Οριστικά στη φυλακή, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να αποφυλακιστεί υπό όρους, θα παραμείνει η Αυστραλή, Έριν Πάτερσον, η οποία δολοφόνησε τρία άτομα σερβίροντάς τους μοσχάρι Γουέλινγκτον με δηλητηριώδη μανιτάρια. Το Εφετείο της Μελβούρνης απέρριψε την προσφυγή της κατά των καταδικαστικών αποφάσεων, αφού οι δικηγόροι της είχαν υποστηρίξει ότι υπήρξε δικαστική πλάνη.

Το δικαστήριο απέρριψε την προσπάθειά της να ασκήσει έφεση, δίνοντάς της πλέον περιθώριο έως τις 27 Νοεμβρίου για να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας.

Ο δικαστής Στίβεν ΜακΛις χαρακτήρισε τις πράξεις της εξαιρετικά ψυχρές και προσχεδιασμένες, τονίζοντας ότι αξίζουν την αυστηρότερη δυνατή καταδίκη.

«Αυτή η εγκληματική συμπεριφορά ήταν εξαιρετικά ψυχρή και υπολογισμένη και πρέπει να καταδικαστεί με τους πιο έντονους όρους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως πρόσθεσε, «έπειτα από προσεκτική εξέταση όλων των περιστάσεων, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η υπόθεση περιλάμβανε τόσο σοκαριστική εγκληματική συμπεριφορά, ώστε δεν είναι σκόπιμο να καθοριστεί περίοδος πριν από την οποία δεν μπορεί να ζητηθεί αποφυλάκιση υπό όρους».

Η ποινή της Έριν Πάτερσον και οι τρεις δολοφονίες

Η Πάτερσον, η οποία εμφανίστηκε την Παρασκευή στο δικαστήριο μέσω βιντεοσύνδεσης από τη φυλακή, είχε καταδικαστεί τον Σεπτέμβριο του 2025 σε ισόβια κάθειρξη, με ελάχιστο διάστημα έκτισης τα 33 χρόνια.

Τον Ιούλιο του 2025 είχε κριθεί ένοχη για τις δολοφονίες των πεθερικών της, Ντον και Γκέιλ Πάτερσον, καθώς και της θείας του εν διαστάσει συζύγου της, Χέδερ Γουίλκινσον. Και οι τρεις είχαν προσκληθεί για γεύμα στο σπίτι της.

Στο ίδιο γεύμα είχε προσκληθεί και ο εν διαστάσει σύζυγός της, Σάιμον Πάτερσον, με τον οποίο έχει αποκτήσει δύο παιδιά. Αρχικά είχε αποδεχθεί την πρόσκληση, ωστόσο στη συνέχεια αποφάσισε να μην παραστεί, όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της δίκης.

Οι ισχυρισμοί της υπεράσπισης για τη δικαστική διαδικασία

Οι δικηγόροι της Έριν Πάτερσον υποστήριξαν ότι υπήρχαν λόγοι για την άσκηση έφεσης, μεταξύ των οποίων ο τρόπος με τον οποίο η εισαγγελέας Νανέτ Ρότζερς την υπέβαλε σε αντεξέταση επί πέντε ημέρες. Σύμφωνα με την υπεράσπιση, η διαδικασία ήταν «άδικη και καταπιεστική».

Παράλληλα, η υπερασπιστική ομάδα υποστήριξε ότι ο δικαστής της δίκης, Κρίστοφερ Μπέιλ, προκάλεσε «άδικη προκατάληψη», επιτρέποντας την παρουσίαση αποδεικτικών στοιχείων από άτομα που ήταν φίλοι της κατηγορουμένης στο Facebook.

Η ίδια η Πάτερσον επέμεινε ότι η προσθήκη των δηλητηριωδών μανιταριών, γνωστών ως «θανατηφόρες καλύπτρες», στα γεύματα έγινε κατά λάθος.

Το γεύμα που κατέληξε σε τραγωδία

Τα θύματα, στα οποία περιλαμβανόταν και ο σύζυγος της Χέδερ Γουίλκινσον, Ίαν Γουίλκινσον, είχαν προσκληθεί για γεύμα στο σπίτι της Πάτερσον, στην περιοχή Λεονγκάθα της Βικτώριας, στις 29 Ιουλίου 2023.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο και οι τέσσερις καλεσμένοι αρρώστησαν αφού κατανάλωσαν το γεύμα, το οποίο περιλάμβανε επίσης πουρέ πατάτας και πράσινα φασολάκια.

Η Χέδερ Γουίλκινσον και η Γκέιλ Πάτερσον πέθαναν την Παρασκευή 4 Αυγούστου 2023, ενώ ο Ντον Πάτερσον έχασε τη ζωή του μία ημέρα αργότερα.

Η Έριν Πάτερσον καταδικάστηκε επίσης για την απόπειρα δολοφονίας του Ίαν Γουίλκινσον, ο οποίος επέζησε, αφού χρειάστηκε να παραμείνει για εβδομάδες στο νοσοκομείο.

Ο ίδιος περιέγραψε ότι η περιπέτεια αυτή τον άφησε να αισθάνεται «μισοζωντανός».