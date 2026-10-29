Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στην περιοχή του Βανουάτου, στον νότιο Ειρηνικό Ωκεανό, όπου το τελευταίο διάστημα παρατηρείται έντονη σεισμική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μετέδωσε το γερμανικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ), το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 151 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τραυματισμούς, απώλειες ανθρώπινων ζωών ή υλικές ζημιές από τη δόνηση.

Διαδοχικοί ισχυροί σεισμοί στο Βανουάτου

Η νέα σεισμική δραστηριότητα καταγράφηκε λίγες ημέρες μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στις 24 Οκτωβρίου στα ανοιχτά του νησιωτικού κράτους.

Εκείνη η δόνηση είχε προκαταρκτικό μέγεθος 6,9 βαθμών, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), και το επίκεντρό της εντοπίστηκε περίπου 197 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά του Πορτ Όλρι, σε βάθος 10 χιλιομέτρων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες είχαν εκδώσει προειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία στη συνέχεια αποσύρθηκε, ενώ ακολούθησαν μετασεισμοί, μεταξύ των οποίων ένας μεγέθους 6,3 βαθμών. Δεν είχαν αναφερθεί άμεσα σημαντικές καταστροφές.

Σεισμός μεγέθους 6 βαθμών είχε επίσης καταγραφεί στις 28 Οκτωβρίου στην περιοχή του Βανουάτου, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), το οποίο τοποθέτησε το εστιακό βάθος της συγκεκριμένης δόνησης στα 10 χιλιόμετρα.

Το Βανουάτου βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μια εκτεταμένη ζώνη όπου η σύγκλιση τεκτονικών πλακών προκαλεί συχνά ισχυρούς σεισμούς και ηφαιστειακή δραστηριότητα.