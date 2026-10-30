Μέσα στη φρίκη και τον ανείπωτο πόνο που άφησε πίσω της η σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία, μια μικρή ιστορία δίνει μια αχτίδα ελπίδας στις ώρες της αγωνίας.

Ένα μικρό σκυλάκι μαλτέζ, με το όνομα Τρις, εντοπίστηκε ζωντανό ανάμεσα στα συντρίμμια των δύο τρένων που συγκρούστηκαν στο Τολέδο, προκαλώντας τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων και τον τραυματισμό εκατοντάδων. Το σκυλάκι διασώθηκε από τις δυνάμεις της ισπανικής Πολιτοφυλακής και επέστρεψε στην οικογένειά του. Ωστόσο, η χαρά της διάσωσής του συνοδεύεται από μια οδυνηρή αγωνία: ο άνθρωπος με τον οποίο ταξίδευε, ο 54χρονος κηδεμόνας του, εξακολουθεί να αγνοείται.

Ο Τρις δεν ήταν μόνος του στο ταξίδι. Συνόδευε τον Χοσέ Άνχελ Σανεμετέριο Φρέιρε, γνωστό στους δικούς του ανθρώπους ως Πέπε, ο οποίος επέβαινε σε ένα από τα δύο τρένα που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα. Η σύζυγός του, μέσα στην αγωνία για την τύχη του, απευθύνθηκε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, εκφράζοντας την ελπίδα ότι ο άνδρας της θα βρεθεί και θα επιστρέψει κοντά στην οικογένειά τους.

Η εικόνα του μικρού σκύλου, που επέζησε από τη σύγκρουση και βρέθηκε ξανά στην αγκαλιά των δικών του ανθρώπων, έφερε μια στιγμή ανακούφισης σε μια οικογένεια που εξακολουθεί να ζει τον δικό της εφιάλτη.

Η αδελφή του αγνοούμενου απευθύνει έκκληση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας φωτογραφίες του ίδιου και του σκύλου του, με την οικογένεια να ζητά οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό του.