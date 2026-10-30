Για την απουσία της Αιγύπτου από τη νέα αμυντική συμμαχία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν μίλησε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος για τη Συρία, Τομ Μπάρακ, αποδίδοντάς την στις υφιστάμενες συμφωνίες της Αιγύπτου με το Ισραήλ και την Ελλάδα.

Σε δηλώσεις του χθες, Πέμπτη, σε διεθνές συνέδριο στη Ντόχα, ο Μπάρακ ανέφερε ότι η Αίγυπτος δεν συμμετέχει στη συμφωνία της Μέκκας, καθώς έχει ήδη υπογράψει συνθήκη με το Ισραήλ και συμφωνία ασφαλείας με την Ελλάδα.

«Η Αίγυπτος βρίσκεται εκτός της συμφωνίας της Μέκκας. Γιατί; Επειδή έχει ήδη συνθήκη με το Ισραήλ και έχει ήδη συμφωνία ασφαλείας με την Ελλάδα», τόνισε χαρακτηριστικά.

U.S. Ambassador to Türkiye Tom Barrack:



Egypt is out of the Mecca Agreement. Why?



Because it already has a treaty with Israel, and it already has a security agreement with Greece. pic.twitter.com/7uKIA4b8yi — Clash Report (@clashreport) October 29, 2026

Ο ίδιος συνέκρινε τον τρόπο με τον οποίο δοκιμάζονται στην πράξη αυτού του είδους οι δεσμεύσεις με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, επισημαίνοντας ότι, όταν σημειώνονται παραβιάσεις, «χρειάζεται χρόνος» μέχρι να αποσαφηνιστεί η αποστολή και ο τρόπος αντίδρασης.

Πάντως, το Κάιρο δεν έχει εξηγήσει δημοσίως τους λόγους για τους οποίους επέλεξε να μην συμμετάσχει στη συμφωνία.

Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν υπέγραψαν την Κοινή Συμφωνία Άμυνας στις 7 Αυγούστου 2026, στη Μέκκα.

Η βασική της διάταξη προβλέπει ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον οποιασδήποτε από τις τρεις χώρες θεωρείται επίθεση εναντίον όλων, κατά τρόπο αντίστοιχο με τη ρήτρα συλλογικής άμυνας του Άρθρου 5 της ιδρυτικής συνθήκης του ΝΑΤΟ.