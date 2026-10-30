Μία από τις μεγαλύτερες κυβερνοεπιθέσεις που έχουν καταγραφεί στον χώρο των κρυπτονομισμάτων φέρεται να σημειώθηκε σε βάρος της Binance, με τους δράστες να αποσπούν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ειδικοί εκτιμούν ότι πίσω από την επίθεση βρίσκεται ομάδα χάκερ που συνδέεται με τη Βόρεια Κορέα, ενώ η επιχείρηση ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις 20 λεπτά.

Η Binance, μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες συναλλαγών κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως, ανακοίνωσε ότι εξετάζει επειγόντως τις συνθήκες της παραβίασης, προχωρώντας παράλληλα σε προσωρινή αναστολή καταθέσεων και αναλήψεων.

Η εταιρεία διαβεβαίωσε τους πελάτες της ότι τα κεφάλαιά τους παραμένουν ασφαλή και πως θα καλυφθούν οι απώλειες που προκλήθηκαν από την κυβερνοεπίθεση.

Η επίθεση των 20 λεπτών και οι υποψίες για τη Βόρεια Κορέα

Η εταιρεία ανάλυσης συναλλαγών blockchain TRM Labs απέδωσε την επίθεση στην ομάδα TraderTraitor, η οποία θεωρείται ότι συνδέεται με τη Βόρεια Κορέα.

Σύμφωνα με τα ευρήματά της, οι δράστες κατάφεραν να μετακινήσουν δισεκατομμύρια δολάρια μέσω οκτώ διαφορετικών δικτύων blockchain μέσα σε περίπου 15 λεπτά.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η προετοιμασία της επιχείρησης είχε αρχίσει τουλάχιστον 36 ώρες νωρίτερα.

Εφόσον επιβεβαιωθεί το συνολικό ύψος των απωλειών, η επίθεση θα ξεπεράσει κατά πολύ την κλοπή κρυπτονομισμάτων αξίας 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων από την πλατφόρμα Bybit το 2025.

Ο Άρι Ρέντμπορντ, επικεφαλής πολιτικής της TRM Labs, χαρακτήρισε την υπόθεση εξαιρετική τόσο ως προς το μέγεθος της κλοπής όσο και ως προς την ταχύτητα με την οποία κινήθηκαν οι δράστες.

«Πρόκειται για μια εξαιρετική κυβερνοεπίθεση, τόσο λόγω του μεγέθους της όσο και λόγω της αντίδρασης που προκάλεσε. Ελάχιστα χρηματοπιστωτικά συστήματα έχουν αντιμετωπίσει κλοπή τέτοιας κλίμακας», δήλωσε στο Sky News.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η επίθεση αποδεικνύει πόσο ευάλωτες μπορούν να αποδειχθούν ακόμη και μεγάλες πλατφόρμες απέναντι σε ιδιαίτερα οργανωμένες ομάδες κυβερνοεγκληματιών.

Πάγωσαν κρυπτονομίσματα αξίας άνω των 3 δισ. δολαρίων

Μετά τον εντοπισμό της παραβίασης, δεσμεύτηκαν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας μεγαλύτερης των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε μια προσπάθεια να αποτραπεί η ρευστοποίησή τους.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ρέντμπορντ, οι δράστες εξακολουθούν να ελέγχουν Bitcoin και Ether συνολικής αξίας περίπου 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Asymmetric Research, Τζόναθαν Κλόντιους, ανέφερε ότι οι τεχνικές και η προετοιμασία της επίθεσης παρουσιάζουν ομοιότητες με προηγούμενες επιχειρήσεις βορειοκορεατικών ομάδων χάκερ.

Από την πλευρά του, ο εκτελεστικός διευθυντής της Crypto Watchdog, Τσέιπιν Φέι, επισήμανε ότι η δέσμευση των κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων δεν συνεπάγεται απαραίτητα και την επιστροφή τους στους νόμιμους κατόχους.

Πτώση του Bitcoin μετά την είδηση

Η αποκάλυψη της κυβερνοεπίθεσης προκάλεσε αναταράξεις στην αγορά των ψηφιακών νομισμάτων.

Το Bitcoin υποχώρησε περίπου κατά 5% μέσα σε ένα 24ωρο, με την τιμή του να διαμορφώνεται κοντά στα 77.000 δολάρια τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, ώρα Βρετανίας.

Ακόμη μεγαλύτερες απώλειες, που σε ορισμένες περιπτώσεις πλησίασαν το 10%, καταγράφηκαν σε μικρότερα κρυπτονομίσματα.

Η δημοσιογράφος Ιζαμπέλα Καμίνσκα, η οποία ειδικεύεται στην αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, εκτίμησε ότι η επίθεση φαίνεται να ήταν ιδιαίτερα σύνθετη και προσεκτικά σχεδιασμένη.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η αυξανόμενη χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να δημιουργήσει νέες προκλήσεις για την κυβερνοασφάλεια του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Ανησυχία για τις επιπτώσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο τα ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των κεντρικών πλατφορμών συναλλαγών κρυπτονομισμάτων.

Όπως εξήγησε η Καμίνσκα, παρότι ο κλάδος προβάλλει συχνά τον αποκεντρωμένο χαρακτήρα του, πολλές από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις λειτουργούν στην πράξη με δομές που θυμίζουν τις παραδοσιακές τράπεζες.

Η βασική διαφορά, σύμφωνα με την ίδια, είναι ότι οι κάτοχοι κρυπτονομισμάτων δεν απολαμβάνουν απαραίτητα τις εγγυήσεις καταθέσεων και τους μηχανισμούς προστασίας που υπάρχουν στο συμβατικό τραπεζικό σύστημα.

Η αυξανόμενη διασύνδεση της αγοράς κρυπτονομισμάτων με τη Wall Street ενισχύει επίσης τις ανησυχίες για πιθανή μετάδοση των επιπτώσεων μιας μεγάλης κρίσης στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα.

Η Binance, η οποία αναφέρει ότι διαθέτει περισσότερους από 335 εκατομμύρια χρήστες διεθνώς, κάλεσε τους πελάτες της να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε πιθανές απόπειρες εξαπάτησης, όσο συνεχίζεται η διερεύνηση της υπόθεσης.