Σκηνές έντονης αντιπαράθεσης εκτυλίχθηκαν στο κοινοβούλιο της Αλβανίας, όταν βουλευτές της αντιπολίτευσης άναψαν καπνογόνα και πυρσούς, με αποτέλεσμα η αίθουσα της Ολομέλειας να γεμίσει από κόκκινο και μπλε καπνό. Η ένταση κλιμακώθηκε με την εκτόξευση μπουκαλιών νερού προς τα κυβερνητικά έδρανα, ενώ οι κοινοβουλευτικές εργασίες διακόπηκαν.

Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης συγκεντρώθηκαν μπροστά στο κεντρικό βήμα, εμποδίζοντας τη συνέχιση της συνεδρίασης. Παράλληλα, χρησιμοποίησαν σφυρίχτρες και ύψωσαν φωτογραφίες που, σύμφωνα με τους ίδιους, αποτύπωναν περιστατικά αστυνομικής βίας σε βάρος φοιτητών κατά τις πρόσφατες κινητοποιήσεις.

Στο επίκεντρο των καταγγελιών βρέθηκε ο τραυματισμός ενός 28χρονου διαδηλωτή στο μάτι από πλαστική σφαίρα, καθώς και οι αναφορές για δεκάδες τραυματίες στη διάρκεια των συγκεντρώσεων.

Opposition lawmakers in Albania lit flares inside the parliamentary chamber on Thursday after weeks of protests demanding the resignation of Prime Minister Edi Rama. Some members tried to snatch the flares emitting the blue and red smoke that filled the room as members held a vote. — CBS News (@CBSNews) October 29, 2026

Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση Ράμα

Οι διαδηλώσεις στην Αλβανία συνδέονται με τη δυσαρέσκεια για το κόστος της εκπαίδευσης, την ακρίβεια και τη διαφθορά, ενώ μέρος των διαδηλωτών ζητά την αποχώρηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός έχει απορρίψει τα αιτήματα παραίτησής του, υποστηρίζοντας την ανάγκη αυστηρότερης ποινικής αντιμετώπισης όσων εμπλέκονται σε βίαια επεισόδια.

🇦🇱 BENGALAS Y PROTESTAS EN EL PARLAMENTO DE ALBANIA CONTRA EL GOBIERNO DE EDI RAMA 📸 La oposición albanesa interrumpió una sesión parlamentaria con bengalas durante el tratamiento de un proyecto impulsado por el gobierno del primer ministro Edi Rama, que busca facilitar la venta de determinadas empresas estatales. 🔥 Además, los legisladores opositores exhibieron imágenes de los recientes operativos policiales contra manifestantes que reclaman la renuncia del jefe de Gobierno. ⚠️ Las protestas se producen en medio de un escenario de tensión política por las medidas del Ejecutivo y los reclamos de sectores opositores, que cuestionan la gestión de Rama. 📲 Más información en https://t.co/Uze8bSvsqH #Albania, #EdiRama, #Parlamento, #Protestas, #PolíticaInternacional, #AgenciaElVigía — Agencia El Vigía (@AgenciaElVigia) October 29, 2026

Παράλληλα, οι φοιτητές έχουν επιδιώξει να διαχωρίσουν τις δικές τους κινητοποιήσεις από τις συγκεντρώσεις της αντιπολίτευσης, επισημαίνοντας ότι δεν εκπροσωπούν κομματικούς σχηματισμούς και ότι οι διεκδικήσεις τους έχουν ανεξάρτητο χαρακτήρα.

Τέσσερις βουλευτές αποβλήθηκαν από τη συνεδρίαση

Η ένταση σημειώθηκε την Πέμπτη (29/10), την ώρα που το αλβανικό κοινοβούλιο εξέταζε νομοσχέδιο για την Κεντρική Τράπεζα. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρέθηκε ο αρχηγός του Δημοκρατικού Κόμματος, Σάλι Μπερίσα, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των διαδηλωτών από την αστυνομία.

Η ομιλία του διακόπηκε όταν έκλεισε το μικρόφωνό του, ενώ συνάδελφοί του συγκεντρώθηκαν γύρω του κρατώντας φωτογραφίες τραυματισμένων διαδηλωτών.

Από τη συνεδρίαση αποβλήθηκαν τέσσερις βουλευτές της αντιπολίτευσης, οι Μπλέντι Χίμτσι, Ίβι Κάσο, Μπλέντιον Ναλμπάτι και Τζελάλ Μζίου, λόγω της συμμετοχής τους στα επεισόδια. Παρά τις αντιδράσεις, οι κυβερνητικοί βουλευτές συνέχισαν τη διαδικασία ψηφοφορίας.

Εκατοντάδες τραυματίες στις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις

Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν στα μέσα Οκτωβρίου από φοιτητές που ζητούσαν βελτίωση της δημόσιας εκπαίδευσης, μείωση των διδάκτρων και περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες. Σταδιακά επεκτάθηκαν πέρα από τα Τίρανα, αποκτώντας ευρύτερο αντικυβερνητικό χαρακτήρα.

Albania: Protesters fire streams of firework rockets at riot police in Albania’s capital Tirana. https://t.co/jioU1ez8c6 — Clash Report (@clashreport) October 24, 2026

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται τα πρακτορεία AFP και Reuters, περίπου 350 άνθρωποι, ανάμεσά τους και αστυνομικοί, έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, ενώ δεκάδες διαδηλωτές έχουν συλληφθεί.

Σε προηγούμενες κινητοποιήσεις σημειώθηκαν εμπρησμοί κυβερνητικών κτιρίων και τραπεζών, καταστροφές καταστημάτων και επιθέσεις με πέτρες εναντίον αστυνομικών δυνάμεων. Οι διαδηλώσεις των τελευταίων ημερών, πάντως, διεξήχθησαν σε γενικές γραμμές χωρίς σοβαρά επεισόδια.

WATCH: Albanian riot police beating a protester on the ground and leaving them there unconscious in Tirana. https://t.co/5x6Q00VD91 — Clash Report (@clashreport) October 26, 2026

Πρόστιμα χιλιάδων ευρώ ανακοίνωσε ο Ράμα

Η κυβέρνηση επιχείρησε να περιορίσει την ένταση ανακοινώνοντας μέτρα τόσο για την αντιμετώπιση των επεισοδίων όσο και για την οικονομική ενίσχυση των πολιτών.

Ο Έντι Ράμα πρότεινε πρόστιμα ύψους 500.000 λεκ, περίπου 6.200 δολαρίων, ακόμη και για όσους συμμετέχουν σε συγκέντρωση που εξελίσσεται σε βίαιη, ανεξάρτητα από το αν οι ίδιοι προχωρούν σε παράνομες ενέργειες.

🇦🇱 Videos of Albanian protesters "attacking" police with fireworks are going viral. They look dramatic … but are just fireworks. https://t.co/5bIETkTCeO — kos_data (@kos_data) October 24, 2026

Παράλληλα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους των καυσίμων, μεγαλύτερη οικονομική στήριξη των οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και πρόσθετες διευκολύνσεις για φοιτητές, μεταξύ των οποίων ενισχύσεις για τη στέγαση και υποτροφίες.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2013 και εξασφάλισε τέταρτη θητεία το 2025, κάλεσε εκ νέου τους φοιτητές σε διάλογο, χωρίς να αποδεχθεί το αίτημα παραίτησής του.

🔴 #AHORA | Manifestantes opositores lanzan fuegos artificiales contra la policía en Tirana, Albania. https://t.co/6VqLuuiCJ6 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) October 24, 2026

Νέα αντικυβερνητική κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 31 Οκτωβρίου.