. Εξοργίζονται που βλέπουν τις ασθενείς τους να αποβάλλουν ή να υποφέρουν από σοβαρές επιπλοκές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους χωρίς να μπορούν να τους παράσχουν την απαραίτητη φροντίδα.

Μαζική έξοδος γιατρών

«Θέλουμε απλώς να διατηρήσουμε τους ανθρώπους υγιείς, ευτυχισμένους και ασφαλείς», υποστηρίζει η γενική γιατρός, Λόρεν Κόλσον.

«Η ποινικοποίηση της φροντίδας που συνδέεται με τις αμβλώσεις κάνει τα πάντα πιο επικίνδυνα», σημειώνει και προσθέτει πως «δεν προστατεύει τα έμβρυα».

Η πολιτεία βιώνει μια μαζική έξοδο γιατρών και αγωνίζεται για να τους αντικαταστήσει, λόγω της απαγόρευσης.

Από τότε που τέθηκε σε ισχύ, περισσότεροι από το ένα τρίτο των μαιευτήρων-γυναικολόγων της πολιτείας έχουν σταματήσει να ασκούν το επάγγελμά τους, έχουν εγκαταλείψει το Άινταχο ή έχουν συνταξιοδοτηθεί, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε πέρυσι στο Journal of the American Medical Association.

Η Ουράνγκα, της οποίας η οικογένεια ζει στην περιοχή εδώ και γενιές, παρέμεινε. Αλλά η ίδια δηλώνει «πραγματικά εξαντλημένη». «Έχω περάσει πολύ δύσκολες στιγμές», ομολογεί.

Παρά τις πεποιθήσεις της υπέρ της ζωής και την καθολική πίστη της, η γιατρός πιστεύει ότι η απαγόρευση που ψηφίστηκε στην πολιτεία της είναι ακραία.

«Το να είσαι υπέρ της ζωής θα έπρεπε να σημαίνει ότι είσαι υπέρ της επιλογής», επισημαίνει.