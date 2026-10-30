Την αναχαίτιση μη επανδρωμένου εναέριου όχηματος (drone), που είχε εξαπολύσει το υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά -γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι-, που πρόσκειται στο Ιράν, εναντίον της ιερής για τους μουσουλμάνους πόλη της Μέκκας, ανακοίνωσε η στρατιωτική συμμαχία, υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας.

«Αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε ένα drone στην περιοχή της Μέκκας, που εξαπέλυσε η τρομοκρατική παραστρατιωτική οργάνωση των Χούθι», ανέφερε μέσω X στις 05:55 ο εκπρόσωπος της συμμαχίας, ο Σαουδάραβας συνταγματάρχης, Τούρκι αλ Μάλκι.

Το Ριάντ έχει ήδη κατηγορήσει επανειλημμένα την Ανσαραλά για επιθέσεις εναντίον της Μέκκας και της Μεδίνας, των δυο ιερότερων πόλεων για το ισλάμ. Ωστόσο, το κίνημα διαψεύδει πάγια τους ισχυρισμούς αυτούς του βασιλείου.

Οι αντάρτες και οι σαουδαραβικές ένοπλες δυνάμεις ανταλλάσσουν καθημερινά πλήγματα, αφότου αναζωπυρώθηκε τον Ιούλιο ο πόλεμος στην Υεμένη, έπειτα από τέσσερα χρόνια σχετικής ηρεμίας. Η χώρα μετατράπηκε σε νέο μέτωπο της ευρύτερης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Οι εχθροπραξίες κλιμακώθηκαν θεαματικά τον Σεπτέμβριο, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, όταν η Ανσαραλά μπόρεσε να καταλάβει εξ εφόδου το τμήμα της υεμενίτικης ακτογραμμής στην Ερυθρά θάλασσα που παρέμενε στα χέρια των δυνάμεων της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, εδραιώνοντας περαιτέρω τον έλεγχό του στο στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, που συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, στην Αίγυπτο.

Αντιμέτωπο με τις επιθέσεις του κινήματος ανταρτών που πρόσκειται στην Τεχεράνη, το Ριάντ επιδιώκει να εξασφαλίσει την ευρύτερη δυνατή διεθνή υποστήριξη, χωρίς όμως να έχει ανταποκριθεί ως τώρα ο κυριότερος σύμμαχος του βασιλείου, οι ΗΠΑ.

Χθες, Πέμπτη, οι σαουδαραβικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως κατέρριψαν δυο πυραύλους που εκτόξευσε το υεμενίτικο αντάρτικο κίνημα εναντίον της πρωτεύουσας. Νωρίτερα, ακούστηκαν τουλάχιστον οκτώ εκρήξεις στο Ριάντ, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, λίγη ώρα αφού οι αρχές έστειλαν SMS στα κινητά κατοίκων προειδοποιώντας εναντίον «αεροπορικής απειλής».

Από την πλευρά του, το κίνημα κατήγγειλε σαουδαραβικό αεροπορικό βομβαρδισμό στο οποίο κατ’ αυτό έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 12 άνθρωποι στην επαρχία Τάιζ, στη δυτική Υεμένη.

Προχθές, Τετάρτη, άλλα πλήγματα, που είχαν ιδίως στο στόχαστρο πρατήριο καυσίμων και αγορά στην παραμεθόρια επαρχία αλ Τζουφ (βορειοδυτικά), σκότωσαν τουλάχιστον 14 ανθρώπους, κατά την Ανσαραλά.

Οι μάχες στην Υεμένη έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 1.600 ανθρώπους κι έχουν προκαλέσει τον εξαναγκαστικό εκτοπισμό άλλων 275.000, σύμφωνα με αριθμούς του ΟΗΕ, ενώ δεν θεωρείται ότι υπάρχει οποιαδήποτε προοπτική διπλωματικής λύσης.