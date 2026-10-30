Με μια απάντηση που αξιοποίησε στο έπακρο το χιούμορ και τον αυτοσαρκασμό, επέλεξε να αντιδράσει η Νορβηγία στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε τη σκανδιναβική χώρα «χώρα απόπατο», εκφράζοντας για ακόμη μία φορά τη δυσαρέσκειά του επειδή δεν τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης. Αντί να δώσει συνέχεια στην αντιπαράθεση με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο επίσημος οργανισμός τουρισμού της χώρας «Visit Norway» αποφάσισε να μετατρέψει τον χαρακτηρισμό σε μια πρωτότυπη διαφημιστική καμπάνια, προβάλλοντας στην ιστοσελίδα της μερικές από τις πιο εντυπωσιακές δημόσιες τουαλέτες στον κόσμο.

«Είναι αυτές οι καλύτερες τουαλέτες του κόσμου;», ανέφερε το Visit Norway, λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του Τραμπ, παρουσιάζοντας φωτογραφίες από αρχιτεκτονικά ξεχωριστές εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε ορισμένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά τοπία της Νορβηγίας.

«Η Νορβηγία κάνει ξανά σπουδαίες τις τουαλέτες!» ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα του οργανισμού, σε μια σαφή παραλλαγή του γνωστού προεκλογικού συνθήματος του Τραμπ «Make America Great Again». «Αυτές οι τουαλέτες αξίζουν μια επίσκεψη, είτε έχετε πραγματικά ανάγκη να τις χρησιμοποιήσετε είτε όχι», πρόσθεσε, δίνοντας έναν διαφορετικό τόνο στην απάντηση προς τον Αμερικανό πρόεδρο.

Πίσω από την πρωτότυπη καμπάνια βρίσκονται πραγματικά αρχιτεκτονικά έργα, τα οποία έχουν μετατρέψει ακόμη και μια στάση για τις βασικές ανάγκες των ταξιδιωτών σε ξεχωριστή εμπειρία. Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται κατά μήκος των 18 εθνικών τουριστικών διαδρομών της Νορβηγίας και έχουν σχεδιαστεί από αρχιτέκτονες, με στόχο να εντάσσονται αρμονικά στο φυσικό περιβάλλον, χωρίς να στερούνται σύγχρονης αισθητικής.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η εγκατάσταση στο σημείο θέας Stegastein, με πανοραμική θέα στο φιόρδ Aurlandsfjord, αλλά και η ιδιαίτερη, κυματοειδής κατασκευή στο Ureddplassen, στις ακτές της περιοχής Helgeland. Στην ίδια παρουσίαση περιλαμβάνεται η εντυπωσιακή «χρυσή τουαλέτα» στο νησί Senja, καθώς και σύγχρονες εγκαταστάσεις με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και θέα σε βουνά, δάση και καταρράκτες.

Ορισμένα από αυτά τα έργα έχουν αποσπάσει διεθνείς αρχιτεκτονικές διακρίσεις, ενώ η τουαλέτα στο Stegastein έχει συμπεριληφθεί σε λίστα με τις δέκα καλύτερες δημόσιες τουαλέτες παγκοσμίως από το περιοδικό αρχιτεκτονικής και design DesignCurial.

Η αντίδραση του Visit Norway δεν περιορίστηκε, πάντως, στην αναπαραγωγή του συνθήματος του Αμερικανού προέδρου. Όπως εξήγησε η σύμβουλος του οργανισμού Γεβγκένια Εγκόροβα, μιλώντας στο νορβηγικό δημόσιο δίκτυο NRK, η πρόθεση ήταν να αντιμετωπιστεί η προσβολή με θετική διάθεση και χιούμορ. «Ο κόσμος χρειάζεται λίγο γέλιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Left: President Trump insults Norway calling it a sh*thouse country Right: Visit Norway, the tourism board, trolls President Trump, displaying some of their best toilets on their Instagram 😅 My view: Trump chose to insult Norway. Visit Norway answered with humour, confidence and a showcase of its most beautiful loos. That’s how you turn an insult into an invitation. Congratulations to Norway for responding with such grace – and giving us another reason to visit. I’ve never been to Norway, but this is just another reason to visit 😁 — Farrukh (@implausibleblog) October 26, 2026

Η δυσαρέσκεια του Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης

Οι δηλώσεις που προκάλεσαν την αντίδραση της Νορβηγίας έγιναν την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, σε πολιτική συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ στο Πορτ Χιούρον του Μίσιγκαν, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αναφερόμενος στη μετανάστευση και αποδίδοντας σε αυτήν την πρόσφατη αναταραχή στη Γαλλία, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι θα καλωσόριζε μετανάστες από ορισμένες χώρες, όχι όμως από τη Νορβηγία, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Επειδή δεν έλαβα το Βραβείο Νόμπελ. Δεν θέλω κανέναν από τη Νορβηγία».

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Τραμπ συνέδεε τη δυσαρέσκειά του για την απουσία του από τους βραβευθέντες με τη Νορβηγία. Μετά την ανακοίνωση του φετινού Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο απονεμήθηκε στη Νοτιοαφρικανή νομικό και πρώην επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Νάβι Πιλάι, είχε κάνει λόγο για «ανεξίτηλο στίγμα» στη χώρα και είχε αμφισβητήσει την αξιοπιστία του θεσμού.

Από την πλευρά της, η νορβηγική κυβέρνηση έχει επανειλημμένα διευκρινίσει ότι δεν αποφασίζει εκείνη για τον νικητή του Νόμπελ Ειρήνης. Η επιλογή ανήκει στην ανεξάρτητη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ, όπως υπενθύμισε και ο υπουργός Εξωτερικών Έσπεν Μπαρθ Έιντε, τονίζοντας ότι ο Τραμπ γνωρίζει πολύ καλά πως η κυβέρνηση δεν έχει καμία εμπλοκή στη διαδικασία.