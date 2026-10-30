Οι καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την Ινδονησία τους τελευταίους μήνες δεν άφησαν πίσω τους μόνο τεράστιες περιβαλλοντικές ζημιές, αλλά και βαρύ ανθρώπινο απολογισμό. Σύμφωνα με νέα επιστημονική έρευνα, η ατμοσφαιρική ρύπανση που προκλήθηκε από τις εκτεταμένες φωτιές εκτιμάται ότι συνδέεται με τουλάχιστον 3.500 θανάτους μόνο τον Σεπτέμβριο.

«Η επιδείνωση της ποιότητας του αέρα εξαιτίας των πυρκαγιών σε δάση και άλλες εκτάσεις στην Ινδονησία αύξησε τον απολογισμό των νεκρών σε περίπου 3.560 τον Σεπτέμβριο του 2026, σχεδόν διπλάσιο αριθμό σε σχέση με την εκτίμηση για τον Αύγουστο», τονίζεται σε έκθεση του Κέντρου Έρευνας για την Ενέργεια και τον Καθαρό Αέρα (CREA), με έδρα το Ελσίνκι, στη Φινλανδία.

Σύμφωνα με την έκθεση της CREA, τον περασμένο Σεπτέμβριο περίπου 57,8 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ινδονησία εκτέθηκαν σε ατμοσφαιρική ρύπανση, με την ποιότητα του αέρα να χαρακτηρίζεται από «ανθυγιεινή» έως και «επικίνδυνη».

Η μελέτη αναφέρεται στους θανάτους που προκαλούνται βραχυπρόθεσμα εξαιτίας της έκθεσης σε μικροσωματίδια PM 2,5, ή με άλλα λόγια τις ημέρες αμέσως μετά.

Οι περισσότεροι από τους θανάτους αυτούς εκτιμάται πως καταγράφτηκαν στο ινδονησιακό τμήμα του νησιού Βόρνεο, καθώς και στις νήσους Ιάβα και Σουμάτρα, καθώς και στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Οι επιστήμονες του CREA εξέτασαν επίσης τη μόλυνση που δεν οφείλεται στις πυρκαγιές, από αστικές και βιομηχανικές εκπομπές ρύπων, διαπιστώνοντας πως προκάλεσε 1.750 θανάτους τον Σεπτέμβριο στο αρχιπέλαγος κάπου 278 εκατομμυρίων κατοίκων, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.