Έντονη ανησυχία για τις πιθανές επιπτώσεις στο ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα προκαλεί η πρωτοφανής κυβερνοεπίθεση στην Binance, από την οποία εκλάπησαν κρυπτονομίσματα αξίας άνω των 6,3 δισ. δολαρίων. Το περιστατικό, που χαρακτηρίστηκε από παράγοντα της αγοράς ως «η μεγαλύτερη ληστεία τράπεζας στην ανθρώπινη ιστορία», επαναφέρει στο προσκήνιο τις ευπάθειες των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, σε μια περίοδο κατά την οποία οι δεσμοί μεταξύ της αγοράς κρυπτονομισμάτων και της Γουόλ Στριτ γίνονται ολοένα στενότεροι.

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει πλέον δεν αφορά μόνο το μέγεθος της κλοπής ή το ενδεχόμενο να ανακτηθούν τα χαμένα κεφάλαια, αλλά και το κατά πόσο μια τόσο μεγάλη παραβίαση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα πέρα από τα όρια της αγοράς των κρυπτονομισμάτων. Η δημοσιογράφος Ισαμπέλα Καμίνσκα, συντάκτρια της ανεξάρτητης έκδοσης The Blind Spot και ειδική στην κάλυψη του συγκεκριμένου κλάδου, προειδοποίησε ότι ο κίνδυνος μετάδοσης των επιπτώσεων στο ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν μπορεί πλέον να θεωρείται μηδενικός.

Γιατί η επίθεση στην Binance προκαλεί ανησυχία πέρα από την αγορά των κρυπτονομισμάτων

Η Καμίνσκα επισήμανε ότι ο κλάδος των κρυπτονομισμάτων προσπαθούσε επί χρόνια να διαφοροποιηθεί από τον παραδοσιακό τραπεζικό τομέα, προβάλλοντας τον αποκεντρωμένο χαρακτήρα του και την ανθεκτικότητά του στη λογοκρισία.

Ωστόσο, όπως εξήγησε, η πραγματικότητα είναι ότι η συντριπτική πλειονότητα των πλατφορμών κρυπτονομισμάτων, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις και τα ίδια τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, είναι δομικά εξίσου συγκεντρωτικά με τις συμβατικές τραπεζικές πλατφόρμες.

Η πρώην δημοσιογράφος των Financial Times υπογράμμισε, μάλιστα, μια σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο συστημάτων: όταν μια τράπεζα αντιμετωπίζει προβλήματα, υπάρχουν μηχανισμοί στους οποίους μπορούν να προσφύγουν οι καταθέτες, όπως ο δανειστής έσχατης ανάγκης και τα ταμεία ασφάλισης καταθέσεων. Αντίθετα, στον χώρο των κρυπτονομισμάτων δεν υπάρχει αντίστοιχο δίχτυ προστασίας.

«Σε αντίθεση με τις τράπεζες, όταν αυτά τα συστήματα δέχονται κυβερνοεπίθεση ή καθίστανται αφερέγγυα, δεν υπάρχει προσφυγή σε έναν δανειστή έσχατης ανάγκης ή σε ένα ταμείο ασφάλισης καταθέσεων. Οι καταθέτες είναι μόνοι τους», ανέφερε.

Η ίδια πρόσθεσε ότι η κυβερνοεπίθεση στην Binance σημειώνεται σε μια περίοδο αυξανόμενων ανησυχιών για την πιθανότητα να αποκαλυφθούν ή να αξιοποιηθούν σημαντικές αδυναμίες κυβερνοασφάλειας του χρηματοπιστωτικού συστήματος από πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης.

Η κλοπή των 6,3 δισ. δολαρίων και η δράση των Βορειοκορεατών χάκερ

Η επίθεση στόχευσε την Binance, μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες συναλλαγών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι διερευνά επειγόντως το περιστατικό, ενώ ανέστειλε τις καταθέσεις και τις αναλήψεις για τους πελάτες της. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι τα κεφάλαια των χρηστών παραμένουν ασφαλή και ότι θα καλύψει όλες τις απώλειες που προκλήθηκαν από την κυβερνοεπίθεση.

Σύμφωνα με την TRM Labs, εταιρεία ανάλυσης δεδομένων blockchain, πίσω από την κλοπή βρίσκεται η επίλεκτη ομάδα χάκερ της Βόρειας Κορέας TraderTraitor. Η επιχείρηση φέρεται να ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις 20 λεπτά, γεγονός που, εφόσον επιβεβαιωθεί, καθιστά την επίθεση τη μεγαλύτερη στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων.

Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε στην επίθεση στο ανταλλακτήριο Bybit, από το οποίο είχαν αφαιρεθεί 1,5 δισ. δολάρια πέρυσι. Η ομάδα TraderTraitor έχει συνδεθεί και με εκείνη την κυβερνοεπίθεση, σύμφωνα με το FBI.

Ο Άρι Ρέντμπορν, επικεφαλής πολιτικής της TRM Labs, δήλωσε στο Sky News ότι ο δράστης κατάφερε να μετακινήσει κρυπτονομίσματα αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων σε οκτώ διαφορετικά δίκτυα blockchain μέσα σε περίπου 15 λεπτά. Εκτιμάται, επίσης, ότι ο χάκερ προετοίμαζε την επιχείρηση για τουλάχιστον 36 ώρες.

«Πρόκειται για μια εξαιρετική κυβερνοεπίθεση, τόσο ως προς το μέγεθός της όσο και ως προς την αντίδραση που προκάλεσε. Ελάχιστα χρηματοπιστωτικά συστήματα έχουν βρεθεί ποτέ αντιμέτωπα με μια κλοπή τέτοιας κλίμακας», ανέφερε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το περιστατικό αποκαλύπτει πόσο εκτεθειμένο είναι το σύστημα απέναντι σε εξελιγμένους επιτιθέμενους, οι οποίοι μπορούν να κινηθούν με ταχύτητες που δεν είχαν καταγραφεί μέχρι σήμερα.

Τα δισεκατομμύρια που δεσμεύτηκαν και τα κεφάλαια που παραμένουν υπό τον έλεγχο των χάκερ

Μετά τον εντοπισμό του προβλήματος ασφαλείας στην Binance, δεσμεύτηκαν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 3 δισ. δολαρίων, σε μια προσπάθεια να αποτραπεί η εξαργύρωσή τους από κακόβουλους παράγοντες.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ρέντμπορν, ο δράστης εξακολουθούσε να ελέγχει Bitcoin και Ether συνολικής αξίας περίπου 2,4 δισ. δολαρίων, δηλαδή τα δύο μεγαλύτερα κρυπτονομίσματα με βάση την αποτίμησή τους.

Ο εκτελεστικός διευθυντής της Crypto Watchdog, Τσάπιν Φέι, προειδοποίησε ότι η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τα κλεμμένα χρήματα θα επιστραφούν.

«Η αναφερόμενη επίθεση αναδεικνύει τις ευπάθειες ακόμη και των μεγαλύτερων ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων», δήλωσε στο Sky News, προσθέτοντας ότι οι πελάτες δικαιούνται εγγυήσεις ασφαλείας από όλες τις υπηρεσίες που διαχειρίζονται τα χρήματά τους, αλλά και σαφείς απαντήσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα καλυφθούν οι απώλειες.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής έρευνας της Chainalysis, Έρικ Τζαρντάιν, ανέφερε ότι ο συντονισμός σε επίπεδο ολόκληρου του κλάδου συμβάλλει στην παρεμπόδιση της μετακίνησης των κλεμμένων κεφαλαίων.

Όπως εξήγησε, τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων αποτελούν ιδιαίτερα ελκυστικούς στόχους για τους χάκερ, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία βρίσκονται, καθώς εκεί συγκεντρώνεται μεγάλο μέρος του χρήματος.

«Η κλίμακα αυτού του περιστατικού είναι σημαντική, ωστόσο οι επιθέσεις σε ανταλλακτήρια δεν είναι κάτι καινούργιο. Κάθε ανταλλακτήριο πρέπει να παραμένει σε διαρκή επαγρύπνηση», σημείωσε.

Η Binance διαβεβαιώνει τους χρήστες – Βουτιά στην τιμή του Bitcoin

Ο συνδιευθύνων σύμβουλος της Binance, Ρίτσαρντ Τενγκ, ανέφερε ότι τα πρώτα ευρήματα της εσωτερικής έρευνας δείχνουν πως η παραβίαση ενδέχεται να ξεκίνησε από τον φορητό υπολογιστή ενός μηχανικού DevOps, ο οποίος είχε παραβιαστεί.

Όπως διευκρίνισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο δράστης δεν αξιοποίησε απλώς τα δικαιώματα πρόσβασης ενός μηχανικού, ούτε επρόκειτο για μια μεμονωμένη ενέργεια με ένα μόνο κλικ, αλλά για μια πιο σύνθετη διαδικασία επίθεσης. Πρόσθεσε, επίσης, ότι η έρευνα δεν έχει αποδώσει ευθύνη σε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο και ότι η εταιρεία συνεργάζεται στενά με τις διωκτικές αρχές.

Ο συνιδρυτής της Binance, Τσανγκπένγκ Ζάο, ο οποίος δεν βρίσκεται πλέον στη διοίκηση της εταιρείας, σχολίασε μέσω της ίδιας πλατφόρμας ότι το περιστατικό «μοιάζει με χάκερ».

Η Binance ανακοίνωσε ότι η ομάδα ασφαλείας της εξετάζει επειγόντως όλες τις σχετικές πληροφορίες, ενώ κάλεσε τους χρήστες να είναι προσεκτικοί απέναντι σε πιθανές απάτες. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι διαθέτει περισσότερους από 335 εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο.

Η είδηση της επίθεσης είχε άμεσο αντίκτυπο και στην αγορά των κρυπτονομισμάτων, με το Bitcoin να καταγράφει σημαντική πτώση. Στη 1 τα ξημερώματα της Παρασκευής, ώρα Ηνωμένου Βασιλείου, διαπραγματευόταν περίπου στα 77.000 δολάρια, καταγράφοντας απώλειες 5% μέσα σε 24 ώρες. Ορισμένα μικρότερα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία σημείωσαν πτώση που πλησίασε το 10%.

Η Καμίνσκα επισήμανε ότι, αν και η υποχώρηση είναι σημαντική, δεν αποτελεί πρωτοφανές φαινόμενο για μια κατηγορία περιουσιακών στοιχείων που χαρακτηρίζεται από έντονες διακυμάνσεις.

Παράλληλα, ο διευθύνων σύμβουλος της Asymmetric Research, Τζόναθαν Κλαούντιους, δήλωσε στο Sky News ότι οι προετοιμασίες και οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση συνάδουν με εκείνες που εφαρμόζουν ομάδες χάκερ της Βόρειας Κορέας.

Παραμένει, επομένως, ανοιχτό το ερώτημα εάν η επίθεση στην Binance θα περιοριστεί στις άμεσες συνέπειες για την αγορά των κρυπτονομισμάτων ή εάν θα αναδείξει ευρύτερους κινδύνους για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθώς οι δύο χώροι συνδέονται πλέον στενότερα από ποτέ.