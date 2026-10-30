Ένα ακόμη πλήγμα δέχεται ο ανεξάρτητος Τύπος στη Ρωσία, καθώς η ιστορική εφημερίδα «Novaya Gazeta» ανακοίνωσε την αναστολή της λειτουργίας της, επικαλούμενη τις πιέσεις των ρωσικών αρχών. Η εξέλιξη εντείνει τις ανησυχίες για την ελευθερία της ενημέρωσης στη χώρα, σε ένα περιβάλλον όπου τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης αντιμετωπίζουν ολοένα μεγαλύτερους περιορισμούς.

«Στις 9 Νοεμβρίου θα κλείσουμε τα φώτα στο σπίτι μας όπου ζούσαμε για 30 χρόνια, θα κλείσουμε τους σέρβερ και θα φύγουμε. Η “Novaya Gazeta” δεν υπάρχει πια. Οι ρωσικές αρχές, οι ρωσικές ειδικές υπηρεσίες ανάγκασαν τη συντακτική ομάδα να τερματίσει το έργο της», ανέφερε ο διευθυντής της εφημερίδας Σεργκέι Σακαλόφ σε βίντεο που αναρτήθηκε στο YouTube.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση η συντακτική ομάδα της εφημερίδας ανέφερε ότι εκδόθηκε εντολή έξωσης, με αποτέλεσμα η «Novaya Gazeta» να είναι αναγκασμένη από σήμερα να εγκαταλείψει την ιστορική έδρα της στη Μόσχα. Παράλληλα, απενεργοποιήθηκε το σύστημα μέσω του οποίου λάμβανε δωρεές από τους αναγνώστες της.

Η εφημερίδα «Novaya Gazeta», που ιδρύθηκε το 1993, είναι γνωστή για τις έρευνες της για τη διαφθορά και τα επικριτικά της άρθρα για Ρώσους πολιτικούς. Νωρίτερα φέτος το υπουργείο Δικαιοσύνης της Ρωσίας είχε χαρακτηρίσει την εφημερίδα «ξένο πράκτορα», ένα μέτρο που λαμβάνουν οι ρωσικές αρχές προκειμένου να φιμώσουν κάθε φωνή διαφωνίας.

«Περισσότερα από 30 χρόνια κοινής ζωής με τη χώρα και τους πολίτες θα καταλήξουν με εμάς στον δρόμο, χωρίς να έχουμε μέσα διαβίωσης, υπό τη συνεχή απειλή της καταστολής», πρόσθεσε η συντακτική ομάδα.

Στις 9 Απριλίου οι ρωσικές αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στα γραφεία της «Novaya Gazeta» μετά την άσκηση ποινικών διώξεων εις βάρος του δημοσιογράφου της εφημερίδας, Όλεγκ Ρολντουγκίν. Την ίδια ημέρα συνέλαβαν και ανέκριναν τον Ρολντουγκίν, ο οποίος τώρα βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό εν αναμονή της δίκης του. Στα μέσα Οκτωβρίου συνελήφθη και ανακρίθηκε ο Σακαλόφ στο πλαίσιο της υπόθεσης αυτής.

Η Ρωσία έχει εντείνει την καταστολή των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης μετά την εισβολή στην Ουκρανία, ενώ παράλληλα έχει θεσπίσει ένα αυστηρό σύστημα λογοκρισίας, αναγκάζοντας πολλούς ανεξάρτητους δημοσιογράφους να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Το 2022 οι ρωσικές αρχές είχαν ανακαλέσει την άδεια της «Novaya Gazeta», η οποία είχε ταχθεί ανοιχτά κατά της στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία. Η εφημερίδα είχε διακόψει την έντυπη έκδοσή της, αλλά είχε συνεχίσει να δημοσιεύει περιεχόμενο στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ένας από τους συνιδρυτές της και πρώην αρχισυντάκτης της, ο Ντμίτρι Μουράτοφ, τιμήθηκε το 2021 με Νόμπελ Ειρήνης για «τις προσπάθειές του να προστατεύσει την ελευθερία της έκφρασης».