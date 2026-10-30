Σοκ έχει προκαλέσει στην Καλιφόρνια η υπόθεση ενός 34χρονου πατέρα, ο οποίος κατηγορείται ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον εραστή της συζύγου του, όταν επέστρεψε νωρίτερα από τη δουλειά και τον βρήκε στο κρεβάτι μαζί της, παρουσία των δύο μικρών παιδιών τους.

Ο Ισμαέλ Πινέδα Λόπεζ φέρεται να επιτέθηκε με σουγιά στον 28χρονο Νίκολας Γκαρσία, στις 24 Οκτωβρίου, μέσα στο σπίτι της οικογένειας στο Άναχαϊμ της Καλιφόρνιας. Σύμφωνα με τη New York Post, ο 34χρονος εντόπισε τον άνδρα να φορά μόνο τα εσώρουχά του και να βρίσκεται στο κρεβάτι με τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους, ένα κοριτσάκι δύο ετών και ένα αγοράκι τεσσάρων ετών.

Ο 28χρονος δέχτηκε πολλαπλές μαχαιριές και υπέκυψε στα τραύματά του επί τόπου. Η σύζυγος και τα δύο παιδιά δεν τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τον 34χρονο με αίματα πάνω του, ενώ μέσα στην κρεβατοκάμαρα βρήκαν τη σορό του Νίκολας Γκαρσία.

Moment man is arrested after allegedly killing wife’s lover when he caught them in bed with his two kids – as new details emerge https://t.co/j6yyTC0dfj https://t.co/p1ifK8LR8S — New York Post (@nypost) October 29, 2026

Το βίντεο της σύλληψης και οι αποκαλύψεις των γειτόνων

Βίντεο που εξασφάλισε η California Post από γείτονα καταγράφει τη στιγμή της σύλληψης του 34χρονου. Στα πλάνα φαίνεται να βγαίνει ήρεμος από το σπίτι, συνοδευόμενος από δύο αστυνομικούς, οι οποίοι τον οδηγούν σε περιπολικό με αναμμένους τους φάρους.

Η 71χρονη γειτόνισσα Ελίζαμπεθ Πολάνκο, η οποία μένει στο διπλανό σπίτι, δήλωσε στη New York Post ότι άκουσε την αναστάτωση που προκλήθηκε κατά την επέμβαση των αστυνομικών. Όπως ανέφερε, περίπου στις 04:15 τα ξημερώματα άκουσε αστυνομικούς να φωνάζουν «βγείτε έξω» προς το σπίτι.

Η ίδια αποκάλυψε ότι ο Πινέδα Λόπεζ εργαζόταν τις νυχτερινές ώρες και φρόντιζε τα παιδιά όσο η σύζυγός του βρισκόταν στη δουλειά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η 71χρονη υποστήριξε ότι δεν είχε παρατηρήσει ποτέ προβλήματα στη σχέση του ζευγαριού, περιγράφοντάς τους ως «καλούς ανθρώπους». «Είναι τρομερό. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα συνέβαινε κάτι τόσο σκανδαλώδες», δήλωσε, εκφράζοντας την έκπληξή της για τις αποκαλύψεις σχετικά με την εξωσυζυγική σχέση.

Μιλώντας για τη σύζυγο του κατηγορουμένου, την περιέγραψε ως «πολύ καλό κορίτσι», σημειώνοντας ωστόσο ότι, εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες περί απιστίας, η συμπεριφορά της ενδεχομένως να ήταν «ανεύθυνη».

Η Ελίζαμπεθ Πολάνκο ανέφερε επίσης ότι, μετά το αιματηρό περιστατικό, η γυναίκα της ζήτησε να προσέχει την κόρη της, προκειμένου να διεκπεραιώσει μια υποχρέωση. Όσο για τον 34χρονο, η γειτόνισσα δήλωσε ότι δεν είχε δώσει ποτέ την εντύπωση βίαιου ανθρώπου. «Ήταν πολύ ευγενικός, ήρεμος και δεν θύμωνε ποτέ. Ήταν πάντα εκεί για τα παιδιά του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ισμαέλ Πινέδα Λόπεζ αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία, καθώς και πρόσθετη επιβαρυντική κατηγορία για προσωπική χρήση θανατηφόρου όπλου. Η επόμενη δικαστική διαδικασία και η επανεξέταση της εγγύησής του έχουν οριστεί για την 1η Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

Ο εισαγγελέας της κομητείας Όραντζ, Τοντ Σπίτζερ, εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για το γεγονός ότι τα δύο μικρά παιδιά έγιναν μάρτυρες της αιματηρής επίθεσης. «Η βία δεν είναι ποτέ η απάντηση και είναι πραγματικά σπαρακτικό το γεγονός ότι αυτά τα μικρά παιδιά αναγκάστηκαν να παρακολουθήσουν τον πατέρα τους να διαπράττει μια τόσο φρικτή πράξη βίας μέσα στο ίδιο τους το σπίτι», δήλωσε.

Εάν κριθεί ένοχος για όλες τις κατηγορίες, ο 34χρονος αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης από 26 χρόνια έως ισόβια. Την υπεράσπισή του έχει αναλάβει ο δικηγόρος Τζορτζ Καρλ Ρόζενστοκ.