Χάος επικράτησε χθες, Πέμπτη, στη Ματαμόρος του Μεξικού, στα σύνορα με το Τέξας, όπου δρόμοι αποκλείστηκαν και οχήματα πυρπολήθηκαν, μετά τη σύλληψη φερόμενου ως ηγέτη καρτέλ των ναρκωτικών.

Ο Άξελ Κάρδενας, ο «υπ’ αριθμόν δύο» φράξιας του Καρτέλ του Κόλπου, συνελήφθη από τον μεξικανικό στρατό στην πόλη Ματαμόρος, στην πολιτεία Ταμαουλίπας, όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Άμυνας.

Μέλη των καρτέλ των ναρκωτικών το έχουν περίπου συνήθεια να κλέβουν αυτοκίνητα και να τους βάζουν φωτιά, στήνοντας με αυτά φλεγόμενα οδοφράγματα, όταν συλλαμβάνονται ηγέτες τους, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Στη Ματαμόρος, δημοσιογράφοι του AFP είδαν αποκλεισμένους οδικούς άξονες και πανικόβλητους γονείς να σπεύδουν να πάρουν τα παιδιά τους από τα σχολεία.

🚨 Balaceras, autos quemados y bloqueos se registraron en Matamoros, Tamaulipas.



Esto ocurre tras la captura de Axel Cárdenas, hijo de José Alfredo Cárdenas "El Contador", líder de facción del Cártel del Golfo. pic.twitter.com/OEj2O7cPge — Irving (@IrvingPineda) October 29, 2026

Ο δήμαρχος της Ματαμόρος, Αλμπέρτο Γρανάδος, κάλεσε τον πληθυσμό να καταφύγει σε ασφαλείς τοποθεσίες, ενώ οι παραδόσεις μαθημάτων στα σχολικά ιδρύματα ανεστάλησαν.

Matamoros, Tamaulipas, registró bloqueos esta mañana en accesos a la ciudad y zonas céntricas, tras un operativo de fuerzas federales en el que fue detenido un objetivo prioritario presuntamente vinculado con la delincuencia organizada. La captura habría desatado bloqueos… pic.twitter.com/RyiLXTVC3y — Alejandro Valladares Almanza (@valmanza) October 29, 2026

Ο κ. Κάρδενας φέρεται να ενέχεται σε ανθρωποκτονίες, απαγωγές και διακίνηση ναρκωτικών από το Μεξικό στις ΗΠΑ, σημείωσε το υπουργείο Άμυνας μέσω X.

Το Καρτέλ του Κόλπου είναι εξάλλου ανάμεσα στις λατινοαμερικανικές συμμορίες που έχουν χαρακτηριστεί «τρομοκρατικές» οργανώσεις από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Ο Άξελ Κάρδενας είχε συλληφθεί από τον στρατό το 2023, αλλά οι αρχές τον άφησαν ελεύθερο ενόψει της δίκης του, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Μεταξύ άλλων, κατηγορείται πως ήταν υπεύθυνος για επίθεση εναντίον πρακτόρων ομοσπονδιακών σωμάτων ασφαλείας με έναν νεκρό τον Μάιο.