Συναγερμός σήμανε στα Στενά του Ορμούζ, όπου πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες σε θαλάσσια περιοχή περίπου 25 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Χασάμπ, στο Ομάν, σύμφωνα με ενημέρωση της βρετανικής υπηρεσίας παρακολούθησης της εμπορικής ναυσιπλοΐας (UKMTO).

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί οι συνθήκες εκδήλωσης της φωτιάς, ενώ παραμένει άγνωστη η κατάσταση των μελών του πληρώματος. Παράλληλα, δεν υπάρχουν ακόμη συγκεκριμένα στοιχεία για τις φθορές που έχει υποστεί το σκάφος ή για το ενδεχόμενο πρόκλησης περιβαλλοντικής ρύπανσης.

According to a release from the United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) Centre, a vessel transiting outbound through the Strait of Hormuz reported a fire on board while it was 25nm northeast of Khasab, Oman. At the time of writing, the cause of the fire is unknown, with the current status of the crew also being uncertain. Iran has continued to claim that a number of “offending” ships have been struck by mines, a paltry obfuscation of the fact that they have been striking vessels with missiles and drones. — OSINTdefender (@sentdefender) October 30, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ είχαν προηγηθεί ανακοινώσεις των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με τις οποίες τέσσερα πετρελαιοφόρα προσέκρουσαν σε θαλάσσιες νάρκες κατά τη διέλευσή τους από τη νότια διαδρομή των Στενών, την οποία η Τεχεράνη θεωρεί «μη εξουσιοδοτημένη».

Από την πλευρά της, η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων (CENTCOM) διαβεβαίωσε εκ νέου ότι έχει ολοκληρωθεί η απομάκρυνση των ναρκών από τις «κύριες οδούς διέλευσης».

Ωστόσο, εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης αμφισβήτησε την αμερικανική τοποθέτηση, ζητώντας μέσω της πλατφόρμας X να παρουσιαστούν αποδεικτικά στοιχεία.

«Αποδείξτε τον ισχυρισμό σας για την εκκαθάριση ναρκοπεδίων στο Ορμούζ με ανεξάρτητα στοιχεία, όχι δηλώσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν για τη ναυσιπλοΐα

Η CENTCOM είχε γνωστοποιήσει την Κυριακή ότι, με τη συνδρομή της, κατέστη δυνατή η μεταφορά 1,5 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τις χώρες του Κόλπου μέσω των Στενών του Ορμούζ από το καλοκαίρι, την ώρα που οι αμερικανικές δυνάμεις διατηρούν ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν.

Την ίδια στιγμή, το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης ισχυρίστηκε ότι κατάφερε να θέσει υπό τον έλεγχό του αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου MQM-170, αξιοποιώντας συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου.

Σύμφωνα με την ιρανική ανακοίνωση, «η μονάδα ηλεκτρονικού πολέμου κατέλαβε με επιτυχία ένα αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος MQM-170 κατά τη διάρκεια επιθετικής επιχείρησης στο δυτικό Στενό του Ορμούζ».