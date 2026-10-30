Την προσωρινή ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στην Κούκουτα, τη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας στα σύνορα με τη Βενεζουέλα, αποφάσισε την Πέμπτη ο πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η έξαρση της εγκληματικής βίας και των ανθρωποκτονιών που αποδίδονται σε παράνομες ένοπλες οργανώσεις.

Η Κούκουτα (βορειοανατολικά), όπου δρουν αντάρτες και συμμορίες, μετατράπηκε τις τελευταίες ημέρες σε θέατρο της δολοφονίας υποψηφίου για την δημαρχία και επίθεσης με εκρηκτικά που τραυμάτισε τέσσερις αστυνομικούς, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο πρόεδρος της δεξιάς διέταξε, αντιδρώντας, «την άμεση στρατιωτικοποίηση» της πόλης. Πρόκειται για μέτρο «προσωρινό», ωσότου «να αποκαταστήσουμε την τάξη», είπε.

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και του στρατού αναπτύσσονται στην πόλη, τη δεύτερη όπου ο κ. δε λα Εσπριέγια επιβάλλει τέτοιο μέτρο αφότου ανέλαβε την εξουσία την 7η Αυγούστου.

Η πρώτη ήταν η Σάντα Μάρτα, παραθαλάσσια και τουριστική, έπειτα από κύμα επιθέσεων εναντίον εμπορικών καταστημάτων και οχημάτων από συμμορία, τον Σεπτέμβριο.

Η περιοχή της μεθορίου με τη Βενεζουέλα είναι προπύργιο ανταρτών, ιδίως αυτών του Στρατού Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN), καθώς και παρατάξεων διαφωνούντων των πρώην FARC, που διεκδικούν τον έλεγχο των εσόδων της διακίνησης ναρκωτικών και μεταλλείων που λειτουργούν παράνομα.

Ο πρόεδρος της δεξιάς έχει διατάξει επιχειρήσεις εναντίον στρατοπέδων ανταρτών, που είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν δεκάδες, ανάμεσά τους τουλάχιστον 8 ανήλικοι.