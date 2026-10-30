Έκκληση για οικονομική ενίσχυση απηύθυνε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), με στόχο να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες 9 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ουκρανία, τη Συρία, τον Λίβανο και το Αφγανιστάν κατά τη διάρκεια του φετινού χειμώνα.

Ο οργανισμός επιδιώκει να εξασφαλίσει τουλάχιστον 50 εκατομμύρια δολάρια (45 εκατ. ευρώ), ποσό αυξημένο κατά 3 εκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό στόχο χρηματοδότησης.

«Οι πόροι είναι περιορισμένοι και τα κόστη αυξάνονται δραματικά τη στιγμή που φτάνει ο χειμώνας του βόρειου ημισφαιρίου», εξήγησε ο Ντόμινικ Χάιντ, διευθυντής εξωτερικών σχέσεων στην UNHCR.

«Εκατομμύρια άνθρωποι σε αυτές τις χώρες, ευάλωτες και πληττόμενες από πολέμους, κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με κακοκαιρία χωρίς επαρκή προστασία από το κρύο», συνέχισε.

«Πρέπει να τους προσφέρουμε προστασία, χωρίς να περιμένουμε», επέμεινε.

Η υπηρεσία με έδρα τη Γενεύη τόνισε ότι οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες στις τέσσερις χώρες στις οποίες αναφέρθηκε.

Η Ουκρανία οδεύει στον πέμπτο χειμώνα πολέμου «με ολοένα περισσότερα πλήγματα από τη Ρωσία εναντίον αμάχων και εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και διακοπές της ενέργειας που προσθέτουν νέα δεινά για τον πληθυσμό», ανέφερε.

Στο Αφγανιστάν, σχεδόν 4 εκατομμύρια άνθρωποι επέστρεψαν από το Πακιστάν και το Ιράν μεταξύ του Ιανουαρίου του 2025 και του Ιουλίου του 2026, πολλοί με ελάχιστους πόρους.

Στη Συρία, εκατομμύρια πρόσφυγες επέστρεψαν επίσης μετά την ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, χωρίς «χρηματοδότηση» για την κάλυψη «θεμελιωδών αναγκών –στέγης, ιματισμού, καυσίμων– αυτόν τον χειμώνα» και «η τύχη των επαναπατρισμένων γίνεται ολοένα πιο επισφαλής», πάντα σύμφωνα με την υπηρεσία του ΟΗΕ.

Στον Λίβανο, κάπου 300.000 άνθρωποι θα χρειαστούν βοήθεια αυτόν τον χειμώνα, αλλά οι διαθέσιμοι πόροι δεν επιτρέπουν στην UNHCR να την προσφέρει παρά στους μισούς από αυτούς.

Σχεδόν 120 εκατομμύρια άνθρωποι θεωρούνταν εκτοπισμένοι διά της βίας στα τέλη του 2025, σύμφωνα με αριθμούς της Ύπατης Αρμοστείας.