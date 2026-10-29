Μια ασυνήθιστη υπόθεση ανθρωποκτονίας, με φερόμενο κίνητρο κληρονομιά που ξεπερνά τις 300.000 ευρώ, αποκαλύφθηκε στη βόρεια Ιταλία, όπου ένας 76χρονος κατηγορείται ότι προκάλεσε τον θάνατο του 74χρονου ξαδέλφου του, δίνοντάς του ντόνατς με κρέμα, παρότι γνώριζε ότι δεν μπορούσε να καταναλώσει στερεές τροφές.

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Stampa, η υπόθεση εκτυλίχθηκε σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στην επαρχία Ρέτζιο Εμίλια, με τις Αρχές να αποδίδουν στον 76χρονο την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Το θύμα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και έπασχε από δυσφαγία, μια διαταραχή που δυσχεραίνει την κατάποση τροφών.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες που είχαν δοθεί για την περίπτωσή του, ο 74χρονος επιτρεπόταν να καταναλώνει αποκλειστικά υγρή τροφή.

Του έδωσε ντόνατς με κρέμα, παρότι γνώριζε τον κίνδυνο

Σύμφωνα με την έρευνα των ιταλικών Αρχών, ο 76χρονος, ο οποίος είχε αναλάβει και τον ρόλο του νόμιμου κηδεμόνα του θύματος, φέρεται να εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση της υγείας του συγγενή του.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι του έδωσε κρυφά ένα ιταλικό ντόνατ με κρέμα, γνωστό ως bombolone alla crema, παρά το γεγονός ότι γνώριζε πως η κατανάλωση στερεών τροφών ήταν απαγορευμένη για εκείνον.

Η τροφή φέρεται να προκάλεσε ασφυξία στον 74χρονο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι Αρχές εξετάζουν την παροχή ντόνατς και άλλων γλυκών ως μέσο με το οποίο ο κατηγορούμενος φέρεται να επιδίωξε να προκαλέσει τον θάνατο του συγγενή του.

Στο επίκεντρο της έρευνας κληρονομιά άνω των 300.000 ευρώ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το κίνητρο που αποδίδουν οι ερευνητές στον 76χρονο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ιταλικές Αρχές εκτιμούν ότι πίσω από τη φερόμενη εγκληματική ενέργεια βρισκόταν η περιουσία του θύματος, η αξία της οποίας ξεπερνούσε τις 300.000 ευρώ.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να επιδίωκε να αποκτήσει την κληρονομιά του ξαδέλφου του, χρησιμοποιώντας έναν τρόπο που δεν παρέπεμπε σε συμβατικό φονικό όπλο, αλλά σε τροφή την οποία το θύμα δεν μπορούσε να καταπιεί με ασφάλεια.

Η ιδιότητά του ως νόμιμου κηδεμόνα του 74χρονου αποτελεί επίσης βασικό στοιχείο της υπόθεσης, καθώς, σύμφωνα με τις Αρχές, γνώριζε τους σοβαρούς περιορισμούς που επέβαλλε η κατάσταση της υγείας του.

Σε κατ’ οίκον περιορισμό ο 76χρονος

Η υπόθεση έγινε γνωστή την Πέμπτη, με τον 76χρονο να βρίσκεται πλέον σε κατ’ οίκον περιορισμό, ενώ αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Οι δικαστικές Αρχές εξετάζουν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί για τις συνθήκες θανάτου του 74χρονου και το ενδεχόμενο ο κατηγορούμενος να ενήργησε με σκοπό να αποκτήσει την περιουσία του.

Η ενοχή του 76χρονου δεν έχει κριθεί δικαστικά.