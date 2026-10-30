Ένα σύνθετο σκηνικό δικαστικών προσφυγών, αμφισβητήσεων και συγκρούσεων γύρω από την εκλογική διαδικασία διαμορφώνεται στις ΗΠΑ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026, προκαλώντας ανησυχία για την αξιοπιστία του αποτελέσματος, ακόμη και πριν ολοκληρωθεί η ψηφοφορία.

Οι εκλογικές αμφισβητήσεις δεν αποτελούν ασυνήθιστο φαινόμενο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, οι επανειλημμένοι ισχυρισμοί της κυβέρνησης Τραμπ περί εκτεταμένης εκλογικής νοθείας, για τους οποίους δεν έχουν παρουσιαστεί αποδεικτικά στοιχεία, έχουν εντείνει τις αντιπαραθέσεις. Οι αρμόδιες αρχές καλούνται να διαχειριστούν διαμάχες σχετικά με τους εκλογικούς καταλόγους, τους κανόνες για την επιστολική ψήφο, αλλά και τις προσπάθειες αμφισβήτησης της επικύρωσης των εκλογικών αποτελεσμάτων.

Οι προσφυγές και οι φόβοι για την αξιοπιστία των εκλογών

«Τα είδη των αμφισβητήσεων που βλέπουμε πριν από τις εκλογές, τόσο κοντά στην ημέρα της ψηφοφορίας, είναι πολύ ασυνήθιστα, κυρίως επειδή προέρχονται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση», δήλωσε στο Axios ο Τζόναθαν Ντίαζ, από το Campaign Legal Center.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τις συγκεκριμένες δικαστικές προσφυγές «αβάσιμες», εκτιμώντας ότι θα μπορούσαν να «δημιουργήσουν αμφιβολίες στο κοινό σχετικά με τη νομιμότητα της εκλογικής διαδικασίας».

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε το Axios σε δηλώσεις που είχε κάνει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα ενημέρωσης.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ υποστήριξε ότι η εφαρμογή της ομοσπονδιακής απαγόρευσης της συμμετοχής μη Αμερικανών πολιτών στις εκλογές δεν αποτελεί «πολιτική ατζέντα», αλλά μέρος των αρμοδιοτήτων του υπουργείου.

«Το υπουργείο θα ενεργήσει και δεν θα περιμένει μια πιο βολική στιγμή», ανέφερε σε ηλεκτρονικό μήνυμα προς το Axios, υποστηρίζοντας ότι κάθε ψήφος που κατατίθεται από μη δικαιούχο ψηφοφόρο ακυρώνει ουσιαστικά την ψήφο ενός πολίτη που έχει δικαίωμα συμμετοχής.

Ο εκπρόσωπος κατηγόρησε επίσης τους επικριτές της κυβέρνησης για «δύο μέτρα και δύο σταθμά», επικαλούμενος τις δικαστικές προσφυγές που είχε καταθέσει η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν κατά της Αλαμπάμα και της Βιρτζίνια, σχετικά με προσπάθειες διαγραφής προσώπων που θεωρούνταν ύποπτα ότι δεν ήταν Αμερικανοί πολίτες από τους εκλογικούς καταλόγους ενόψει των εκλογών του 2024.

Οι αντιπαραθέσεις σε τέσσερις πολιτείες αποτυπώνουν το κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης του 2026.

Καλιφόρνια: Η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε να παραμεριστούν 20.000 ψηφοδέλτια

Στην Καλιφόρνια, η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε από τις εκλογικές αρχές της πολιτείας να θέσουν εκτός καταμέτρησης τα ψηφοδέλτια περίπου 20.000 εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, τους οποίους το υπουργείο Δικαιοσύνης υποπτεύεται ότι δεν είναι Αμερικανοί πολίτες.

Ωστόσο, ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε το σχετικό αίτημα το βράδυ της Τετάρτης, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση δεν διέθετε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να δικαιολογήσει μια ενέργεια που θα μπορούσε να στερήσει το εκλογικό δικαίωμα από πολίτες που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Ο δικαστής επισήμανε επίσης ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε διατυπώσει ανάλογους ισχυρισμούς και στη γειτονική Νεβάδα. Εκεί, ωστόσο, οι εκλογικές αρχές διαπίστωσαν ότι 185 ψηφοφόροι, τους οποίους το υπουργείο είχε χαρακτηρίσει μη Αμερικανούς πολίτες, ήταν στην πραγματικότητα Αμερικανοί πολίτες.

Ο Τζόναθαν Ντίαζ, αναφερόμενος στην υπόθεση από τη σκοπιά ενός υποστηρικτή των εκλογικών δικαιωμάτων, δήλωσε στο Axios ότι «δεν πρόκειται για μια πραγματική δικαστική υπόθεση. Είναι ένα πολιτικό δελτίο Τύπου που απλώς έτυχε να κατατεθεί στο δικαστήριο».

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την Καλιφόρνια «πολύ διεφθαρμένη» και τις εκλογές της πολιτείας «εξαιρετικά διεφθαρμένες».

Ο Τραμπ δεν παρουσίασε αποδεικτικά στοιχεία για τους ισχυρισμούς του.

Ουάσινγκτον: Αίτημα για τον αποκλεισμό περισσότερων από 400 ψηφοδελτίων

Αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει και στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, όπου τη Δευτέρα τα δύο γραφεία ομοσπονδιακών εισαγγελέων ζήτησαν από τις πολιτειακές αρχές να θέσουν εκτός καταμέτρησης τα ψηφοδέλτια περισσότερων από 400 ανθρώπων, τους οποίους κατηγορούν ότι εγγράφηκαν παράνομα στους εκλογικούς καταλόγους.

Η επιστολή περιλαμβάνει αντίστοιχες απαιτήσεις με εκείνες που είχαν σταλεί στην Καλιφόρνια πριν από την προσφυγή της κυβέρνησης Τραμπ στη Δικαιοσύνη.

Ο υπουργός Εξωτερικών της πολιτείας της Ουάσινγκτον, Στιβ Χομπς, αντέδρασε έντονα την Τετάρτη, επικρίνοντας τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς για το γεγονός ότι υπέβαλαν το αίτημα τόσο κοντά στην ημέρα των εκλογών. Χαρακτήρισε, μάλιστα, τον χρόνο υποβολής του «βαθιά απογοητευτικό».

Ο Χομπς ανέφερε ότι μια προκαταρκτική έρευνα επιβεβαίωσε πως στον ομοσπονδιακό κατάλογο περιλαμβάνονται Αμερικανοί πολίτες και ότι τα στοιχεία του δεν είναι αξιόπιστα.

Παράλληλα, ζήτησε από τους εισαγγελείς να προσκομίσουν εξατομικευμένα αποδεικτικά στοιχεία για κάθε πρόσωπο που θεωρούν ότι δεν έχει δικαίωμα ψήφου.

Βόρεια Καρολίνα: Σχεδόν 4.000 επιστολικές ψήφοι αντιμετωπίζουν προβλήματα

Προβλήματα καταγράφονται και στη Βόρεια Καρολίνα, όπου σχεδόν 4.000 επιστολικά ψηφοδέλτια, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 6% του συνόλου όσων είχαν υποβληθεί σε επεξεργασία έως τις 24 Οκτωβρίου, έχουν επισημανθεί για παρατυπίες.

Εάν τα προβλήματα δεν διορθωθούν, υπάρχει κίνδυνος να ακυρωθούν οι συγκεκριμένες ψήφοι.

Ο χρόνος για τους ψηφοφόρους που επηρεάζονται είναι πλέον περιορισμένος, προκειμένου να διευθετήσουν τις εκκρεμότητες, ενώ εκατοντάδες εξ αυτών δεν έχουν ακόμη ανταποκριθεί στις ειδοποιήσεις που έλαβαν σχετικά με τα ψηφοδέλτιά τους.

Οι απορρίψεις φαίνεται ότι συνδέονται, τουλάχιστον εν μέρει, με νέες οδηγίες που εξέδωσε το Συμβούλιο Εκλογών της πολιτείας, το οποίο ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικανούς.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, ο εσωτερικός φάκελος του ψηφοδελτίου πρέπει να είναι σφραγισμένος, ακόμη και στην περίπτωση που έχει ήδη σφραγιστεί ο εξωτερικός φάκελος.

Αλάσκα: Δύο υποψήφιοι με το ίδιο όνομα στην εκλογική αναμέτρηση για τη Γερουσία

Μια διαφορετική υπόθεση βρίσκεται στο επίκεντρο της εκλογικής αντιπαράθεσης στην Αλάσκα, όπου στην ψηφοφορία για τη Γερουσία συμμετέχουν δύο άνδρες με το όνομα Νταν Σάλιβαν.

Πρόκειται για τον εν ενεργεία γερουσιαστή Νταν Σ. Σάλιβαν και τον συνταξιούχο εκπαιδευτικό Νταν Τζ. Σάλιβαν.

Δημοσίευμα των New York Times την Τετάρτη ανέφερε ότι συνεργάτες της υποψήφιας των Δημοκρατικών, Μέρι Πελτόλα, βοήθησαν στην εξεύρεση του δεύτερου Νταν Σάλιβαν, σε μια φερόμενη προσπάθεια να προκληθεί σύγχυση στους ψηφοφόρους και να αποσπαστούν ψήφοι από τον εν ενεργεία γερουσιαστή.

Η προεκλογική εκστρατεία της Πελτόλα αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση.

Την Τετάρτη, ο κυβερνήτης της Αλάσκας, Μάικ Ντάνλιβι, διέταξε τη διεξαγωγή έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το φερόμενο σχέδιο παραβίασε την εκλογική νομοθεσία της πολιτείας και εάν συντρέχουν λόγοι για την άσκηση ποινικών διώξεων ή την έναρξη αστικής δικαστικής διαδικασίας.

Παράλληλα, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχει καταθέσει ξεχωριστή αγωγή, ζητώντας να καθυστερήσει η επικύρωση του αποτελέσματος της εκλογής για τη Γερουσία σε περίπτωση που ηττηθεί ο εν ενεργεία γερουσιαστής και οι ψήφοι που θα συγκεντρώσει ο άλλος υποψήφιος με το ίδιο όνομα ενδέχεται να έχουν επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα.