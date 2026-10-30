Σοκαριστικές μαρτυρίες για τα βασανιστήρια που υπέστησαν κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας τους στη Ρωσία δίνουν Ουκρανοί στρατιώτες, περιγράφοντας τη δράση ενός Ρώσου γιατρού, τον οποίο αποκαλούν «Σατανικό Γιατρό». Πρόκειται για τον 35χρονο Ίλια Σορόκιν, ο οποίος κατηγορείται ότι συμμετείχε συστηματικά στην κακομεταχείριση και τον βασανισμό Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου.

Ο Σορόκιν φέρεται να δρούσε στις εγκαταστάσεις του σωφρονιστικού καταστήματος Νο 10 στη Μορδοβία, νοτιοανατολικά της Μόσχας. Η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας SBU τού έχει απαγγείλει ερήμην κατηγορίες για βασανιστήρια σε βάρος τουλάχιστον 29 Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου.

Οι αιχμάλωτοι περιγράφουν τις μεθόδους βασανισμού

Ένας από τους πρώην αιχμαλώτους περιέγραψε πώς ο συγκεκριμένος γιατρός τούς διέταζε να βγάλουν τα ρούχα τους, προτού υποβληθούν σε σκληρές και εξευτελιστικές μεταχειρίσεις.

«Ήμασταν 30 άτομα, όλοι γυμνοί, σε ένα δωμάτιο. Ρώτησε ποιος είχε άσθμα, φυματίωση ή οποιαδήποτε άλλη ασθένεια», δήλωσε στους «Times του Λονδίνου» ο Σεργκέι Ντοροσένκο, Ουκρανός στρατιωτικός γιατρός.

«Αλλά αν, ο μη γένοιτο, ανέφερες κάποια ασθένεια, τότε σε βασάνιζε προσωπικά, επιπλέον των βασανιστηρίων από το προσωπικό της φυλακής, επειδή του δημιουργούσες επιπλέον δουλειά», πρόσθεσε ο Ντοροσένκο, ο οποίος μίλησε μέσα από το νοσοκομειακό κρεβάτι του, όπου εξακολουθεί να αναρρώνει από τα τραύματά του.

Ο ίδιος είχε αιχμαλωτιστεί το 2022, κατά τη διάρκεια μάχης για την ανατολική πόλη της Μαριούπολης. Παρέμεινε σε ρωσική αιχμαλωσία για περισσότερες από 1.000 ημέρες, προτού απελευθερωθεί πέρυσι στο πλαίσιο ανταλλαγής αιχμαλώτων.

«Μας κλωτσούσε και μας χτυπούσε με γκλομπ και με όπλο ηλεκτρικής εκκένωσης. Ξέρει πού πονάει περισσότερο και σε χτυπάει σκόπιμα ακριβώς εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι κατηγορίες για βασανισμούς Ουκρανών γιατρών

Σύμφωνα με τον Ντοροσένκο, ο Σορόκιν φέρεται να επιφύλασσε τις πιο σκληρές τιμωρίες για τους Ουκρανούς υγειονομικούς που είχαν αιχμαλωτιστεί, επικαλούμενος ανεπιβεβαίωτους ισχυρισμούς ότι είχαν πραγματοποιήσει ιατρικά πειράματα σε Ρώσους στρατιώτες.

«Αυτός ο μύθος διαδόθηκε από τη ρωσική προπαγάνδα. Μας έλεγαν ότι στη Μαριούπολη οι γιατροί έκαναν κάποιου είδους βιολογικά πειράματα σε Ρώσους στρατιώτες και συνταγματάρχες», δήλωσε.

«Ότι τους είχαν κόψει τους όρχεις. Αυτό είναι ανοησία, φυσικά, αλλά μας χτυπούσαν γι’ αυτό εξίσου με τους πυροβολητές και τους ελεύθερους σκοπευτές», πρόσθεσε.

Όπως αναφέρει η nypost άλλοι αιχμάλωτοι περιέγραψαν ότι ο Σορόκιν, ο οποίος είχε αποκτήσει και το παρατσούκλι «Δρ Σόκερ», φορούσε ιατρική μάσκα και ορισμένες φορές κουκούλα τύπου μπαλακλάβα με σχέδιο κρανίου κατά τη διάρκεια των βασανιστηρίων.

«Δεν μπορείς να τον αποκαλέσεις άνθρωπο. Άρχισε να κουνάει το όπλο ηλεκτρικής εκκένωσης και με χτύπησε με αυτό αρκετές φορές», δήλωσε στο Radio Free Europe/Radio Liberty ο Πάβλο Αφίσοφ, αξιωματικός του ουκρανικού σώματος πεζοναυτών.

«Έλεγε ότι ήμασταν “βρομεροί χοχόλ” (ρωσικός υποτιμητικός χαρακτηρισμός για τους Ουκρανούς) που δεν άξιζαν αξιοπρεπή μεταχείριση», πρόσθεσε.

Τους ανάγκαζε να δοξάζουν τη ρωσική ιατρική

Ο Σορόκιν κατηγορείται επίσης ότι χρησιμοποιούσε όπλο ηλεκτρικής εκκένωσης εναντίον Ουκρανών αιχμαλώτων όταν εκείνοι δεν φώναζαν «Δόξα στη ρωσική ιατρική!».

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, τα βασανιστήρια μπορούσαν να ακολουθήσουν ακόμη και όταν οι κρατούμενοι ζητούσαν βοήθεια εξαιτίας πόνων στην καρδιά, μολυσμένων τραυμάτων ή ακόμη και ενός πονόδοντου.

Οι Ουκρανοί κρατούμενοι ήταν υποχρεωμένοι να απευθύνονται στον Σορόκιν με σκυμμένο το κεφάλι και τα χέρια πίσω από την πλάτη. Ωστόσο, όπως ανέφερε ο Ντοροσένκο, ορισμένοι κατάφερναν να ρίξουν κλεφτές ματιές στο πρόσωπό του.

«Το να σηκώσεις το πρόσωπό σου σήμαινε ότι θα πέθαινες ή ότι θα δεχόσουν τόσα πολλά χτυπήματα που μπορεί να μην επιβίωνες», είπε.

Οι κυρώσεις της ΕΕ και η έκθεση για τους Ρώσους γιατρούς

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει κυρώσεις στον Ίλια Σορόκιν, επικαλούμενη την «απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση» των κρατουμένων. Από την πλευρά του, ο ίδιος έχει αρνηθεί τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Ωστόσο, ο Σορόκιν δεν είναι ο μοναδικός Ρώσος γιατρός που έχει κατηγορηθεί για βασανιστήρια σε βάρος Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου.

Εκατοντάδες πρώην κρατούμενοι έχουν περιγράψει περιστατικά στα οποία είδαν Ρώσους επαγγελματίες υγείας να συμμετέχουν άμεσα σε βασανιστήρια, κακομεταχείριση και εξευτελιστική μεταχείριση κρατουμένων.

Οι μαρτυρίες αυτές περιλαμβάνονται στη νέα έκθεση με τίτλο «Η ανατομία των βασανιστηρίων», η οποία συντάχθηκε από το Κέντρο Πολιτικών Ελευθεριών, με έδρα το Κίεβο.