Η νέα σύνθεση του ισραηλινού κοινοβουλίου διαμορφώθηκε χωρίς κανένα από τα δύο βασικά πολιτικά στρατόπεδα να εξασφαλίζει την πλειοψηφία των 61 εδρών, σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα που δημοσιοποίησε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή του Ισραήλ.

Το Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου αναδείχθηκε πρώτο κόμμα, εξασφαλίζοντας 27 έδρες, ενώ στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Yashar με 21. Η οριστική καταμέτρηση δεν επέφερε αλλαγές στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των κομμάτων σε σχέση με την προηγούμενη ενημέρωση.

Η κατανομή των εδρών στη νέα Κνεσέτ

Το Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου διατήρησε την πρώτη θέση με 27 έδρες, ενώ ακολούθησε το Yashar του Γκάντι Άιζενκοτ, το οποίο εξασφάλισε 21 έδρες. Στην τρίτη θέση βρέθηκε το B’Yachad του Ναφτάλι Μπένετ με 12 έδρες, ενώ η Κοινή Λίστα (Joint List) εξέλεξε 11 βουλευτές.

Από 8 έδρες κατέλαβαν οι Δημοκράτες (The Democrats) και το αραβικό κόμμα Ra’am. Το Yisrael Beytenu του Άβιγκντορ Λίμπερμαν, ο Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά (United Torah Judaism) και το ακροδεξιό Otzma Yehudit εξασφάλισαν από 7 έδρες.

Την κοινοβουλευτική σύνθεση συμπληρώνουν το υπερορθόδοξο Shas και το κόμμα του Θρησκευτικού Σιωνισμού (Religious Zionism), με 6 έδρες το καθένα.

Τα εκλογικά στρατόπεδα και το ζήτημα των συνεργασιών

Η κατανομή των κοινοβουλευτικών δυνάμεων αποτυπώνει ένα κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό, στο οποίο οι μετεκλογικές συνεννοήσεις αποκτούν καθοριστική σημασία.

Το στρατόπεδο που στηρίζει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκεντρώνει 53 έδρες, ενώ τα κόμματα που αντιτίθενται στον Ισραηλινό πρωθυπουργό διαθέτουν συνολικά 48. Οι αραβικοί πολιτικοί σχηματισμοί καταλαμβάνουν τις υπόλοιπες 19 έδρες.

Με δεδομένο ότι απαιτούνται τουλάχιστον 61 βουλευτές για την εξασφάλιση κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, κανένα από τα δύο στρατόπεδα δεν διαθέτει από μόνο του τον αναγκαίο αριθμό εδρών.

Συμμετοχή 77,9% και κόμματα εκτός Βουλής

Ιδιαίτερα υψηλή καταγράφηκε η συμμετοχή στις εκλογές, καθώς στις κάλπες προσήλθε το 77,9% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων. Συνολικά καταμετρήθηκαν 5.716.665 ψήφοι.

Τρία κόμματα δεν κατάφεραν να υπερβούν το εκλογικό όριο του 3,25%, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την είσοδο στην Κνεσέτ. Οι Reservists συγκέντρωσαν 2,7%, το People of Israel 1,7% και το Charedi Public μόλις 0,2%.

Τα επόμενα βήματα

Η επίσημη παράδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων στον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, έχει προγραμματιστεί για τις 4 Νοεμβρίου, αφού ολοκληρωθεί η εξέταση τυχόν ενστάσεων, λαθών ή εκκρεμών ζητημάτων της καταμέτρησης.

Η ορκωμοσία της νέας Κνεσέτ αναμένεται στις 10 Νοεμβρίου, ανοίγοντας τον δρόμο για την επόμενη φάση των πολιτικών διεργασιών και των διαβουλεύσεων για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Η άνοδος των αραβικών κομμάτων και οι κινήσεις της αντιπολίτευσης

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της εκλογικής αναμέτρησης της 27ης Οκτωβρίου ήταν η ενίσχυση της εκπροσώπησης των αραβικών κομμάτων. Η Κοινή Λίστα και το Ra’am συγκέντρωσαν συνολικά 19 έδρες, έναντι 10 στην απερχόμενη Κνεσέτ, αποκτώντας ενδεχομένως καθοριστικό ρόλο στις διαβουλεύσεις για τη συγκρότηση της επόμενης κυβέρνησης.

Στο στρατόπεδο της αντιπολίτευσης, ο Γκάντι Άιζενκοτ, επικεφαλής του Yashar, συναντήθηκε με τον πρώην πρωθυπουργό Ναφτάλι Μπένετ, του οποίου ο πολιτικός σχηματισμός B’Yachad εξασφάλισε 12 έδρες. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν οι δυνατότητες συνεργασίας για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Παρά το γεγονός ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης και οι αραβικοί σχηματισμοί διαθέτουν αθροιστικά 67 έδρες, οι πολιτικές διαφωνίες δυσκολεύουν την προοπτική κοινής κυβερνητικής λύσης. Ο Άβιγκντορ Λίμπερμαν έχει αποκλείσει τη συμμετοχή του σε κυβέρνηση με τα αραβικά κόμματα, ενώ ο Γιαΐρ Γκολάν των Δημοκρατών τάχθηκε υπέρ μιας συνεργασίας που θα επέτρεπε την αντικατάσταση του Νετανιάχου.

Καταγγελίες για εκλογικές παρατυπίες και φόβοι νέας προσφυγής στις κάλπες

Η ολοκλήρωση της καταμέτρησης συνοδεύτηκε από αντιπαράθεση σχετικά με την εγκυρότητα της εκλογικής διαδικασίας. Το Λικούντ διατύπωσε καταγγελίες περί παρατυπιών που αφορούν την ψήφο των αραβικών πληθυσμών, χωρίς να παρουσιάσει δημόσια αποδεικτικά στοιχεία για συστηματική νοθεία.

Αξιωματούχοι της εκλογικής διαδικασίας απέρριψαν τους ισχυρισμούς περί εκτεταμένων παραβιάσεων, ενώ η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ προειδοποίησε κατά της αδικαιολόγητης στοχοποίησης των Αράβων ψηφοφόρων.

Ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ ζήτησε να διερευνηθούν πλήρως οι καταγγελίες, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη να αποφευχθεί μια νέα εκλογική αναμέτρηση. Εάν οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης αποτύχουν, το ενδεχόμενο επανάληψης των εκλογών στις αρχές του 2027 παραμένει ανοιχτό.