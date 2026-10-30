Η κατάπαυση του πυρός στην περιοχή ανθρωπιστικής αποστολής στην πόλη Ολέσκι της Ουκρανίας παραμένει σε ισχύ, καθώς η ρωσική και η ουκρανική πλευρά συμμορφώνονται πλήρως με τις δεσμεύσεις τους, δήλωσε σήμερα μέσω του Telegram η Ρωσίδα επίτροπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Γιάνα Λαντράτοβα.

Οι κάτοικοι θα μπορούν να αναχωρούν από το Ολέσκι μέχρι τις 2 μ.μ. (τοπική ώρα, 13:00 ώρα Ελλάδας) της 30ης Οκτωβρίου, δήλωσε η Λαντράτοβα σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Δύο άνθρωποι, ο ένας από τους οποίους πυροτεχνουργός, σκοτώθηκαν στη διάρκεια επιχείρησης αποναρκοθέτησης στο Ολέσκι, πρόσθεσε όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το Reuters.

Οι επίτροποι της Ουκρανίας και της Ρωσίας που είναι αρμόδιοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο Ντμίτρο Λούπινετς και η Γιάνα Λαντράτοβα, συναντήθηκαν στο Ολέσκι, που ελέγχεται από τους Ρώσους, σύμφωνα με εικόνες από τον ρωσικό τηλεοπτικό σταθμό Vesti που μεταδόθηκαν σήμερα.

Οι δύο, οι οποίοι βρίσκονταν πίσω από τις συνομιλίες μαζί με την αμερικανική πλευρά με στόχο να φθάσει ανθρωπιστική βοήθεια στην πόλη, εμφανίστηκαν σε ένα σύντομο βίντεο, το οποίο φαίνεται να έχει γυριστεί τη νύχτα στο Ολέσκι, όπου συναντήθηκαν, σύμφωνα με το Vesti, και στο οποίο εμφανίζονται να μιλούν στα ουκρανικά και τα ρωσικά αντιστοίχως.

Στο μεταξύ, η Ρωσία έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα μέσω του Telegram το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας ότι επλήγησαν ενεργειακές υποδομές μέσα και γύρω από το Κίεβο, καθώς και στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, λιμενικές εγκαταστάσεις στην περιφέρεια της Οδησσού και φορτηγά πλοία για τα οποία υποστήριξε ότι χρησιμοποιούνταν από τις ένοπλες δυνάμεις.