Στην Τεχεράνη επέστρεψαν σήμερα, Παρασκευή, μεσολαβητές από το Κατάρ, στο πλαίσιο των προσπαθειών να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος που έχει ενημερωθεί για τις συνομιλίες.

Οι συζητήσεις διεξάγονται σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, πρόσθεσε ο ίδιος, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Το Κατάρ παρουσίασε το Σάββατο στο Ιράν ένα προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, σύμφωνα με αξιωματούχο, που έχει γνώση των διαπραγματεύσεων.

Όμως, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος απέρριψε τις προτάσεις, χαρακτηρίζοντάς τες απαράδεκτες και λέγοντας ότι η Τεχεράνη δεν αλλάζει στάση αναφορικά με το θέμα του πυρηνικού της προγράμματος.

Η Ουάσινγκτον επιθυμεί το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν να περιληφθεί εξαρχής στις διαπραγματεύσεις.

Η Τεχεράνη, ωστόσο, απαιτεί οι ΗΠΑ να άρουν πρώτα τον αποκλεισμό που έχουν επιβάλει στα ιρανικά λιμάνια και τις κυρώσεις τους στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε προχθές, Τετάρτη, ότι η Τεχεράνη παραμένει σε στενή επαφή με τους μεσολαβητές προκειμένου να εξετάσει ιδέες, που θα μπορούσαν να διασφαλίσουν την υλοποίηση της δικής της πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Χθες, Πέμπτη, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επεσήμανε ότι η προσέγγιση του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς με το Ιράν αφορούσε ιατρικές προμήθειες, έπειτα από δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης τα οποία τη συνέδεσαν με προσπάθειες αναβίωσης των ειρηνευτικών συνομιλιών.