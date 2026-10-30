Εργαζόμενος στον ελεγχόμενο από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας σκοτώθηκε σε επιδρομή μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος, ανέφερε αργά χθες Πέμπτη το βράδυ ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ).

Το θύμα πιστεύεται ότι ήταν ηλεκτροσυγκολλητής κι εργαζόταν σε εργαστήριο όπου γίνονται επισκευές στη μονάδα αυτή -τη μεγαλύτερη του είδους της στην Ευρώπη-, σημείωσε ο ΔΟΑΕ μέσω X.

Ο γενικός διευθυντής της υπηρεσίας, μέρους του συστήματος του ΟΗΕ, χαρακτήρισε «εντελώς απαράδεκτη» οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του προσωπικού του πυρηνικού εργοστασίου. Ο Ραφαέλ Γκρόσι αξίωσε για ακόμη μια φορά από τις αντιμαχόμενες πλευρές να επιδεικνύουν τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος στη Ζαπορίζια.

Ο ΔΟΑΕ όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το dpa δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την επίθεση, ούτε επέρριψε την ευθύνη στις ρωσικές ή στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Οι έξι αντιδραστήρες του εργοστασίου είναι κλειστοί, αλλά πρέπει να συνεχίζουν να ψύχονται, κι ο οργανισμός διατηρεί επί μονίμου βάσεως ομάδα του στη μονάδα για την επιτήρηση της κατάστασης.

Σε άλλες επιθέσεις χθες στην Ουκρανία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 20 πολίτες, ανάμεσά τους 14 σε ρωσική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σε σιδηροδρομικό σταθμό στη Ντνίπρο. Στο Κίεβο, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε επιδρομή με βαλλιστικούς πυραύλους. Δύο κορίτσια σκοτώθηκαν στην Τσερνίχιβ και τρεις άνθρωποι στην Κρεμεντσούκ, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.