Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία είναι προετοιμασμένη για πόλεμο με την Ευρώπη σε περίπτωση που συμβεί, ωστόσο δεν θα ήθελε να ξεσπάσει μια πολεμική σύγκρουση, γιατί τότε όλοι θα έβγαιναν λαβωμένοι.

Ο Ρώσος πρόεδρος, σχολιάζοντας την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τους ηγέτες της Νορβηγίας και της Φινλανδίας, είπε πως η Ρωσία στηρίζει ενδεχόμενα βήματα που έχουν ως στόχο την αποκατάσταση των σχέσεων με τις ευρωπαϊκές χώρες.

Επίσης, σημείωσε ότι η Ρωσία είναι προετοιμασμένη για έναν ενδεχόμενο πόλεμο με την Ευρώπη, αλλά δεν τον επιθυμεί, γιατί αν κλιμακωθεί η ένταση, δεν θα υπάρξουν νικητές.

Η Μόσχα δεν θέλει να δημιουργηθεί στη Βαλτική Θάλασσα μια κατάσταση παρόμοια με αυτή στα Στενά του Ορμούζ, τόνισε στη συνέχεια ο Πούτιν.

Αναφορικά με τη συνομιλία που είχε με τους πρωθυπουργούς της Νορβηγίας και της Φινλανδίας, σημείωσε ότι και οι δύο του είπαν αμέσως ότι δεν εκπροσωπούν την Ευρωπαϊκή Ένωση.