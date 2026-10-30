Σοβαρό πλήγμα στην ασφάλεια του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, της Binance, αποκαλύφθηκε την Πέμπτη, καθώς ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 6,3 δισ. δολαρίων επηρεάστηκαν από περιστατικό που ενδέχεται να αποτελεί τη μεγαλύτερη κυβερνοεπίθεση στην ιστορία της αγοράς κρυπτονομισμάτων.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι περίπου τα μισά από τα περιουσιακά στοιχεία έχουν ήδη δεσμευτεί με τη βοήθεια άλλων πλατφορμών, ενώ διαβεβαίωσε ότι θα «καλύψει όλες τις απώλειες». Σύμφωνα με τους πρώτους ελέγχους, το περιστατικό ενδέχεται να συνδέεται με φορητό υπολογιστή μηχανικού της εταιρείας, ο οποίος είχε παραβιαστεί, δίνοντας τη δυνατότητα σε έναν επιτιθέμενο να πραγματοποιήσει μη εξουσιοδοτημένες αναλήψεις.

Στο στόχαστρο βορειοκορεατών χάκερ η Binance

Δύο εταιρείες ανάλυσης δεδομένων στον χώρο των κρυπτονομισμάτων αποδίδουν την επίθεση σε βορειοκορεατική ομάδα χάκερ με την ονομασία TraderTraitor. Εφόσον επιβεβαιωθεί, το περιστατικό θα ξεπεράσει κατά πολύ την κυβερνοεπίθεση ύψους 1,5 δισ. δολαρίων που είχε δεχθεί το ανταλλακτήριο Bybit το 2025, η οποία μέχρι σήμερα αποτελούσε τη μεγαλύτερη καταγεγραμμένη κλοπή στον συγκεκριμένο κλάδο.

Η εταιρεία ερευνών TRM Labs, η οποία αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τη διερεύνηση περιστατικών στον χώρο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, ανέφερε σε έκθεσή της ότι αρκετά χαρακτηριστικά της επίθεσης στην Binance παρουσιάζουν ομοιότητες με προηγούμενα περιστατικά που συνδέονται με τη Βόρεια Κορέα, μεταξύ των οποίων και η επίθεση στην Bybit.

Ο παγκόσμιος επικεφαλής πολιτικής της TRM Labs, Άρι Ρέντμπορν, δήλωσε στο BBC ότι η κυβερνοεπίθεση στην Binance αποτελεί «στιγμή-ορόσημο», η οποία δεν έχει προηγούμενο στον κλάδο. Όπως πρόσθεσε, ο δράστης εξακολουθεί να έχει στην κατοχή του ένα τεράστιο ποσό από τα κλεμμένα περιουσιακά στοιχεία, γεγονός που σημαίνει ότι οι προσπάθειες εντοπισμού και ανάκτησης των χρημάτων απέχουν πολύ από την ολοκλήρωσή τους.

Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε και η εταιρεία ανάλυσης κρυπτονομισμάτων Chainalysis, η οποία δήλωσε ότι έχει «υψηλό βαθμό βεβαιότητας» πως η βορειοκορεατική ομάδα συνδέεται με την επίθεση.

Ο επικεφαλής ερευνών της εταιρείας, Έρικ Τζαρντάιν, κάλεσε όλα τα ανταλλακτήρια να παραμείνουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, επισημαίνοντας ότι οι συγκεκριμένες πλατφόρμες αποτελούν ελκυστικούς στόχους για τους χάκερ εξαιτίας της τεράστιας αξίας των περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζονται.

Η Binance δεν απάντησε ευθέως στις ερωτήσεις του BBC σχετικά με την πιθανή σύνδεση της επίθεσης με τη Βόρεια Κορέα. Ωστόσο, σε ανακοίνωσή της ανέφερε: «Συνεργαζόμαστε στενά με τους συνεργάτες μας στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητα αυτών των εγκληματιών και να τους οδηγήσουμε ενώπιον της Δικαιοσύνης».

Η Binance.US δεν επηρεάστηκε από την κυβερνοεπίθεση

Η υπόθεση αφορά την πλατφόρμα Binance.com και όχι την πολύ μικρότερη Binance.US, η οποία παρέχει υπηρεσίες συναλλαγών αποκλειστικά σε κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών και διευκρίνισε ότι δεν έχει επηρεαστεί από το περιστατικό.

Σε σειρά αναρτήσεων, η συνδιευθύνουσα σύμβουλος της Binance, Γι Χε, ευχαρίστησε διάφορους εκδότες κρυπτονομισμάτων για τη συμβολή τους στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων.

«Πρώτα η ασφάλεια: οι αναλήψεις έχουν απενεργοποιηθεί προσωρινά μέχρι να επιβεβαιωθεί ότι το περιβάλλον είναι ασφαλές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Tether και Circle πάγωσαν περιουσιακά στοιχεία 2,4 δισ. δολαρίων

Στην προσπάθεια περιορισμού των συνεπειών συμμετείχαν και δύο ακόμη μεγάλες εταιρείες του κλάδου, η Tether και η Circle, οι οποίες ανακοίνωσαν ότι έχουν δεσμεύσει συνολικά περίπου 2,4 δισ. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία, ως απάντηση στην πιθανή κυβερνοεπίθεση κατά της Binance.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Circle, Τζέρεμι Αλάιρ, δήλωσε ότι η εταιρεία του «παρακολουθεί στενά τις αναφορές για πιθανή εκμετάλλευση ευπάθειας που αφορά την Binance», προσθέτοντας ότι έχει δεσμεύσει περισσότερα από 800 εκατ. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με το περιστατικό.

Η Circle είναι ο εκδότης και συνδημιουργός του USDC, ενός από τα μεγαλύτερα κρυπτονομίσματα στον κόσμο που υποστηρίζονται από το αμερικανικό δολάριο.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Tether, Πάολο Αρντοΐνο, ανακοίνωσε ότι η εταιρεία του έχει δεσμεύσει περίπου 1,6 δισ. δολάρια «που σχετίζονται με πιθανή κυβερνοεπίθεση στο ανταλλακτήριο Μπινάνς».

«Η προστασία του κλάδου και των συνεργατών μας αποτελεί την κύρια προτεραιότητά μας», ανέφερε ο Αρντοΐνο, η εταιρεία του οποίου εκδίδει το κρυπτονόμισμα USDT.

Στη δέσμευση των κλεμμένων κεφαλαίων και εταιρεία που συνδέεται με τον Τραμπ

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και η World Liberty Financial, εταιρεία κρυπτονομισμάτων που συνδέεται με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και την οικογένειά του.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι συνεργάστηκε με τους εταίρους της για τη δέσμευση των κλεμμένων κεφαλαίων.

Το ανταλλακτήριο Coinbase γνωστοποίησε επίσης ότι δεν επηρεάστηκε από το περιστατικό, προσθέτοντας ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετοί παρατηρητές της αγοράς κρυπτονομισμάτων είχαν εκφράσει ανησυχίες για ενδεχόμενη κυβερνοεπίθεση στη Binance αρκετές ώρες προτού το ανταλλακτήριο επιβεβαιώσει ότι αντιμετωπίζει ζήτημα ασφαλείας.

Πάνω από 300 εκατομμύρια οι εγγεγραμμένοι χρήστες της Binance

Η Binance ιδρύθηκε στην Κίνα το 2017 και δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να πραγματοποιούν συναλλαγές με ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, διαθέτει περισσότερους από 300 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο του ρυθμιστικού ελέγχου σε διάφορες χώρες.

Η ίδια η εταιρεία είχε ανακοινώσει το 2024 ότι διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία υπό θεματοφυλακή αξίας άνω των 160 δισ. δολαρίων.

Υποχώρησε περισσότερο από 4% το Bitcoin

Οι εξελίξεις προκάλεσαν αναταράξεις και στην αγορά των κρυπτονομισμάτων, με το Bitcoin να υποχωρεί περισσότερο από 4% μετά τις πρώτες προειδοποιήσεις για το περιστατικό.

Ισχυρές απώλειες κατέγραψαν επίσης και άλλα μεγάλα κρυπτονομίσματα, μεταξύ των οποίων το Ethereum και το Solana.