Εισβολή στο σπίτι γνωστού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στον κλάδο του real estate πραγματοποίησαν τρεις ένοπλοι κουκουλοφόροι τα ξημερώματα της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου. Οι δράστες πυροβόλησαν τον 75χρονο διευθύνοντα σύμβουλο της MAC Group, Ντέιβιντ Μόρτον, και τις δύο κόρες του, ενώ χτύπησαν με σφυρί τη σύζυγό του, προτού διαφύγουν από το σπίτι με ένα SUV.

Η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 3:45 τα ξημερώματα στο Τορόντο του Καναδά, σε μία από τις πιο εύπορες συνοικίες της καναδικής μεγαλούπολης. Οι τρεις δράστες, οι οποίοι έφεραν πιστόλια, σφυρί και φορούσαν κουκούλες και φούτερ, φέρεται να μπήκαν στην κατοικία από την πίσω πόρτα, παραβιάζοντας την περίφραξη του ακινήτου.

Όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους η επιθεωρήτρια της αστυνομίας του Τορόντο, Κρίστι Σμιθ, «τα μέλη της οικογένειας ήρθαν αντιμέτωπα με τους εισβολείς μέσα στο σπίτι, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή. Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, οι δράστες πυροβόλησαν επανειλημμένα, ενώ ένας από αυτούς χτύπησε με σφυρί ένα από τα θύματα».

Ο Μόρτον και οι δύο κόρες του, Μάγκι Ζοχίλ-Μόρτον και Κριστίνα Ζοχίλ-Μόρτον, φέρεται να προσπάθησαν να απωθήσουν τους εισβολείς. Ο 75χρονος επιχειρηματίας και η μία κόρη του δέχτηκαν πυροβολισμούς στο πόδι, ενώ η δεύτερη τραυματίστηκε από σφαίρα κάτω από τη μασχάλη.

Στόχος επίθεσης με σφυρί έγινε και η σύζυγος του επιχειρηματία, Ντοριάνα Ζοχίλ-Μόρτον, η οποία είναι επίσης πρόεδρος της MAC Group.

Η αστυνομία ανέφερε ότι δύο από τα μέλη της οικογένειας υπέστησαν τραυματισμούς που ενδέχεται να έχουν μακροχρόνιες συνέπειες, ενώ οι άλλοι δύο φέρουν τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, όπου και παρέμειναν για νοσηλεία.

Το πιθανό κίνητρο

Μετά την επίθεση, οι τρεις ένοπλοι διέφυγαν από το σημείο με SUV, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητά τους. Παράλληλα, παραμένει άγνωστο εάν κατάφεραν να αρπάξουν αντικείμενα αξίας από την κατοικία.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών κάνουν λόγο για πιθανή απόπειρα ληστείας, καθώς οι δράστες φέρεται να απαίτησαν από την οικογένεια να τους παραδώσει πολύτιμα αντικείμενα.

«Υπήρξε μια βίαιη συμπλοκή. Διατυπώθηκε απαίτηση για πολύτιμα αντικείμενα που υπήρχαν μέσα στην κατοικία. Δεν γνωρίζουμε ακόμη εάν οι δράστες κατάφεραν να φύγουν παίρνοντας κάτι», δήλωσε η επιθεωρήτρια, Κρίστι Σμιθ.

Η ίδια πρόσθεσε ότι το γεγονός πως πρόκειται για μια εύπορη περιοχή, όπου οι κάτοικοι ενδέχεται να διαθέτουν αντικείμενα μεγάλης αξίας, θα μπορούσε να αποτελεί το κίνητρο της επίθεσης.

Η πολυτελής κατοικία και η παρέμβαση της δημάρχου

Η κατοικία της οικογένειας βρίσκεται στην περιοχή Μπριντλ Παθ, γνωστή για τις μεγάλες και πολυτελείς ιδιοκτησίες της. Σύμφωνα με διαδικτυακή αγγελία ακινήτου, το σπίτι διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια και επτά μπάνια, ενώ περιλαμβάνει γήπεδο τένις, πισίνα και ιδιωτικούς κήπους. Η εκτιμώμενη αξία του αναφέρεται στα 2,1 εκατομμύρια καναδικά δολάρια.

Η δήμαρχος του Τορόντο, Ολίβια Τσάου, εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία της για την επίθεση και απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους να δώσουν στις Αρχές οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να βοηθήσει στις έρευνες. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα ενισχυθεί η αστυνομική παρουσία στην περιοχή.

«Είμαι βαθιά προβληματισμένη από τη βίαιη εισβολή σε κατοικία που σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στη συνοικία Μπριντλ Παθ. Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένεια και τους αγαπημένους της, που βιώνουν κάτι που καμία οικογένεια δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίσει. Προσεύχομαι για την πλήρη ανάρρωσή τους», ανέφερε η ίδια σε δηλώσεις της.

Ποιος είναι ο Ντέιβιντ Μόρτον και η οικογένειά του

Ο Ντέιβιντ Μόρτον βρίσκεται επικεφαλής της MAC Group, μιας οικογενειακής επιχείρησης με έδρα το Τορόντο, η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς του real estate, της φιλοξενίας και της εταιρικής στέγασης.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας, ο ίδιος εποπτεύει όλες τις δραστηριότητές της, έχοντας περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στους κλάδους των ακινήτων και της φιλοξενίας.

Η κόρη του, Κριστίνα Ζοχίλ-Μόρτον, είναι ιδρύτρια δικηγορικής εταιρείας που ειδικεύεται στο καναδικό μεταναστευτικό δίκαιο, ενώ η αδελφή της, Μάγκι, εργάζεται επίσης στη MAC Group, συμμετέχοντας σε διαφορετικά τμήματα της επιχείρησης.

Οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των τριών δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη, σύμφωνα με τη New York Post.