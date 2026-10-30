Συναγερμός σήμανε στις αμερικανικές αρχές έπειτα από σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στον αέρα, στην πολιτεία Όρεγκον των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν ισχυρές δυνάμεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και να διακοπεί η κυκλοφορία σε αυτοκινητόδρομο της περιοχής.

Το αεροπορικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (29/10), περίπου στις 14:15 τοπική ώρα, κοντά στο αεροδρόμιο ΜακΜίνβιλ, σε απόσταση περίπου 56 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του Πόρτλαντ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε το Associated Press, στη σύγκρουση ενεπλάκησαν ένα ελικόπτερο τύπου Robinson R22, στο οποίο βρισκόταν μόνο ο χειριστής του, και ένα Airbus H125, με δύο επιβαίνοντες.

Συνολικά, στα δύο ελικόπτερα επέβαιναν τρεις άνθρωποι, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές επίσημες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.

Έκλεισαν δρόμοι μετά τη σύγκρουση

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, καθώς στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές και διασωστικές δυνάμεις, προκειμένου να ελέγξουν την περιοχή και να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του ατυχήματος.

Η σύγκρουση προκάλεσε την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο 233, περίπου 1,6 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης Ντέιτον, ενώ περιορισμοί επιβλήθηκαν και σε παρακείμενους δρόμους.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Γιάμχιλ απηύθυνε έκκληση στους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή, ώστε να διευκολυνθεί το έργο των συνεργείων έκτακτης ανάγκης.

Έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB), το οποίο ανέλαβε τη διερεύνηση των συνθηκών του αεροπορικού ατυχήματος.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να εξετάσουν τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθεί τι προηγήθηκε της σύγκρουσης και εάν υπήρξαν παράγοντες που συνέβαλαν στην πρόκλησή της.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημος απολογισμός θυμάτων ή τραυματιών.