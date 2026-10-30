Μπροστά σε ένα ασυνήθιστο δίλημμα βρέθηκαν επιβάτες πτήσης της Delta Air Lines στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης, όταν ο πιλότος τούς ζήτησε να αποφασίσουν με ψηφοφορία εάν προτιμούσαν να αναχωρήσουν στην ώρα τους ή να καθυστερήσουν προκειμένου να καθαριστεί η καμπίνα του αεροσκάφους από τα ούρα ενός σκύλου.

Το περιστατικό, όπως σημειώνει η New York Post, έγινε γνωστό μέσα από ανάρτηση της τηλεοπτικής παρουσιάστριας Τζένιφερ Κόφι, η οποία μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που δείχνει επιβάτες να σηκώνουν τα χέρια τους, συμμετέχοντας στην πρωτότυπη ψηφοφορία.

«Ένας πιλότος μόλις βγήκε και ανακοίνωσε ότι ένας σκύλος είχε ουρήσει μέσα στο αεροπλάνο κατά την προηγούμενη πτήση. Είπε ότι μπορούσε είτε να ζητήσει να καθαριστεί το αεροσκάφος είτε να αναχωρήσουν στην ώρα τους, αλλά με την καμπίνα να μυρίζει ούρα σκύλου», έγραψε η Τζένιφερ Κόφι.

Delta pilot gives LaGuardia travelers two options after dog pees on flight – get it cleaned up or depart on time https://t.co/uMKx60Q4kl https://t.co/933Tm0sUst — New York Post (@nypost) October 30, 2026

Σύμφωνα με την ίδια, ο πιλότος ζήτησε από τους ταξιδιώτες να σηκώσουν το χέρι τους εάν προτιμούσαν να ανεχτούν τη δυσάρεστη οσμή, προκειμένου να επιστρέψουν στα σπίτια τους χωρίς καθυστέρηση. «Δημοκρατία!», σχολίασε με χιούμορ η παρουσιάστρια, διευκρινίζοντας πάντως ότι η ίδια δεν επέβαινε στη συγκεκριμένη πτήση.

Παρότι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δεν έχει γίνει γνωστό, το βίντεο ξεπέρασε τις 10 εκατομμύρια προβολές, προκαλώντας έντονη συζήτηση για την παρουσία κατοικιδίων στα αεροπλάνα.

«Προτιμώ ένα αεροπλάνο γεμάτο σκύλους παρά ανθρώπους» – Οι αντιδράσεις στα social media

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εμφανίστηκαν διχασμένοι, με αρκετούς να αντιμετωπίζουν το περιστατικό με χιούμορ και άλλους να εκφράζουν την ενόχλησή τους για τη μεταφορά κατοικιδίων στις καμπίνες των αεροσκαφών. «Σίγουρα υπάρχει τουλάχιστον μία μητέρα που θα έλεγε: Δώστε μου ένα γάντι και μερικά απολυμαντικά μαντιλάκια να τελειώνουμε και να φύγουμε!», σχολίασε ένας χρήστης. «Θα προτιμούσα να κάθομαι σε ένα αεροπλάνο γεμάτο σκύλους παρά σε ένα αεροπλάνο γεμάτο ανθρώπους», έγραψε κάποιος άλλος.

Ένας ακόμη χρήστης υποστήριξε ότι τα ούρα ενός σκύλου δεν μυρίζουν τόσο άσχημα όσο η πάνα ενός μωρού, σημειώνοντας ότι ορισμένοι γονείς αλλάζουν τα παιδιά τους πάνω στα καθίσματα του αεροπλάνου αντί να χρησιμοποιούν την τουαλέτα.

Μια γυναίκα που συστήθηκε ως νοσηλεύτρια και ταξιδεύει συχνά δήλωσε ότι θα επέλεγε χωρίς δεύτερη σκέψη μια καμπίνα γεμάτη σκύλους, υποστηρίζοντας ότι οι άνθρωποι πολλές φορές είναι λιγότερο καθαροί. «Οι σκύλοι μερικές φορές δεν μπορούν να κρατηθούν, ακόμη κι όταν έχει γίνει ο καλύτερος δυνατός προγραμματισμός. Έχω συναντήσει ανθρώπινα ούρα, περιττώματα, εμετούς, μύξες και αίμα σε αεροπλάνα. Προτιμώ τον σκύλο που τουλάχιστον τα κάνει στο πάτωμα!», ανέφερε. Ωστόσο, δεν συμφώνησαν όλοι με αυτή την άποψη. Ορισμένοι χρήστες υποστήριξαν ότι τα κατοικίδια δεν θα έπρεπε να επιτρέπονται στις καμπίνες των αεροσκαφών, παρά μόνο όταν πρόκειται για πιστοποιημένα ζώα βοήθειας. «Ως περήφανος ιδιοκτήτης κατοικιδίου, λέω να αφήνετε τα ζώα σας στο σπίτι! Μόνο πραγματικά ζώα βοήθειας! Και σταματήστε να λέτε ψέματα ότι το κατοικίδιό σας είναι ζώο βοήθειας!», έγραψε ένας επιβάτης. «Λατρεύω τον σκύλο μου, αλλά τα ζώα πρέπει να ταξιδεύουν στον χώρο αποσκευών του αεροπλάνου», σχολίασε άλλος.

Σύμφωνα με την πολιτική της Delta Air Lines, τα κατοικίδια που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια μεγέθους μπορούν να ταξιδεύουν στην καμπίνα, μέσα σε ειδικά αεριζόμενα και στεγανά κλουβιά μεταφοράς, τα οποία τοποθετούνται κάτω από το μπροστινό κάθισμα. Η λιμενική αρχή της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ, που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο LaGuardia, παρέπεμψε τα ερωτήματα για το περιστατικό στην αεροπορική εταιρεία, η οποία δεν είχε απαντήσει άμεσα σε σχετικό αίτημα της New York Post για σχολιασμό.