Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ιστορικά κείμενα που αναφέρονται στον Ιησού Χριστό βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της επιστημονικής συζήτησης, καθώς νέα μελέτη εξετάζει το ενδεχόμενο ορισμένες αναφορές στην Ανάστασή του να προστέθηκαν ή να τροποποιήθηκαν από μεταγενέστερους χριστιανούς αντιγραφείς.

Ο Ισπανός ανεξάρτητος ερευνητής Χεσούς Φερνάντεθ-Πεδρέρα Κορέα επιχείρησε να διερευνήσει την αυθεντικότητα ενός αποσπάσματος από το έργο «Ιουδαϊκή Αρχαιολογία» του Φλάβιου Ιώσηπου, το οποίο γράφτηκε περίπου το 93-94 μ.Χ.

Ο Ιώσηπος ήταν Εβραίος ιστορικός της ρωμαϊκής εποχής και δεν ασπαζόταν τον χριστιανισμό. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους οι αναφορές του στον Ιησού έχουν ιδιαίτερη ιστορική σημασία.

Το επίμαχο απόσπασμα, γνωστό ως Testimonium Flavianum, περιλαμβάνει πληροφορίες για τη ζωή και τη σταύρωση του Ιησού, καθώς και αναφορά στην εμφάνισή του ζωντανού μετά τον θάνατό του.

Ωστόσο, εδώ και αιώνες οι μελετητές διαφωνούν σχετικά με το ποια τμήματα του κειμένου προέρχονται πράγματι από τον Ιώσηπο και ποια ενδέχεται να αποτελούν μεταγενέστερες παρεμβάσεις.

Written account of Jesus rising from the deąd identified in 2,000-year-old manuscript, historians suggest, per Daily Mail. https://t.co/mkWQcjY3YB — Leading Report (@LeadingReport) October 29, 2026

Οι τέσσερις εκδοχές που εξέτασε ο ερευνητής

Στη μελέτη του, η οποία δημοσιεύτηκε ως προδημοσίευση στις 15 Αυγούστου, ο Φερνάντεθ-Πεδρέρα Κορέα συνέκρινε τέσσερις διαφορετικές παραδόσεις του κειμένου: την ελληνική, τη λατινική, την αραβική και τη συριακή.

Σκοπός του ήταν να εντοπίσει διαφορές που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν πώς διαμορφώθηκε το απόσπασμα κατά τη μετάδοσή του από γενιά σε γενιά.

Η ελληνική εκδοχή περιέχει μια ιδιαίτερα σαφή αναφορά στην Ανάσταση, παρουσιάζοντας τον Ιησού να εμφανίζεται ζωντανός την τρίτη ημέρα μετά τη σταύρωσή του, σύμφωνα με όσα είχαν προαναγγείλει οι προφήτες.

Ο ερευνητής, ωστόσο, εκτιμά ότι αυτή η διατύπωση ενδέχεται να αντανακλά χριστιανικές πεποιθήσεις που ενσωματώθηκαν στο κείμενο σε μεταγενέστερη περίοδο.

Διαφορετική εικόνα προκύπτει από άλλες γλωσσικές παραδόσεις. Η λατινική μαρτυρία ανάγεται περίπου στο 392 μ.Χ., ενώ οι αραβικές και συριακές εκδοχές διασώζονται σε έργα του 10ου και του 12ου αιώνα αντίστοιχα.

Τι αναφέρει η αραβική εκδοχή για την Ανάσταση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αραβική παράδοση, στην οποία η εμφάνιση του Ιησού μετά τη σταύρωση δεν παρουσιάζεται ως γεγονός που επιβεβαιώνει ο ίδιος ο ιστορικός.

Αντίθετα, αποδίδεται στους μαθητές του Ιησού, οι οποίοι φέρονται να υποστήριξαν ότι τον είδαν ζωντανό τρεις ημέρες μετά τον θάνατό του.

Η διαφοροποίηση αυτή αποτελεί βασικό στοιχείο της επιχειρηματολογίας του ερευνητή.

Σύμφωνα με την ερμηνεία του, ο Ιώσηπος ενδέχεται να είχε καταγράψει όσα πίστευαν και διέδιδαν οι πρώτοι ακόλουθοι του Ιησού, χωρίς να υιοθετεί ο ίδιος την πεποίθηση ότι είχε πραγματοποιηθεί η Ανάσταση.

Πρόκειται για ουσιαστική διαφορά, καθώς άλλο είναι ένας ιστορικός να περιγράφει τις θρησκευτικές πεποιθήσεις μιας κοινότητας και άλλο να παρουσιάζει τις πεποιθήσεις αυτές ως επιβεβαιωμένα γεγονότα.

Η φράση που δημιουργεί ερωτήματα για την αυθεντικότητα

Ένα ακόμη σημείο που εξετάστηκε αφορά τον χαρακτηρισμό του Ιησού ως Μεσσία.

Στην ελληνική μορφή του αποσπάσματος εμφανίζεται η κατηγορηματική διατύπωση «ήταν ο Χριστός».

Στις υπόλοιπες παραδόσεις, όμως, η αναφορά είναι περισσότερο επιφυλακτική. Ο Ιησούς παρουσιάζεται ως πρόσωπο που θεωρούνταν ή πιστευόταν ότι ήταν ο Μεσσίας, ενώ στην αραβική εκδοχή διατυπώνεται ακόμη μεγαλύτερη αβεβαιότητα.

Ο Φερνάντεθ-Πεδρέρα Κορέα θεωρεί ότι αυτές οι αποκλίσεις ενισχύουν την πιθανότητα να τροποποιήθηκε το αρχικό κείμενο, ιδιαίτερα στο σημείο όπου αποδίδεται στον Ιώσηπο η αναγνώριση του Ιησού ως Χριστού.

Στην επιχειρηματολογία του επικαλείται επίσης τον Ωριγένη, σημαντικό χριστιανό συγγραφέα του 3ου αιώνα, ο οποίος είχε αναφέρει ότι ο Ιώσηπος δεν αποδεχόταν τον Ιησού ως Χριστό.

Η συγκεκριμένη μαρτυρία δημιουργεί ερωτήματα για το πώς θα μπορούσε ο Εβραίος ιστορικός να είχε χρησιμοποιήσει μια τόσο κατηγορηματική διατύπωση στο αρχικό του έργο.

Η δεύτερη αναφορά του Ιώσηπου στον Ιησού

Στην «Ιουδαϊκή Αρχαιολογία» υπάρχει και άλλο χωρίο στο οποίο γίνεται λόγος για τον Ιάκωβο, αδελφό του Ιησού, «που αποκαλούνταν Χριστός».

Η συγκεκριμένη αναφορά θεωρείται γενικά αυθεντική από τους ιστορικούς και έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς κατονομάζει τον Ιησού χωρίς να εκφράζει αποδοχή των χριστιανικών δογμάτων.

Κατά τον ερευνητή, το ύφος αυτό θα μπορούσε να βρίσκεται πιο κοντά στον τρόπο με τον οποίο ο Ιώσηπος είχε αρχικά περιγράψει τον Ιησού και στο επίμαχο Testimonium Flavianum.

Τι μπορεί να αποδείξει η νέα μελέτη

Παρά τα ενδιαφέροντα συμπεράσματα, η έρευνα δεν δίνει οριστική απάντηση για την αρχική μορφή του αποσπάσματος.

Ο Φερνάντεθ-Πεδρέρα Κορέα εκτιμά ότι η κατηγορηματική αναγνώριση του Ιησού ως Χριστού αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα υποψήφια σημεία μεταγενέστερης παρέμβασης.

Αντίθετα, το ζήτημα της αναφοράς στην Ανάσταση παραμένει περισσότερο σύνθετο. Η αραβική εκδοχή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Ιώσηπος να είχε καταγράψει απλώς τη μαρτυρία των μαθητών του Ιησού.

Ωστόσο, τα κείμενα που έχουν διασωθεί δεν επιτρέπουν την ακριβή ανασύνθεση της αρχικής διατύπωσης, ούτε μπορούν να αποδείξουν ποιος πραγματοποίησε ενδεχόμενες αλλαγές και σε ποια χρονική περίοδο.

Η νέα ανάλυση, συνεπώς, δεν αποδεικνύει ούτε διαψεύδει την Ανάσταση του Ιησού. Αναδεικνύει, όμως, τα ερωτήματα γύρω από τη μετάδοση μιας από τις σημαντικότερες εξωχριστιανικές ιστορικές αναφορές στο πρόσωπό του και τον τρόπο με τον οποίο ένα αρχαίο κείμενο ενδέχεται να επηρεάστηκε από τις θρησκευτικές αντιλήψεις μεταγενέστερων εποχών.